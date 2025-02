Primož Roglič upa, da letos ne bodo ponovili napake

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič bo sezono 2025 odprl v sredo, 19. februarja na Dirki po Algarveju na Portugalskem, večkrat pa je že poudaril, da si najbolj od vsega želi zmage na Dirki po Franciji, s katero bi lepo dopolnil svojo že zdaj impresivno zbirko zmag na grand tourih. Po zmagoslavjih na Giru (2023) in na štirih Vueltah (2019, 20, 21 in 24), se mu izmika le še Tour, na katerem je imel obilico smole. Tudi lani je dirko vseh dirk po padcu končal predčasno.

Letos prekaljeni Zasavec Primož Roglič upa, da bo imel poleti na Dirki po Franciji več sreče. Po vzoru Tadeja Pogačarja se bo na francosko pentljo pripravil z nastopom na Dirki po Italiji, ki jo je kot prvi Slovenec osvojil leta 2023. Obenem si želi, da letos v njegovi ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe v pripravah na Tour ne bodo ponovili napake, ki so jo storili lani, je povedal v pogovoru za Cylcingnews.

Kaj je šlo lani narobe?

"Danes bi ravnal drugače," priznava Rolf Aldag. Foto: Ana Kovač In kaj je bilo lani narobe? V nemško-avstrijski ekipi, ki se ji je slovenski as pridružil v začetku lanske sezone, so priznali, da so pri pripravah na Tour pretiravali. V zgoščenem programu, z dvema višinskima kampoma in generalko na Kriteriju po Dofineji, so predvsem mentalno "prekurili" svoje tekmovalce, je za Cyclingnews priznal tudi športni direktor Red Bull – BORE – hansgrohe Rolf Aldag. "Če se ozrem nazaj, bi morda moral zadevo vzeti nekoliko bolj sproščeno. Mislim, da se motivacija lahko spremeni tudi v nekaj, s čimer pretiravate, zlasti pri stvareh, ki jih želite narediti popolno."

Roglič in njegovi kolegi so bili lani višinskih pripravah pred Kriterijem po Dofineju, na tem dirkali na polno, pa po tej preizkušnji odšli še na ene višinske priprave v Tignes, kjer jih je za nameček še ves čas pral močan dež. "Ko smo nato prispeli na Tour, smo bili verjetno fizično dobro pripravljeni, morda malce manj sveži, psihično pa vsekakor 'skurjeni'. In takšni nočete biti na začetku Toura. To je nepopravljivo," danes napako priznava Aldag.

"Upajmo, da letos ne bomo ponovili napak"

Tudi Roglič je potrdil, da je bil lanski pristop napačen. "V tem primeru bi se zdaj zagotovo strinjal. A kot vedno pravijo, je po vojni zelo lahko biti pameten," je povedal za Cycling News. "Pomembno je tudi, da se vedno ozreš nazaj, ne takoj, ampak morda z malo distance. Potem lahko čustva pustiš nekoliko ob strani in zares pogledaš, kako je bilo, ter se poskušaš naučiti. Upajmo, da letos ne bomo ponovili napak in se bomo lahko bolje odzvali, če se znajdemo v enaki situaciji," je še dodal slovenski as.

"Cilj je, da ujamem formo, ki sem jo kazal na Vuelti, tam sem bil na res visoki ravni." Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe

In lekcijo so očitno v ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe vzeli resno. Na Kriterij po Dofineji so zaradi zapletov z letalskimi prevozi lani prišli šele zgodaj zjutraj na dan starta dirke, nato pa v želji, da bi preverili formo pred Tourom "grizli pedala". "Danes bi fantom v takšnem položaju vsekakor rekel, naj dirko vzamejo malce bolj lahkotno. Pa tudi na pripravah v Tignesu bi jih v primeru tako obupnega vremena poslal domov. Rekel bi jim, vzemite si prosto, preživite čas z družinami, odpočijte si in pridite na Tour s svežimi glavami," se je Aldag posipal s pepelom.

V ekipi so zaradi takšnih napak vpeljali oddelek za mentalno zmogljivost. Napredujejo v vseh pogledih, pri prehrani, opremi, taktiki, psihološki pripravi. "Vemo pa tudi, da nas čaka še veliko dela," priznava Aldag. Tudi Roglič se je izkazal za odličnega vodjo ekipe, za nameček pa številke kažejo, da kljub zrelim 35 letom še vedno napreduje. Kot izhodišče bodo zdaj vzeli formo, ki jo je Slovenec kazal na lanski Dirki po Španiji. Tudi sam si to želi. "Cilj je, da ujamem formo, ki sem jo kazal na Vuelti, tam sem bil na res visoki ravni," pravi Roglič.

Giro bo v prvi vrsti priprava na Tour, a ...

"Še vedno sem počutim kot 20-letnik." Foto: Ana Kovač "Še vedno sem počutim kot 20-letnik. Lahko si celo pobarvam lase, prikrijem sive in tako tudi izgledam," se je še pošalil slovenski as, ki bo letos poskušal formo za Tour graditi tudi na prvem grand touru sezone, na italijanskem Giru, ki se bo začel 9. maja v Albaniji in bo v 14. etapi obiskal tudi Slovenijo, cilj bo takrat namreč v Novi Gorici. Čeprav bo rožnata pentlja v prvi vrsti služila kot priprava na Dirko po Franciji, pa to ne pomeni, da Roglič tudi na italijanskih cestah ne bi imel visokih ciljev.

Tudi psihološko bi bil dober nastop na Giru za Zasavca lahko imenitna razbremenitev pred poletnim vrhuncem sezone, meni Aldag: "Preprosto je. Če bo imel nekaj uspeha na Giru, se bo lahko nato na Tour pripravil bolj sproščeno. Na treningih seveda, saj dirka zanj med obema grand touroma ne načrtujemo. Sicer pa Primoža, če ni bil bolan ali poškodovan, nikoli nisem videl, da ne bi bil dobro pripravljen za dirko. Ve, kaj mora storiti, ve, kako trenirati. Ima svojo rutino in se ne obremenjuje s tem, kar počnejo tekmeci," dodaja Nemec.

Roglič bo sezono 2025 odprl v sredo na Portugalskem. Na petdnevni Dirki po Algarveju se bosta z Janom Tratnikom soočil z nekdanjim moštvenim kolegom Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike). Roglič, Tratnik in Danec Vingegaard naj bi nato nastopili še na Dirki po Kataloniji ob koncu marca, nato pa se slovenska člana Red Bulla podajata na Giro, ki ga bo Vingegaard izpustil.

