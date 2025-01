Novo poglavje za Gala Glivarja, ki bo sezono v novi ekipi začel v vroči Avstraliji

Za 22-letnega Novomeščana Gala Glivarja se začenja novo poglavje v kolesarski karieri. Sezono 2025 začenja v novi ekipi – za dve leti je podpisal pogodbo z belgijsko ekipo Alpecin - Deceuninck – in na drugem koncu sveta. Vprašali smo ga, kaj so največje razlike v primerjavi z nekdanjo ekipo UAE Emirates, kako se je znašel v novem okolju, kakšen bo njegov tekmovalni program in kako se pripravlja na uvodno dirko sezone, dirko Santos Tour down Under.

Gal Glivar, aktualni državni prvak med mlajšimi člani, ki je zadnji dve sezoni vozil za ekipo UAE Emirates, bo sezono začel v Avstraliji, na etapni dirki Santos Tour Down Under, kjer bo imel proste roke tudi za uresničitev svojih rezultatskih ciljev. Poklicali smo ga v Benicassim v Španiji, kjer se pripravlja na novi izziv.

Intervju: Gal Glivar

Glivar se v Španiji pripravlja na prvo dirko sezone, etapno dirko Santos Tour Down Under. Foto: osebni arhiv

Gal, kje se pripravljate na začetek sezone?

Trenutno sem v Španiji, v kraju Benicassim, ki leži med Valencio in Barcelono. Tukaj sem na pripravah z ekipo, s katero bomo nastopili na Dirki po Avstraliji, da se bolje spoznamo pred prvimi dirkami. Pa še na toplem smo, glede na to, kako je trenutno doma. S fanti smo se srečali že decembra, zdaj pa je to naš drugi pripravljalni tabor. Z večino se poznam že od prej.

Ekipa Alpecin - Deceuninck (WT) za dirko Santos Tour Down Under:

Gal Glivar, Tobias Bayer, Lars Boven, Ramses Debruyne, Simon Dehairs, Henri Uhlig in Fabio Van Den Bossche.

Sezono boste začeli v Avstraliji, torej v povsem drugačnem vremenu kot zdaj vlada v Evropi. Kako se pripravljate na vročinski udar?

V preteklosti sem imel s tem kar nekaj težav, ampak zdaj se tudi s treningom v Španiji postopoma privajam na vročino. Zagotovo je to največji temperaturni preskok v vsej sezoni. Iti s petih stopinj Celzija na 35 bo verjetno za vse kar velik izziv. Pričakujem, da ne bo lahko. V Avstralijo se podajam brez pričakovanj, upam pa na najboljše.

Kakšne bodo vaše naloge na uvodni dirki sezone?

Na kakšni etapi bomo dirkali name, večinoma pa bom v sprinterskem vlaku. Za generalno pa nimamo kolesarja, tako da bo vse bolj sproščeno. Vsak bo lahko lovil svoje priložnosti tam, kjer jih bo lahko.

Kako je potekal vaš prehod iz ekipe UAE Emirates?

Takoj po državnem prvenstvu konec junija sem dobil ponudbo iz ekipe Alpecin in to tudi sporočil vodstvu v UAE, kjer so mi dali zeleno luč za prestop. Pogodbo sem podpisal na drugi dan Dirke po Franciji. Vse je potekalo gladko in na koncu smo bili vsi zadovoljni.

Glivar je lani osvojil naslov državnega prvaka med mlajšimi člani. Na fotografiji z Jako Maroltom iz Save Kranj in Anžetom Ravbarjem iz razvojne ekipe UAE Gen Z. Foto: Sportida Ste dobili tudi ponudbo UAE? Bi lahko ostali, če bi želeli?

Pogovarjali smo se o tem, nisem pa nikoli dobil ponudbe, tako da sem takoj, ko sem dobil ponudbo iz Alpecina, zgrabil priložnost.

Pričakujete, da bo v tem okolju več priložnosti za vas?

Vsekakor, v UAE Emirates je več šampionov in težje dobiš priložnost, v Alpecinu pa je manj takih kolesarjev in se dirke lepo razporedijo. Tako sem bil na primer zelo pozitivno presenečen nad programom za letošnjo sezono. Zelo sem zadovoljen s tem, kar smo naredili do zdaj.

Katere dirke vas čakajo po Avstraliji?

Po Avstraliji grem na Portugalsko, na Dirko po Algarveju, sledijo Strade Biance in Tireno–Adriatico, Dirka po Kataloniji in ardenske klasike (Amstel Gold Race, Valonska puščica in Liege–Bastogne–Liege).

Spomladanski koledar dirk Gala Glivarja:

Santos Tour Down Under (21.–26. 1. 2025)

Dirka po Algarveju (10. 3.–16.3.)

Strade Bianche (8. 3.)

Tirreno–Adratico (10.–16. 3.)

Dirka po Kataloniji (24.–30.3.)

Amstel Gold Race (20. 4.)

Valonska puščica (23. 4.)

Liege–Bastogne–Liege (27. 4.)

Ste imeli kaj besede pri sestavljanju koledarja ali so vas poslali tja, kjer se vaše karakteristike najbolj ujamejo s karakteristikami profila?

