Slovenski šport 2025: Tadej Pogačar, Luka Dončić, Janja Garnbret in drugi – kaj nas čaka?

Kako se lahko leto 2025 kosa z izjemnimi športnimi dosežki leta 2024? Slovenci se kljub odsotnosti olimpijskih iger in nogometnega svetovnega prvenstva nadejajo novih vrhunskih trenutkov v individualnih in ekipnih športih. Po vseh uspehih Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Luke Dončića, Janje Garnbret in drugih je težko verjeti, da nas prihodnje leto čaka kaj manj veličastnega. Priložnosti je več kot dovolj – od zimskih športov do poletnih klasik, od košarkarskega spektakla do kolesarskih bojev na najprestižnejših dirkah. Naši športniki so že ničkolikokrat pokazali, da znajo preseči meje mogočega, zato se lahko že prvi dan novega leta veselimo novih trenutkov športnega ponosa. In vroče bo vse od zimskega januarja naprej.

Zimski športi so odprli sezono s polnimi obrati, pravkar denimo poteka prestižna novoletna skakalna turneja in turneja dveh noči v režiji deklet in naše izvrstne Nike Prevc, ki bo skušala ponoviti uspeh iz prejšnje zime in povrhu vsega tudi drugič zapored dvigniti veliki kristalni globus visoko v zrak.

Veliki januarski vrhunec bo svetovno prvenstvo v rokometu. Slovenski igralci bodo pod vodstvom Uroša Zormana 16. januarja popotovanje začeli na Hrvaškem proti Kubi in skušali tlakovati pot do vidnejše uvrstitve.

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta recept za dobre rezultate v svetu kolesarstva. Foto: Guliverimage

Od februarja do oktobra bodo oči uprte v neprekosljiva kolesarska asa Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Vsi trije Grand Touri obljubljajo spektakel: Roglič bo lovil drugo zmago na Giru d’Italia, medtem ko Pogačar cilja na zmago na Dirki po Franciji, kjer bo skušal pripraviti presenečenje tudi Roglič, in premierno osvojitev Vuelte. Poleg tega se bo Pogi podal na najprestižnejše spomladanske klasike in jeseni še drugič zapored naskakoval mavrično majico svetovnega prvaka v Ruandi. Ob njiju bodo kolesarsko bero zapolniti tudi preostali slovenski predstavniki v World Touru, zanimivo pa bo tudi v začetku junija (4.–8. junij), ko bo na sporedu tradicionalna dirka Po Sloveniji, a v nekoliko nerodnem terminu, takoj po Giru, saj je izgubila svoj primat sredi junija.

Nogometaši se bodo najprej marca borili za obstanek v drugem kakovostnem rangu Lige narodov in se nato podali v začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026.

Vrhunci zimskih športov

Tudi zimski športniki bodo imeli svoje vrhunce, največjega pa v letu 2026, ko bodo olimpijske igre v Cortini d'Ampezo in Milanu. Saalbach bo februarja gostil najboljše alpske smučarje, Lenzerheide najboljše biatlonce, Trondheim pa najboljše nordijske smučarje. Deskarji se bodo za naslove prvakov borili marca v Švici.

Nika Prevc brani naslov najboljše v svetovnem pokalu. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski teren bo prav tako središče svetovne pozornosti. Že 4. in 5. januarja se bodo na podkorenski strmini za stopničke potegovale alpske smučarke, moški pokal Vitranc v Kranjski Gori bo 1. in 2. marca. Deskarji bodo na Rogli za svetovni pokal tekmovali 25. januarja, skakalke 15. in 16. februarja na Ljubnem ob Savinji. Biatlonci se bodo na Pokljuki zbrali na predzadnji tekmi sezone med 13. in 16. marcem, Planica pa bo od 28. do 30. marca tradicionalno gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih na Letalnici bratov Gorišek.

Ko se sneg stopi, športni vrvež ne pojenja

Pomlad in poletje bosta polna vrhunskih dogodkov. V Tacnu bo konec avgusta svetovni pokal v kajaku in kanuju, v začetku septembra bo naša šampionka Janja Garnbret skupaj s preostalimi slovenskimi plezalci in plezalkami nastopala pred domačim avditorijem v Kopru, medtem ko bo slovenska športnica leta sezono začela aprila s prvo tekmo svetovnega pokala na balvanih na Kitajskem.

Janja Garnbret bo skušala nadaljevati z odličnimi predstavami tudi v letu 2025. Foto: Reuters

Eden od vrhuncev poletnega obdobja bo za Slovenijo evropsko prvenstvo v košarki. Ljubitelji košarke upajo, da bo Luka Dončić pozdravil vse poškodbe in se jim izognil, da bo lahko pomagal naši izbrani vrsti med 27. avgustom in 14. septembrom. Še prej pa bo skušal z Dallas Mavericks uresničiti zadani cilj – osvojitev naslova prvaka, ki ga je moral lani v velikem finalu prepustiti košarkarjem Boston Celtics. Luka Dončić upa, da bo poškodbe kmalu za njim in se bo podal proti zastavljenim ciljem. Foto: Reuters

Anže Kopitar si bo z Los Angeles Kings prav tako prizadeval začiniti svojo 18. sezono v ligi NHL. Hokejsko reprezentanco po lanskem uspehu v nižjem rangu v Bolzanu maja v Stockholmu čaka svetovno prvenstvo elitne divizije.

Izjemne zgodbe se pišejo povsod

Zlata judoistka z olimpijskih iger Andreja Leški bo sezono začela februarja na grand slamu v Parizu, kjer je letos dosegla največji uspeh v karieri. Vrhunca sezone bosta aprilsko evropsko prvenstvo v Črni gori in junijsko svetovno prvenstvo v Budimpešti.

