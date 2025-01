"Najprej je bil nekaj let Pogi team rezerviran zgolj za najmlajše do vključno starejših mladincev, zdaj pa se to prenaša na kontinentalno ekipo, torej člansko ekipo in do 23 let," je v nagovoru na Instagram profilu ekipe dejal Tadej Pogačar.

Slednji je pred leti znotraj kolesarskega kluba Rog ustanovil ekipo za mlajše kolesarje Pogi Team, letos je po podobnem principu zaživela še kolesarska ekipa za dekleta Pika Team pod pokroviteljstvom Pogačarjeve zaročenke in poklicne kolesarke Urške Žigart.

Zdaj pa bo Pogačar razširil svoje ime in poznanstva tudi v člansko ekipo in kolesarje do 23 let. Tudi kot zahvalo za uspešno dirkanje med mlajšimi člani v tej ekipi. "Tam sem bil dve leti, imam ogromno lepih spominov in veliko dobro odpeljanih dirk. V čast mi je, da je Pogi team odslej tudi med kontinentalnimi ekipami," je še dejal prvi kolesar sveta.

V ljubljanskem klubu so na družbenih omrežjih v preteklih dneh predstavili nove drese za sezono 2025 in se obenem zahvalili svojemu nekdanjemu članu, ki na najvišji ravni uspešno zastopa zasedbo UAE Team Emirates-XRG.