V ekipi so sestavili program zame, jaz sem ga moral samo potrditi in povedati, ali bi karkoli spremenil. Bil sem zadovoljen, zato nismo ničesar spreminjali.

Na kateri dirki mislite, da bi se lahko najbolje dokazali?

Mislim, da na Strade Bianche – mimogrede, to je zagotovo ena najlepših dirk na koledarju – in na Liege–Bastogne–Liege.

Boste dočakali tudi ognjeni krst na kateri od tritedenskih dirk?

O tem še ne morem govoriti, sem pa rezerva za enega od Grand Tourov.

Na prireditvi Rogovo zlato kolo, kjer ste prejeli nagrado za najboljšega slovenskega mladega kolesarja, ste lansko sezono ocenili kot dobro, ne pa kot odlično. Kako zdaj, ko je preteklo še več časa, ocenjujete sezono 2024? Kaj je bilo pozitivnega in kaj se je izteklo slabše od pričakovanj? Kaj ste potegnili iz sezone?

Zagotovo mi je najbolj trn v peti to, da sem bil desetkrat, 11-krat na zmagovalnem odru, nikoli pa nisem zmagal. To sem povedal tudi v novi ekipi, zato smo zdaj treningu dodali več sprintov, več eksplozivnosti, tako da bom lahko take situacije bolje izkoristil. Lani sem bil zelo počasen v sprintu, letos pa sem že kar lepo dvignil številke.

Je bilo pa veliko tudi dobrih stvari. Naučil sem se pametneje dirkati, bolj z glavo, odzivati se v stresnih situacijah oz. se spopadati s stresom. Vse to so stvari, ki veliko pomenijo v kolesarstvu.

Gal Glivar bo v sezoni 2025 eden od slovenskih kolesarjev v ekipah svetovne serije. Poleg Glivarja so v ekipah WorldToura še Tadej Pogačar in Domen Novak (oba UAE Team Emirates - XRG), Primož Roglič in Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe), Matej Mohorič, Matevž Govekar in Žak Eržen (Bahrain-Victorious) ter Luka Mezgec (Team Jayco AlUla).

Kako se pripravljate na izzive po mentalni plati? Sodelujete tudi z Janijem Brajkovićem?

Da, pripravljal sem se po isti metodi (AEQ), le da pri drugem učitelju, sem pa tudi z Janijem veliko v stiku in večkrat rečeva kaj na to temo. Mentalna priprava je v vrhunskem športu izrednega pomena. Ogromno je pritiska in zunanjih vplivov, od ekipe do sponzorjev, in na to se moraš znati odzvati.

Kje imate največ manevrskega prostora za razvoj?

Zagotovo je to sprint, rad bi izboljšal tudi svoje prestave na vzponih do deset minut, kjer mislim, da imam velik potencial.

Kdo je vaš trener v novi ekipi?

Glavni trener v ekipi je Kristof De Kegel, ki trenira najboljše kolesarje v ekipi. Za zdaj sem zelo zadovoljen.

Trener Kristof De Kegel Foto: Guliverimage

Kaj je največja razlika med okoljem, ki ga ponujata UAE in Alpecin? Kaj ste do zdaj opazili?

V Alpecinu ogromno poudarka namenijo majhnim stvarem. Vsako jutro imamo zdravniški pregled in ogromno se dela na počutju. Ne gleda se samo na številke, kar mi zelo ustreza, vse drugo pa je približno enako. Na pripravah pa je tako kot povsod, trening in počitek, drugega ni.

Kje v Sloveniji najraje trenirate?

Doma v Novem mestu – drži, da je povsod lepo, a doma je najlepše –, zelo pa uživam tudi na Primorskem oz. Goriškem, kjer živijo starši mojega dekleta. Narava je zelo lepa, teren pa dovolj razgiban.

Kaj pa domača Trška gora?

Tam sem bil samo dvakrat in to na dirki Po Sloveniji, sicer pa grem tja le redko, saj poznam več lepših in bolj zanimivih klancev.

Na dirki Po Sloveniji (od 4. do 8. junija) vas letos najbrž ne bomo videli?

Mislim, da naše ekipe ne bo, jaz pa bom takrat najverjetneje na pripravah na Dirko po Dofineji.

Gal z očetom Srečkom Glivarjem, trenerjem dečkov pri Adrii Mobil Foto: Vid Ponikvar

Zelo pomemben del vašega življenja in kolesarske poti je tudi vaš oče Srečko Glivar, nekoč prav tako odličen kolesar, danes trener dečkov pri Adrii Mobil, kjer ste tudi vi začeli svojo kolesarsko pot. Se spomnite kakšne zanimive popotnice, ki vam jo je dal?

Zdajle se ne morem spomniti, res je tudi, da je oče dirkal v drugačnem obdobju kolesarstva, lahko pa povem, da ogromno naredi zame. Največ mi pomeni, da imam, ko se vrnem s treninga, takoj skuhano, da gre prej iz službe, da mi lahko pripravi obrok in da se lahko čim hitreje regeneriram. Pelje me tudi na letališče in me tja pride iskat, pobere me na treningu, če imam defekt, in še bi lahko našteval. Vse to mi zelo veliko pomeni.