Zlato Andrejo Leški čakata dva vrhunca. Foto: Ana Kovač

To pa še zdaleč ni vse, kar bo ponudilo športno leto 2025 s slovenskega zornega kota, saj bodo k dobrim rezultatom stremeli tudi športniki in športnice iz drugih panog, na primer naš motokrosist Tim Gajser.

Na mednarodnem športnem prizorišču bo odmeval tudi izbor novega predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki bo marca na kongresu v Atenah nasledil Thomasa Bacha.

In še največja domača športno-rekreativna prireditev: Ljubljanski maraton bo 18. in 19. oktobra.

Športni dogodki v letu 2025

Januar

15. 12.–3. 1. pikado: svetovno prvenstvo, London

27. 12.–5. 1. tenis: pokal United, Perth/Sydney

28. 12.–5. 1. smučarski tek: novoletna turneja, moški in ženske

28. 12.–1. 1. smučarski tek: novoletna turneja, moški in ženske, Dobbiaco

29. 12.–6. 1. smučarski skoki: novoletna turneja, moški

31. 12.–1. 1. smučarski skoki: turneja dveh noči, ženske

1. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Garmisch-Partenkirchen

1. smučarski skoki: turneja dveh noči, ženske, Oberstdorf

2. košarka: evropski pokal, 13. krog: Lietkabelis - Cedevita Olimpija

3.–4. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Celovec

3.–17. reli: 47. reli Dakar, Savdska Arabija

3.–5. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Celovec

3.–5. smučarski tek: novoletna turneja, moški in ženske, Val di Fiemme

4. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Innsbruck

4.–5. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Kranjska Gora

5.–6. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Beljak

6. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Bischofshofen

6.–11. namizni tenis: turnir WTT Star Contender, Doha

7. odbojka: liga prvakinj, 5. krog, Calcit Volley - Vakifbank

7. skeleton: evropsko prvenstvo, Lillehammer

7.–12. strelstvo: velika nagrada, Ruše

8. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Madonna di Campiglio

8. košarka: evropska pokal, 14. krog: Cedevita Olimpija - Aris

9.–10. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Kreischberg

9.–11. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Kreischberg

9.–12. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Oberhof

10.–12. hitrostno drsanje: evropsko prvenstvo, Heerenveen

10.–12. šah: evropsko prvenstvo, pospešeni in hitropotezni šah, Monaco

11. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Scuol

11. rokomet: liga prvakinj 2024/25, 9. krog: Krim Mercator - Ferencvaros

11.–12. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Adelboden

11.–12. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, St. Anton

12. odbojka: finale pokala Slovenije, moški in ženske

13.–23. šport mladih: zimska univerziada, Torino

13.–26. tenis: odprto prvenstvo Avstralije, Melbourne

14. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Flachau

14. košarka: evropski pokal, 15. krog: Hapoel Jeruzalem - Cedevita Olimpija

14.–15. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Bad Gastein

14.–17. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Laax

14. 1.–2. 2. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, Hrvaška/Danska/Norveška

15. odbojka: začetek drugega dela 1. DOL Sportklub za ženske 2024/25

15.–18. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Laax

15.–19. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Ruhpolding

16. odbojka: liga prvakov, 5. krog, ACH Volley - Berlin Recycling Volleys

16. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, skupina G, 1. krog, Slovenija - Kuba, Zagreb

17.–19. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Wengen

17.–19. hitrostno drsanje: evropsko prvenstvo, kratke proge, Dresden

17.–19. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Les Rousses

18. košarka: konec rednega dela 1. ženske SKL 2024/25

18. odbojka: začetek drugega dela 1. DOL Sportklub za moške 2024/25

18. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, skupina G, 2. krog, Slovenija - Zelenortski otoki, Zagreb

18. rokomet: liga prvakinj 2024/25, 10. krog: Bukarešta - Krim Mercator

18.–19. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Cortina d'Ampezzo

18.-19. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Bansko

18.–19. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Schonach

18.–19. sankanje: evropsko prvenstvo, Winterberg

18.–19. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Zakopane

18.–19. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Saporo

20. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, skupina G, 3. krog, Slovenija - Islandija, Zagreb

21. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Kronplatz

21. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, začetek glavnega dela, Herning/Varaždin/Oslo/Zagreb

21.–26. kolesarstvo: svetovna serija, Dirka po Avstraliji, Adelaide

22. košarka: evropska liga, 16. krog: Bourg-en-Bresse - Cedevita Olimpija

22. odbojka: liga prvakinj, 6. krog, Calcit Volley - Porto

23.–26. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Anterselva

23.–26. reli: svetovno prvenstvo, reli Monte Carlo

24.–26. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Kitzbühel

24.–26. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Zao

24.–26. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Engadin

25. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Rogla

25.–26. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Garmisch-Partenkirchen

25.–26. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, poleti, Oberstdorf

26. rokomet: liga prvakinj 2024/25, 11. krog: Storhamar - Krim Mercator

27. 1.–2. 2. umetnostno drsanje: evropsko prvenstvo, Tallinn

28. košarka: evropska liga, 17. krog: Cedevita Olimpija - Valencia

28.–29. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Schladming

28.–29. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, četrtfinale, Oslo/Zagreb

28.–29. nogomet: konec ligaškega dela lige prvakov 2024/25

29. odbojka: liga prvakov, 6. krog, Maaseik - ACH Volley

30. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Courchevel

30. nogomet: konec ligaškega dela evropske lige 2024/25

30.–31. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, polfinale, Oslo/Zagreb

