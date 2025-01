V ponedeljek zvečer so organizatorji v Rimu z dvomesečno zamudo končno predstavili traso 108. izvedbe Dirke po Italiji. Ta bo v 14. etapi v soboto, 24. maja, zavila tudi v Slovenijo. Kolesarji bodo na 186 kilometrov dolgi etapi od Trevisa v Italiji do Nove Gorice okoli 35 kilometrov prevozili na slovenskih tleh. Kako je traso opisal njen avtor Rok Lozej, kakšen zaključek etape napoveduje, kje so najboljši kotički za navijanje in kako bi lahko trasa Gira ustrezala Primožu Rogliču, ki bo skušal ponoviti uspeh iz leta 2023?

108. izvedba Dirke po Italiji se bo prvič v zgodovini začela v Albaniji, kjer bodo prve tri etape, končala pa, tako kot zadnji dve sezoni, v Rimu. Obakrat sta tam pokal neskončnosti dvignila slovenska kolesarja. Leta 2023 je bil to Primož Roglič, ki je rožnato majico oblekel v predzadnji etapi po fenomenalni vožnji in zmagi v kronometru na sv. Višarjah, lani pa Tadej Pogačar, ki je dominiral in navduševal celotno dirko.

Rok Lozej o "slovenski" trasi na letošnjem Giru:

Pogačarja letos na Giro najverjetneje ne bo, bodo pa tam zagotovo Roglič, ki mu bo do zmage skušal pomagati tudi moštveni kolega Jan Tratnik, in Matevž Govekar, ki bo lovil zmago v sprinterskih etapah. Teh bo na sporedu šest, osem etap bo hribovitih, dve bosta kronometrski, pet pa bo zahtevnih gorskih etap. Najvišji del trase, t. i. Cima Coppi, bo na (delno makadamskem) prelazu Colle delle Finestre (2.187 metrov) v zadnjem delu 20. etape.

Vpis v koledarček: 24. maj

Giro se bo na veliko veselje slovenskih ljubiteljev kolesarstva, ki jih je iz leta v leto več, letos spet ustavil v Sloveniji, in sicer v 14. etapi, ki bo na sporedu v soboto, 24. maja. 186 kilometrov dolga etapa s 1.100 višinskimi metri se bo začela v Trevisu v Italiji in končala v Novi Gorici.

Na fotografiji z leve strani: predstavnica Brd Tina Novak Samec, župan Gorice Rodolfo Ziberna, Paolo Urbani, odgovorni za Giro v pokrajini Furlanija-Julijska krajina, Rok Lozej, snovalec trase 14. etape, župan Nove Gorice Samo Turel in predstavnici Mestne občine Nova Gorica Katarina Prostran in Lara Balič

Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili na Plešivem, nato pa bodo prečkali Brda, se zapeljali skozi Medano, Šmartno, Gonjače, Kojsko in Hum.

"Trasa je na začetku ravninska, dokler ne pride do zadnjih 35 kilometrov. Na koncu jih čakata še dva zanimiva mestna kroga po Novi Gorici z že tradicionalnim vzponom v Kostanjevico," nam je iz Rima sporočil Rok Lozej, predsednik novogoriškega kolesarskega kluba

in predsednik odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije.

Lozej je tudi snovalec trase "slovenske" etape in je bil včeraj prisoten na njeni predstavitvi v Rimu, od koder se nam je oglasil po videopovezavi. Lozej napoveduje, da se bodo v cilju v Novi Gorici – cilj bo na trgu Evropa, pri železniški postaji, kjer se gradi center Evropske prestolnice kulture – udarili sprinterji. "Morda najbolj specializirani sprinterji vzponov (na trasi so trije vzponi manj zahtevne 4. kategorije, op. p.) ne bodo preživeli, a vseeno mislim, da bo na koncu ciljni sprint."

Profil 14. etape Gira:

Kar zadeva navijaške kotičke, ki bodo 24. maja bržkone dodobra zapolnjeni, Lozej predlaga Brda ali pa ulice Nove Gorice, kjer bodo kolesarji dosegali velike hitrosti in jih bo težko loviti s prostim očesom.

