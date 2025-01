Prikazal se jim je Tadej Pogačar. Trpeli so, a tega ne bodo nikoli pozabili.

Na pripravah ob koncu leta v Španiji je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar s kolegi iz moštva UAE Emirates domala letel po tamkajšnjih hribih in postavil tudi najboljši čas vzpona na Col de Rates. Na tem vzponu na Costa Blanci so se svetovnemu prvaku na kolo zalepili tudi trije mladi kolesarji, ki zdaj že lep čas ponosno objavljajo zgodbe s te avanture.

"To je bila najverjetneje najzahtevnejša milja mojega življenja," se je kolesarjenja za svetovnim prvakom Tadejem Pogačarjem za danski medij Feltet spomnil danski najstnik Nicholas Birkholm. Ta se je decembra na pripravah na jugu Španije znašel v skupini z belgijskima vrstnikoma Quintenom Muysom in Jenthejem Verstraetejem, ko so na vzponu Rates naleteli na slovenskega šampiona.

Za nagrado selfi z najboljšim kolesarjem sveta

"Takoj smo skočili za Pogačarjem, se mu nalepili na zadnje kolo in mu poskušali slediti. Neverjetno je bilo kolesariti s takšnim šampionom, bil je sam in bila je res nora izkušnja," je še razlagal Birkholm. Za nagrado so si neustrašni fantje na vrhu klanca prislužili selfi z idolom, najboljši med trojico, 17-letni Belgijec Muys pa tudi čestitko športnega direktorja UAE Emirates.

"Najprej smo ob cesti opazili nekoga iz UAE Emirates s štoparico v rokah. Takrat smo vedeli, da se bo zgodilo nekaj posebnega. 2,5 kilometra pred vrhom klanca smo slišali trobljenje spremljevalnega avtomobila, ki nas je opozarjalo, da se umaknemo, nato pa je mimo nas planil Pogačar. Skočili smo za njim in uspelo mi je celo posneti video z mobilnim telefonom," pa se je v pogovoru za Sporzo pohvalil Quinten Muys.

Mladeniča se nato Pogačar ni mogel kar tako otresti, čeprav je Slovenec tisti dan postavil rekord vzpona na Rates (6,5 km, 5,5-odstotni povprečni naklon), ki zdaj znaša 12 minut in 21 sekund. "Pritiskal sem s 480, 490 vati, popustil pa sem v zadnjem ovinku, ko mi je Pogačar pobegnil na najstrmejšem delu. Njegov športni direktor me je potrepljal po rami," se je smejalo Muysu, članu mladinskega pogona moštva Lotto Dstny.

"Nekaj takšnega ostane s teboj"

Muys sam je klanec premagal v slabih 21 minutah, bil pa je presenečen, da je lahko dva kilometra sledil tempu najboljšega kolesarja na svetu. "Rad imam klance in če ne bi bil bolan teden dni pred tem srečanjem, bi morda Pogačarju lahko sledil čisto do vrha. Kakorkoli že, bila je res nepozabna izkušnja. Res kul. Upali smo, da bomo tam srečali Pogačarja in bili smo resnično razočarani, ko smo srečali celotno ekipo, razen njega. Nato pa smo se nenadoma znašli za njegovim kolesom. Nekaj takšnega ostane s teboj," je bil še navdušen mladi Belgijec.

"Brzovlak" moštva UAE Emirates je v Španiji na videoposnetku ujel tudi rekreativec Alexander Depoorter. "O moj bog," je bil komentar njegove spremljevalke, ko so Pogačarjevi švignili mimo v klanec.

Live images of 🇸🇮 Tadej Pogacar's successful Coll de Rates KOM attack! 🚀



🎬 Alexander Depoorter pic.twitter.com/dnLne5oVaS — Domestique (@Domestique___) December 20, 2024

Pogačar bo tekmovalno sezono 2025 odprl 17. februarja na Dirki po Združenih arabskih Emiratih.