30. 1.–6. 2. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Aspen

30. 1.–6. 2. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Aspen

30. 1.–9. 2. namizni tenis: turnir WTT Grand smash, Singapur

31. 1.–2. 2. ciklokros: svetovno prvenstvo, Lievin

31. 1.–2. 2. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Seefeld

31. 1.–2. 2. smučarski skoki: svetovni pokal, moški in ženske, Willingen

31. 1.–2. 2. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Cogne

31. 1.–2. 2. tenis: Davisov pokal, kvalifikacije za 2. svetovno skupino, Slovenija - Indonezija

31. 1.–2. 2. tenis: Davisov pokal, kvalifikacije za zaključni turnir, 1. krog

31. 1.–15. 3. ragbi: šest nacij

Februar

1. hokej: alpska liga, konec rednega dela

1. nogomet: začetek spomladanskega Prve lige Telemach 2024/25

1.–2. judo: grand slam, Pariz

2. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Garmisch-Partenkirchen

2. kolesarstvo: svetovna serija, velika oceanska dirka Cadela Evansa, Geelong

2. rokomet: svetovno prvenstvo, moški, finale in tekma za 3. mesto, Oslo

4.–16. alpsko smučanje: svetovno prvenstvo, Saalbach-Hinterglemm

5. košarka: evropska liga, 18. krog: Hamburg - Cedevita Olimpija

6. košarka: kvalifikacije za EP 2025, ženske, skupina B, 5. krog, Bolgarija - Slovenija

7.–8. sankanje: svetovno prvenstvo, Whistler

7.–9. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Otepää

7.–9. smučarski skoki: svetovni pokal, moški in ženske, Lake Placid

8. rokomet: liga prvakinj 2024/25, 12. krog: Krim Mercator - Bistrita

8.–9. bob: evropsko prvenstvo, Lillehammer

8.–9. bob: European Open, Ljubljana

9. ameriški nogomet: superbowl LIX, New Orleans

9. košarka: kvalifikacije za EP 2025, ženske, skupina B, 6. krog, Slovenija - Finska

9.–16. šport mladih: zimski olimpijski festival evropske mladine, Bakuriani

10. košarka: konec rednega dela lige OTP banka 2024/25

10.–16. tenis: turnir WTA 1000, Doha

11. hokej: alpska liga, začetek dodatnih tekem

11.–12. nogomet: prve tekme za nastop v osmini finala lige prvakov 2024/25

11.–16. nordijsko smučanje: mladinsko svetovno prvenstvo, ZDA

12.–16. dirkališčno kolesarstvo: evropsko prvenstvo, Zolder

12.–23. biatlon: svetovno prvenstvo, Lenzerheide

13. nogomet: prve tekme za nastop v osmini finala evropske lige 2024/25

13. nogomet: prve tekme za nastop v osmini finala konferenčne lige 2024/25

13.–16. reli: svetovno prvenstvo, reli Švedska

13.–21. hokej: pokal štirih nacij, ZDA

14.–15. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Calgary

14.–16. judo: grand slam, Baku

14.–16. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Falun

15. rokomet: liga prvakinj 2024/25, 13. krog: Nykoebing - Krim Mercator

15.–16. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Val St. Come

15.–16. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Saporo

15.–16. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Ljubno ob Savinji

15.–17. košarka: vikend All star v NBA, San Francisco

17.–23. kolesarstvo: svetovna serija, Dirka po ZAE, Abu Dabi

17.–23. tenis: turnir WTA 1000, Dubaj

18.–19. nogomet: povratne tekme za nastop v osmini finala lige prvakov 2024/25

19.–23. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Calgary

20. košarka: kvalifikacije za EP, 5. krog: Ukrajina - Slovenija

20. nogomet: povratne tekme za nastop v osmini finala evropske lige 2024/25

20. nogomet: povratne tekme za nastop v osmini finala konferenčne lige 2024/25

20.–22. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Stoneham

20.–23. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Cottbus

21. hokej: liga ICEHL, konec rednega dela

21. nogomet: liga narodov, ženske, 1. krog, skupina B2, Grčija - Slovenija

22. rokomet: liga prvakinj 2024/25, 14. krog: Krim Mercator - Podravka Vegeta

22. rokomet: konec rednega dela 1. ženske rokometne lige 2024/25

22.–23. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Crans Montana

22.–23. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Sestriere

22.–23. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Hinzenbach

23. hokej: liga ICEHL, začetek dodatnih tekem za končnico

23. košarka: kvalifikacije za EP, 5. krog: Izrael - Slovenija

25. nogomet: liga narodov, ženske, 2. krog, skupina B2, Slovenija - Irska

25.–27. odbojka: zaključni turnir lige Mevza, ženske

25. 2.–6. 3. alpsko smučanje: mladinsko svetovno prvenstvo, Italija

26.02.–9. 3. nordijsko smučanje: svetovno prvenstvo, Trondheim

27. hokej: alpska liga, začetek dodatnih tekem za končnico

28.02.–2. 3. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Kvitfjell

28.02.–2. 3. judo: grand slam, Taškent

Marec

1. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Omloop het Nieuwsblad, Gent

1. nogomet: začetek spomladanskega dela 2. SNL 2024/25

1.–2. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Kranjska Gora

1.–2. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Krynica

2. atletika: maraton, Tokio

2. hokej: liga ICEHL, začetek četrtfinala končnice

2. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Tajske, Buriram

2. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Argentine, Cordoba

3.–16. tenis: masters, Indian Wells

3.–16. tenis: turnir WTA 1000, Indian Wells

4.–5. košarka: evropska liga, osmina finala

4.–5. nogomet: prve tekme osmine finala lige prvakov 2024/25

4.–6. odbojka: zaključni turnir lige Mevza, moški

6. nogomet: prve tekme osmine finala evropske lige 2024/25

6. nogomet: prve tekme osmine finala konferenčne lige 2024/25

6. rokomet: konec skupinskega dela lige prvakov sezone 2024/25

6.–8. skeleton: svetovno prvenstvo, Lake Placid

6.–9. atletika: evropsko prvenstvo v dvoranski atletiki, Apeldoorn

6.–9. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Nove Mesto

6.–9. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Baku

6.–18. Boks: svetovno prvenstvo, ženske, Beograd

7.–9. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Kvitfjell

7.–13. strelstvo: evropsko prvenstvo, zračna puška/pištola, Osijek

8. hokej: alpska liga, začetek četrtfinala končnice

8. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Strade Bianche, Siena

8. rokomet: konec rednega dela lige NLB 2024/25

8.–9. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Are

9.–16. bob: svetovno prvenstvo, Lake Placid

9.–16. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Pariz-Nica, Nica

10.–16. kolesarstvo: svetovna serija, dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, San Benedetto del Tronto