"Zadnji teden bo brutalen"

Kako bi trasa lahko ustrezala Primožu Rogliču? "Trasa je dokaj zanimiva. Že od začetka je razgibana, v sedmi etapi bo prvi klanec na vrhu vzpona (Tagliacozzo, op. p.), zadnji teden pa je brutalen," ocenjuje Lozej.

"Nosilec 14. etape je pokrajina Furlanija-Julijska krajina," je še povedal Lozej, "a so nam cilj in del trase odstopili v skupnem dogovoru z organizatorji Gira, podjetjem RCS. Kotizacija za cilj in "slovenski" del trase znaša 225 tisoč evrov."

Giro je v Sloveniji nazadnje gostoval leta 2022, ko je rožnata dirka obiskala Posočje, kolesarji pa so se morali povzpeti na Kolovrat. Mnogi ne bodo nikoli pozabili obiska Gira v koronskem letu 2021, ko so kolesarji kar trikrat obiskali Brda.

Tadej Pogačar je na Giru zmagal lani in to v velikem slogu. Foto: Guliverimage

Pestra startna lista, a najverjetneje brez Pogačarja

Poleg Rogliča so svoj nastop na Giru že napovedali Richard Carapaz, zmagovalec Gira 2019, Jai Hindley, zmagovalec leta 2022, Nairo Quintana, lani najboljši mladi kolesar na Giru Antonio Tiberi, Derek Gee, Wout van Aert, Olav Kooij, Adam Yates, Juan Ayuso, David Gaudu, Daniel Felipe Martínez in Mikel Landa.

Tadej Pogačar svoje odločitve glede nastopa na Giru sicer še ni sporočil, a ga glede na njegov program na dirko skoraj zagotovo ne bo. Tudi Remco Evenepoel bo zaradi podaljšanega okrevanja po poškodbi Giro tokrat izpustil, enako velja za Jonasa Vingegaarda, ki se bo povsem osredotočil na Dirko po Franciji.

Etape 108. dirke po Italiji: 9. 5. 1. etapa: Drač–Tirana (164 km)** 10. 5. 2. etapa: Tirana (13,7 km)**** 11. 5. 3. etapa: Vlora (160 km)** 12. 5. prost dan 13. 5. 4. etapa: Alberobello–Lecce (187 km)* 14. 5. 5. etapa: Cegile Massapica–Matera (144 km)* 15. 5. 6. etapa: Potenza–Neapelj (226 km)* 16. 5. 7. etapa: Castel di Sangro–Tagliacozzo (168 km)*** 17. 5. 8. etapa: Giulianova–Castelraimondo (197 km)** 18. 5. 9. etapa: Gubbio–Siena (181 km)** 19. 5. prost dan 20. 5. 10. etapa: Lucca–Pisa (28,6 km)**** 21. 5. 11. etapa: Viareggio–Castelnovo ne' Monti (185 km)** 22. 5. 12. etapa: Modena–Viadana (172 km)* 23. 5. 13. etapa: Rovigo–Vicenza (180 km)* 24. 5. 14. etapa: Treviso–Nova Gorica/Gorica (185 km)* 25. 5. 15. etapa: Fiume Veneto–Asiago (214 km)*** 26. 5. prost dan 27. 5. 16. etapa: Piazzola sul Brenta–San Valentino (199 km)*** 28. 5. 17. etapa: San Michele all'Adige–Bormio (154 km)** 29. 5. 18. etapa: Morbegno–Cesano Maderno (144 km)* 30. 5. 19. etapa: Biella–Champoluc (166 km)*** 31. 5. 20. etapa: Verres–Sestriere (203 km)*** 1. 6. 21. etapa: Rim (141 km)* Etape 36. dirke po Italiji za ženske: 6. 7. 1. etapa: Bergamo (13,6 km)**** 7. 7. 2. etapa: Clusone–Aprica (99 km)** 8. 7. 3. etapa: Vezza d'Oglio–Trento (124 km)* 9. 7. 4. etapa: Castello Tesino–Pianezze (156 km)*** 10. 7. 5. etapa: Mirano–Monselice (108 km)* 11. 7. 6. etapa: Bellaria–Terre Roveresche (144 km)** 12. 7. 7. etapa: Fermignano–Monte Nerone (157 km)*** 13. 7. 8. etapa: Forli–Imola (138 km)** ****posamični kronometer ***etapa z gorskim ciljem **razgibana etapa *ravninska etapa

