Nekdanji Rogličev tekmec mu danes deli nasvete: Na Giru mora narediti samo eno stvar

Organizatorji Dirke po Italiji so v ponedeljek z dvomesečno zamudo končno predstavili traso letošnje Dirke po Italiji in vse od takrat se množijo mnenja o favoritih in njihovih taktikah. Nekdanji profesionalni kolesar Vincenzo Nibali – ta se je leta 2019 s Primožem Rogličem boril za zmago na Giru, pregovorno stanje Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima pa je izkoristil Ekvadorec Richard Carapaz in v Veroni oblekel rožnato majico zmagovalca – Rogliču svetuje, naj kar najbolje izkoristi obe vožnji na čas in si skuša ustvariti čim večjo prednost pred tekmeci.

"Maksimalno naj izkoristi kronometra, ekipa naj ga dobro zaščiti, potem pa naj samo še čaka. Tudi v gorskih etapah," je Rogliču v pogovoru za italijanski Bici.pro svetoval dvakratni zmagovalec rožnate dirke Nibali.

Prvi kronometer na letošnjem Giru bo že v drugi etapi (10. 5.), ko bodo kolesarji opravili slabih 14 kilometrov po Tirani, drugi pa v deseti etapi (20. 5.), kjer jih čaka 28,6 kilometra med turističnima mestoma Lucca in Pisa.

Vincenzo Nibali je na Giru zmagal dvakrat, v letih 2013 in 2016. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Kronometra bosta zagotovo igrala pomembno vlogo," je prepričan. "Že prvih 13 kilometrov po Tirani je lahko precej dober pokazatelj pripravljenosti in to velja za vse kolesarje. Za specialiste za kronometer, kamor sodi tudi Roglič, bosta vožnji na čas ključnega pomena. Rogliču bosta omogočila, da pridobi nekaj dragocene prednosti pred tekmeci," je prepričan Nibali.

Izjemno pomembna bo tudi sestava ekipe, s kakršno se bo kapetan zasedbe Red Bull - BORA - hansgrohe podal v lov na rožnato majico. "Ekipa bo izjemno pomembna. Glede na veliko razliko v nadmorski višini v posameznih etapah bo ključno, da se obdaš z ekipo, ki te bo lahko podpirala že od prvih etap. Pomembno bo predvsem, da prihraniš čim več energije. Če bodo tvoji pomočniki do polovice Gira že utrujeni, tvegaš, da boš v najtežjih etapah ostal sam, in to bi lahko bilo težavno," še pravi Nibali.

Za zdaj je znano, da bodo Rogliča na Giru spremljali Jan Tratnik, Daniel Felipe Martinez, lani drugi na Giru, in Jai Hindley.