11.–12. košarka: evropska liga, četrtfinale

11.–12. nogomet: povratne tekme osmine finala lige prvakov 2024/25

11.–14. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Tignes

11.–16. namizni tenis: turnir WTT Champions, Chongqing

12.–16. smučarski skoki: norveška turneja, moški in ženske

12.–13. smučarski skoki: norveška turneja, moški in ženske, Oslo

13. nogomet: povratne tekme osmine finala evropske lige 2024/25

13. nogomet: povratne tekme osmine finala konferenčne lige 2024/25

13.–14. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Flachauwinkl

13.–16. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Pokljuka

13.–16. hitrostno drsanje: svetovno prvenstvo, Hamar

14.–15. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, La Thuile

14.–16. hitrostno drsanje: svetovno prvenstvo, kratke proge, Peking

14.-16. smučarski skoki: norveška turneja, moški in ženske, poleti, Vikersund

14.–27. šah: evropsko prvenstvo, posamezniki, Romunija

15.–16. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Hafjell

15.–16. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Winterberg

15.–16. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Holmenkollen

15.–16. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Holmenkollen

15.–23. krling: svetovno prvenstvo, ženske, Uijeongbu

16. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstralije, Melbourne

16. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Argentine, Termas de Rio Hondo

16. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Kastilje La Manche, Cozar

16.–30. deskanje prostega sloga: svetovno prvenstvo, Engadin

16.–30. smučanje prostega sloga: svetovno prvenstvo, Engadin

17.–30. tenis: masters, Miami

17.–30. tenis: turnir WTA 1000, Miami

18. hokej: liga ICEHL, začetek polfinala končnice

18.–21. olimpizem: kongres Mednarodnega olimpijskega komiteja, Atene

19. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Tallinn

20. nogomet: prve tekme dodatnih kvalifikacij za obstanek v ligi A in B lige narodov 2024/25

20. nogomet: prva tekma dodatnih kvalifikacij za obstanek v ligi B lige narodov, Slovaška - Slovenija, Bratislava

20.–23. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Antalya

20.–23. reli: svetovno prvenstvo, reli safari Kenija

21. atletika: maraton, Boston

21.–22. nogomet: evropske kvalifikacije za SP 2026, 1. krog

21.–22. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški, Lahti

21.–23. atletika: svetovno prvenstvo v dvoranski atletiki, Nanjing

21.–23. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Holmenkollen

21.–23. judo: grand slam, Tbilisi

21.–23. smučarski skoki: svetovni pokal, moški in ženske, Lahti

21.–23. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Lahti

22. hokej: alpska liga, začetek polfinala končnice

22. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Milano-Sanremo, Milano

22. odbojka: začetek četrtfinala končnice 1. DOL 2024/25, moški in ženske

22.–23. rokomet: liga prvakinj 2024/25, prve tekme dodatnih kvalifikacij za četrtfinale

22.–27. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški in ženske, Sun Valley

23. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Kitajske, Šanghaj

23. kolesarstvo: enodnevna dirka za VN Slovenske Istre

23. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Evrope, St. Jean d'Angely

23. nogomet: povratne tekme dodatnih kvalifikacij za obstanek v ligi A in B lige narodov 2024/25

23. nogomet: povratna tekma dodatnih kvalifikacij za obstanek v ligi B lige narodov, Slovenija - Slovaška, Ljubljana

24.–25. nogomet: evropske kvalifikacije za SP 2026, 2. krog

24.–30. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Kataloniji, Barcelona

24.–30. umetnostno drsanje: svetovno prvenstvo, Boston

25. košarka: evropska liga, začetek polfinalne serije

26. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Brugge-De Panne, Brugge

26.–27. rokomet: liga prvakov 2024/25, prve tekme dodatnih kvalifikacij za četrtfinale

27. kolesarstvo: enodnevna dirka za VN Brda-Collio

28. futsal: konec rednega dela sezone v 1. SFL 2024/25

28. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Saxo Bank, Harelbeke

28.–30. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, poleti, Planica

29. 3.–6. 4. krling: svetovno prvenstvo, moški, Moose Jaw

29.–30. rokomet: liga prvakinj 2024/25, povratne tekme dodatnih kvalifikacij za četrtfinale

30. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Gent-Wevelgem, Wevelgem

30. kolesarstvo: enodnevna dirka za VN Adrie Mobila

30. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Amerik, Austin

30. 3.–12. 4. šah: evropsko prvenstvo, ženske, Rodos

nogomet: začetek spomladanskega dela 1. SŽNL 2024/25

futsal: evropsko prvenstvo, ženske

rokomet: začetek drugega dela lige NLB 2024/25

rokomet: začetek drugega dela 1. ženske rokometne lige 2024/25

April

1. judo: grand slam, Antalya

1.–6. namizni tenis: turnir WTT Champions, Incheon

2. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna dirka skozi Flandrijo, Antwerpen

2. odbojka: začetek polfinala 1. DOL 2024/25, moški in ženske

2.–3. rokomet: liga prvakov 2024/25, povratne tekme dodatnih kvalifikacij za četrtfinale

3. nogomet: kongres Evropske nogometne zveze, Beograd

3.–6. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Araxa

4. hokej: liga ICEHL, začetek finala

4. nogomet: liga narodov, ženske, 3. krog, skupina B2, Slovenija - Turčija

4.–6. ritmična gimnastika: svetovni pokal, Sofija

5. hokej: alpska liga, začetek finala

6. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Japonske, Suzuka

6. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna dirka po Flandriji, Oudenaarde

6. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Sardinije, Riola Sardo

7.–12. kolesarstvo: svetovna serija, Dirka po Baskiji, Bilbao

7.–13. rokoborba: evropsko prvenstvo, Bratislava

7.–13. tenis: masters, Monte Carlo

8. košarka: evropska liga, začetek finalne serije

8. nogomet: liga narodov, ženske, 4. krog, skupina B2, Turčija - Slovenija

8.–9. nogomet: prve tekme četrtfinala lige prvakov 2024/25

9.–20. hokej: svetovno prvenstvo elite, ženske, Češke Budejovice

10. nogomet: prve tekme četrtfinala evropske lige 2024/25

10. nogomet: prve tekme četrtfinala konferenčne lige 2024/25

10.–11. košarka: evroliga, konec rednega dela

10.–13. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Osijek

10.–13. golf: major, masters, Augusta

10.–13. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Araxa

10.–20. strelstvo: svetovni pokal, vse discipline, Buenos Aires

13. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Bahrajna, Sahir

13. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Pariz-Roubaix, Roubaix

13. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Katarja, Lusail

13. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Trentina, Pietramurata

13. veslanje: 170. regata Cambridge-Oxford, London

13.–21. dviganje uteži: evropsko prvenstvo, Kišinjev

14. košarka: konec rednega dela sezone v NBA

15. odbojka: začetek finala 1. DOL 2024/25, moški

15.–16. nogomet: povratne tekme četrtfinala lige prvakov 2024/25

15.–18. košarka: evroliga, tekme play-ina za končnico

15.–19. košarka: začetek play-in turnirja v NBA

16. odbojka: začetek finala 1. DOL 2024/25, ženske

16.–19. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Doha

17. nogomet: povratne tekme četrtfinala evropske lige 2024/25

17. nogomet: povratne tekme četrtfinala konferenčne lige 2024/25

17.–20. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Keqiao

18. hokej: konec rednega dela sezone v NHL

18. ragbi: konferenčni pokal, 1. krog: Črna gora - Slovenija

18.–20. ritmična gimnastika: svetovni pokal, Baku

19. košarka: začetek končnice v NBA

19.–20. rokomet: liga prvakinj 2024/25, prve tekme četrtfinala

19. 4.–5. 5. snuker: svetovno prvenstvo, Sheffield

20. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Savdske Arabije, Džeda

20. hokej: začetek končnice v NHL

20. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Amstel Gold, Maastricht

21. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Švice, Frauenfeld

21. 4.–4. 5. tenis: masters, Madrid

21. 4.–4. 5. tenis: turnir WTA 1000, Madrid

22. košarka: evroliga, začetek četrtfinala končnice

23. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Valonska puščica, Huy

23.–24. rokomet: liga prvakov 2024/25, prve četrtfinalne tekme

23.–26. judo evropsko prvenstvo, Podgorica

24.–27. golf: major, prvenstvo Chevron, ženske, Carlton Woods

24.–27. reli: svetovno prvenstvo, reli Kanarski otoki

24.–27. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Wijiang

25. ragbi: konferenčni pokal, 2. krog: Slovenija - Bosna in Hercegovina

25.–27. ritmična gimnastika: svetovni pokal, Taškent

25.–28. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Kairo

26. atletika: diamantna liga, Xiamen

26.–27. rokomet: liga prvakinj 2024/25, povratne tekme četrtfinala

26. 4.–3. 5. krling: svetovno prvenstvo, mešani pari, Fredericton

27. atletika: maraton, London

27. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Liege-Bastogne-Liege, Liege

27. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Španije, Jerez de la Frontera

28. 4.–4. 5. tekvondo: evropsko prvenstvo, Tallinn

29.–30. nogomet: prvi tekmi polfinala lige prvakov 2024/25

29. 4.–4. 5. kolesarstvo: svetovna serija, Dirka po Romandiji, Bern

30. 4.–1. 5. rokomet: liga prvakov 2024/25, povratne četrtfinalne tekme

tenis: pokal Billie Jean King, kvalifikacije, prva evroafriška skupina

tenis: pokal Billie Jean King, kvalifikacije za zaključni turnir

rokomet: začetek končnice lige NLB 2024/25

Maj

1. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika Eschborn–Frankfurt, Frankfurt

1. nogomet: prvi tekmi polfinala evropske lige 2024/25

1. nogomet: prvi tekmi polfinala konferenčne lige 2024/25

1.–4. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Indonezija

2.–4. judo: grand slam, Dušanbe

3. atletika: diamantna liga, Suzhou

3. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nemčije, Landshut

3.–4. odbojka: liga prvakinj, zaključni turnir, ženske

3.–12. strelstvo: svetovni pokal, šibrenica, Nikozija

4. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Miamija, Miami

4. motokros: svetovno prvenstvo, nedoločena velika nagrada

5. košarka: konec rednega dela lige Aba 2024/25

5. košarka: začetek konferenčnega polfinala v končnici NBA

5.–18. tenis: masters, Rim

5.–18. tenis: turnir WTA 1000, Rim

6.–7. nogomet: povratni tekmi polfinala lige prvakov 2024/25

8. nogomet: povratni tekmi polfinala evropske lige 2024/25

8. nogomet: povratni tekmi polfinala konferenčne lige 2024/25

8.–11. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Varna

9. košarka: začetek četrtfinala končnice lige Aba 2024/25

9.–11. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Finale Ligure

9.–11. judo: grand slam, Astana

9.–11. ritmična gimnastika: svetovni pokal, Portimao

9.–17. jadranje: evropsko prvenstvo razreda 470, Split

9.–25. hokej: svetovno prvenstvo elite, Herning/Stockholm

9. 5.–1. 6. kolesarstvo: svetovna serija, Dirka po Italiji

10. atletika: diamantna liga, Šanghaj

10. hokej: svetovno prvenstvo elite, skupina A, Slovenija - Kanada

10.–17. jadranje: svetovno prvenstvo razreda laser, Qingdao

10.–18. jadranje: evropsko prvenstvo formule kite, Kiel

11. hokej: svetovno prvenstvo elite, skupina A, Slovenija - Slovaška

11. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Francije, Le Mans

11. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Španije, brez prizorišča

13. hokej: svetovno prvenstvo elite, skupina A, Slovenija - Latvija

14.–18. kajak kanu: evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah, Vaires-sur-Marne

15. hokej: svetovno prvenstvo elite, skupina A, Slovenija - Finska

15. nogomet: kongres Mednarodne nogometne zveze, Asuncion

15.–18. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Koper

15.–18. golf: major, prvenstvo PGA, Charlotte

15.–18. kajak kanu: svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, Szeged

15.–18. reli: svetovno prvenstvo, reli Portugalska

16. atletika: diamantna liga, Doha

16. hokej: svetovno prvenstvo elite, skupina A, Slovenija - Švedska

16.–18. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Bielsko-Biala

16.–19. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Curitiba

17. nogomet: konec sezone francoske lige 2024/25

17. nogomet: konec sezone nemške lige 2024/25

17. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Poljske, Varšava

17.–18. odbojka: liga prvakinj, zaključni turnir, moški

17.–25. namizni tenis: svetovno prvenstvo, Doha

18. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Emilije-Romanje, Imola

18. hokej: svetovno prvenstvo elite, skupina A, Slovenija - Avstrija

18.–24. lokostrelstvo: evropsko prvenstvo, Antalya

19. hokej: svetovno prvenstvo elite, skupina A, Slovenija - Francija

20.–31. plavanje: evropsko prvenstvo v plavalnih športih, brez prizorišča

21. nogomet: finale konferenčne lige 2024/25, Bilbao

22. hokej: svetovno prvenstvo elite, četrtfinale

22.–25. kajak kanu: svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, Poznanj

23. košarka: začetek polfinala končnice lige Aba 2024/25

23.–25. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Nove Mesto

23.–25. košarka: evroliga, zaključni turnir, Abu Dabi

23.–26. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Salt Lake City

24. hokej: svetovno prvenstvo elite, polfinale

24. nogomet: konec sezone Prve lige Telemach 2024/25

24. nogomet: konec sezone 2. SNL 2024/25

25. atletika: diamantna liga, Rabat

25. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Monaka, Monaco

25. hokej: svetovno prvenstvo elite, finale in tekma za 3. mesto

25. kolesarstvo: enodnevna dirka za VN Gorenjske

25. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Velike Britanije, Silverstone

25. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Francije, Ernee

25. nogomet: konec sezone angleške lige 2024/25

25. nogomet: konec sezone italijanske lige 2024/25

25. nogomet: konec sezone španske lige 2024/25

25. 5.–10. 6. tenis: odprto prvenstvo Francije, Pariz

26.–31. gimnastika: evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, Leipzig

28. nogomet: finale evropske lige 2024/25, Vroclav

29. 5.–1. 6. veslanje: evropsko prvenstvo, Plovdiv

29. 5.–1. 6. golf: major, OP ZDA, ženske, Erin

30. nogomet: liga narodov, ženske, 5. krog, skupina B2, Slovenija - Grčija

30. 5.–1. 6. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Loudenvielle

31. nogomet: finale lige prvakov 2024/25, München

31. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Češke, Praga

31. 5.–1. 6. rokomet: liga prvakinj 2024/25, zaključni turnir

boks: svetovno prvenstvo, moški, Astana

karate: svetovno prvenstvo, Erevan

nogomet: finale pokala Union, brez prizorišča

nogomet: konec sezone 1. SŽNL 2024/25

nogomet: konec 2. SNL 2024/25

tekvondo: svetovno prvenstvo, Wuxi

Junij

1. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Španije, Barcelona

1. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nemčije, Teutschenthal

3. nogomet: liga narodov, ženske, 6. krog, skupina B2, Irska - Slovenija

3.–8. jadranje: evropsko prvenstvo razreda 49er, Solun

4.–8. kolesarstvo: večdnevna dirka Po Sloveniji

4.–8. nogomet: zaključni turnir lige A lige narodov 2024/25

4.–8. odbojka: liga narodov, ženske, 1. turnirji

4.–28. ritmična gimnastika: evropsko prvenstvo, Tallinn

5.–8. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Leogang

5.–8. kajak kanu: svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Seu d'Urgell

5.–8. reli: svetovno prvenstvo, reli Sardinija

6. atletika: diamantna liga, Rim

6. košarka: začetek finala končnice lige Aba 2024/25

6. košarka: začetek finala lige NBA

6.–7. nogomet: evropske kvalifikacije za SP 2026, 3. krog

6.–8. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Praga

6.–14. jadranje: svetovno prvenstvo razreda 470, Gdynia

7.–15. strelstvo: svetovni pokal, zračna puška/pištola, München

8. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Aragonije, Alcaniz

8. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Latvija, Kegums

8.–15. kolesarstvo: svetovna serija, kriterij po Dofineji

9.–10. nogomet: evropske kvalifikacije za SP 2026, 4. krog

11.–15. odbojka: liga narodov, moški, 1. turnirji

12. atletika: diamantna liga, Oslo

12.–15. golf: major, OP ZDA, Oakmont

12.–15. kajak kanu: svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Pau

12.–29. nogomet: evropsko prvenstvo do 21 let, Slovaška

13.–15. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Bern

13.–15. veslanje: svetovni pokal, Varese

13.–20. judo: svetovno prvenstvo, Budimpešta

14. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Velike Britanije, Manchester

14.–15. rokomet: liga prvakov 2024/25, zaključni turnir

14.–19. sabljanje: evropsko prvenstvo, Genova

15. atletika: diamantna liga, Stockholm

15. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Kanade, Montreal

15.–22. kolesarstvo: svetovna serija, Dirka po Švici, Lozana

15. 6.–13. 7. nogomet: svetovno klubsko prvenstvo, ZDA

17.–22. namizni tenis: turnir WTT Star contender, Ljubljana

18.–21. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Taškent

18.–22. odbojka: liga narodov, ženske, 2. turnirji

18.–29. košarka: evropsko prvenstvo, ženske, Brno/Hamburg/Pirej/Bologna

19.–22. golf: major, prvenstvo PGA, ženske, Frisco

19.–22. kajak kanu: evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, Račice

20. atletika: diamantna liga, Pariz

20.–22. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Val di Sole

20.–25. jadranje: svetovno prvenstvo razreda laser, Kiel

21. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Poljske, Gorzow

22. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevni sprint v Koebenhavnu, Koebenhavn

22. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Italije, Mugello

25.–29. odbojka: liga narodov, moški, 2. turnirji

25.–29. športno plezanje: svetovni pokal, balvani/težavnost, Innsbruck

26.–29. kajak kanu: svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Praga

26.–29. kolesarstvo: državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, brez prizorišča

26.–29. reli: svetovno prvenstvo, reli Akropolis Grčija

27.–29. atletika: evropsko prvenstvo, ekipno, Madrid

27.–29. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Val di Fassa

27.–29. veslanje: svetovni pokal, Luzern

29. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstrije, Spielberg

29. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Assena, Assen

29. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Indonezije, Sumbawa

30. 6.–13. 7. tenis: Wimbledon, London

hokej: začetek finala Stanleyjevega pokala v NHL

Julij

2.–12. šport mladih: letni olimpijski festival evropske mladine, Skopje

2.–27. nogomet: evropsko prvenstvo, ženske, Švica

3.–6. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, La Thuile

3.–13. namizni tenis: turnir WTT Grand smash, Las Vegas

4.–11. jadranje: svetovno prvenstvo razreda iQFOIL, Aarhus

4.–14. strelstvo: svetovni pokal, šibrenica, Lonato

5. atletika: diamantna liga, Eugene

5. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Švedske, Malilla

5.-27. kolesarstvo: svetovna serija, Dirka po Franciji, Lille

6. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Velike Britanije, Silverstone

6. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Zahodne Nuse Tenggare, Lombok

9.–13. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Pal Arinsal

9.–13. odbojka: liga narodov, ženske, 3. turnirji

10.–13. golf: major, prvenstvo Evian, ženske, Evian-les-Bains

11. atletika: diamantna liga, Monaco

11.–13. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Chamonix

11.–25. vaterpolo: svetovno prvenstvo, Singapur

13. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nemčije, Sachsenring

15.–20. plavanje: svetovno prvenstvo v daljinskem plavanju, Singapur

16.–20. odbojka: liga narodov, moški, 3. turnirji - Ljubljana

16.–27. šport mladih: letna univerziada, Porurje

17.–20. golf: major, The Open, Country Antrim

17.–20. reli: svetovno prvenstvo, reli Estonija

18.–20. ritmična gimnastika: svetovni pokal, Milano

18.–25. plavanje: svetovno prvenstvo v umetnostnem plavanju, Singapur

19. atletika: diamantna liga, London

20. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Češke, Brno

20.–30. sabljanje: svetovno prvenstvo, Tbilisi

23.–27. gorsko kolesarstvo: evropsko prvenstvo, Melgaco

23.–27. odbojka: liga narodov, ženske, zaključni turnir

23. 7.–7. 8. strelstvo: evropsko prvenstvo, zračna puška/šibrenica, Chateauroux

25.–27. judo: grand slam, Ulan Bator

25.–27. ritmična gimnastika: svetovni pokal, Cluj-Napoca

25. 7.–3. 8. plavanje: svetovno prvenstvo v skokih v vodo, Singapur

27. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Belgije, Spa-Francorchamps

27. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Češke, Loket

27. 7.–3. 8. plavanje: svetovno prvenstvo v plavanju, Singapur

28. 7.–3. 8. tenis: masters, Toronto

28. 7.–3. 8. tenis: turnir WTA 1000, Montreal

29. 7.–3. 8. namizni tenis: turnir WTT Star contender, Sao Paulo

30. 7.–3. 8. kajak kanu: mladinsko evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah, Solkan

30. 7.–3. 8. odbojka: liga narodov, moški, zaključni turnir

31. 7.–3. 8. golf: major, OP Velike Britanije, ženske, Porthcawl

31. 7.–3. 8. reli: svetovno prvenstvo, reli Finska

nogomet: začetek Prve lige Telemach 2025/26

nogomet: začetek kvalifikacij za ligo prvakov 2025/26

nogomet: začetek kvalifikacij za evropsko ligo 2025/26

nogomet: začetek kvalifikacij za konferenčno ligo 2025/26

Avgust

2. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika San Sebastian, San Sebastian

2. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Latvije, Riga

2.–3. kolesarstvo BMX: svetovno prvenstvo, Köbenhavn

2.–3. odbojka: kvalifikacije za EP 2026, ženske, Izrael - Slovenija, Estonija - Slovenija

3. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Madžarske, Budimpešta

3. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Belgije, Lommel

4.–10. kolesarstvo: svetovna serija, Dirka po Poljski, Katovice

4. 8.–17. 8. tenis: masters, Cincinnati

4. 8.–17. 8. tenis: turnir WTA 1000, Cincinnati

6. odbojka: kvalifikacije za EP 2026, ženske, Izrael - Slovenija, Estonija - Slovenija

7.–11. namizni tenis: turnir WTT Champions, Japonska

7.–17. olimpizem: svetovne igre, Chengdu

9.–10. odbojka: kvalifikacije za EP 2026, Izrael - Slovenija, Estonija - Slovenija

16. atletika: diamantna liga, Chorzow

16. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Velike Britanije, Cardiff

17. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika BEMER Cyclassics, Hamburg

17. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstrije, Speilberg

17. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Švedske, Uddevalla

20. atletika: diamantna liga, Lozana

20.–24. kajak kanu: svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, Milano

20.–24. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Renewi Tour, Bruselj

20.–24. ritmična gimnastika: svetovno prvenstvo, Rio de Janeiro

21.–24. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Haute Savoie

22. atletika: diamantna liga, Bruselj

22. 8.–7. 9. odbojka: svetovno prvenstvo, ženske, Tajska

23. 8.–14. 9. kolesarstvo: svetovna serija, Dirka po Španiji, Torino

24. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Madžarske, Balatonfökajar

24. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nizozemske, Arnhem

25.–31. badminton: svetovno prvenstvo, Pariz

25. 8.–6. 9. tenis: odprto prvenstvo ZDA, New York

27.–28. atletika: finale diamantne lige, Zürich

27. 8.–14. 9. košarka: evropsko prvenstvo, moški, Limasol/Tampere/Katowice/Riga

28.–31. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Haute Savoie

28.–31. kajak kanu: svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Tacen

28.–31. reli: svetovno prvenstvo, reli Paragvaj

30. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Poljske, Vroclav

31. atletika: maraton, Sydney

31. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nizozemske, Zandvoort

31. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika po Bretanji, Plouay

31. kolesarstvo: enodnevna dirka za VN Kranja

odbojka: svetovno prvenstvo, ženske, skupina D, Slovenija - ZDA, Tajska

odbojka: svetovno prvenstvo, ženske, skupina D, Slovenija - Argentina, Tajska

odbojka: svetovno prvenstvo, ženske, skupina D, Slovenija - Češka, Tajska

nogomet: začetek 2. SNL 2025/26

nogomet: začetek 1. SŽNL 2025/26

nogomet: začetek angleške lige 2025/26

nogomet: začetek francoske lige 2025/26

nogomet: začetek italijanske lige 2025/26

nogomet: začetek nemške lige 2025/26

nogomet: začetek španske lige 2025/26

September

2.–14. gorsko kolesarstvo: svetovno prvenstvo, Valais

4.–6. nogomet: evropske kvalifikacije za SP 2026, 5. krog

4.–7. kajak kanu: svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Augsburg

5.–6. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Koper

5.–12. lokostrelstvo: svetovno prvenstvo, Gwangju

6.–7. triatlon: evropsko prvenstvo, Istanbul

7. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Italije, Monza

7. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Katalonije, Barcelona

7. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Turčije, Afyonkarahisar

7.–9. nogomet: evropske kvalifikacije za SP 2026, 6. krog

9.–14. namizni tenis: turnir WTT Champions, Macao

11.–14. reli: svetovno prvenstvo, reli Čile

12. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna velika nagrada Quebeca, Quebec

12.–14. tenis: Davisov pokal, kvalifikacije za zaključni turnir, 2. krog

12.–14. tenis: Davisov pokal, 2. svetovna skupina

12.–28. odbojka: svetovno prvenstvo, moški, Pasay/Quezon City

13. odbojka: svetovno prvenstvo, moški, skupina E, 1. krog: Slovenija - Čile, Pasay/Quezon City

13. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Danske, Vojens

13.–14. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Pariz

13.–21. atletika: svetovno prvenstvo, Tokio

13.–21. rokoborba: svetovno prvenstvo, Zagreb

13.–21. strelstvo: svetovni pokal, zračna puška/pištola, Ningbo

14. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna velika nagrada Montreala, Montreal

14. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada San Marina in Riminija, Misano

14. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Kitajske, Šanghaj

15. odbojka: svetovno prvenstvo, moški, skupina E, 2. krog: Slovenija - Bolgarija, Pasay/Quezon City

16.–18. nogomet: začetek ligaškega dela lige prvakov 2025/26

17. odbojka: svetovno prvenstvo, moški, skupina E, 3. krog: Slovenija - Nemčija, Pasay/Quezon City

18.–21. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Lenzerheide

19.–21. tenis: Laverjev pokal, San Francisco

20.–23. odbojka: svetovno prvenstvo, moški, osmina finala, Pasay/Quezon City

20.–27. bejzbol: evropsko prvenstvo, Rotterdam

21. atletika: maraton, Berlin

21. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Azerbajdžana, Baku

21. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstralije, Darwin

21.–28. kolesarstvo: svetovno prvenstvo, Kigali

21.–28. športno plezanje: svetovno prvenstvo, Seul

21.–28. veslanje: svetovno prvenstvo, Šanghaj

22. 9.–5. 10. tenis: turnir WTA 1000, Peking

24.–25. odbojka: svetovno prvenstvo, moški, četrtfinale, Pasay/Quezon City

25.–28. golf: Ryderjev pokal, New York

25. 8.–5. 10. namizni tenis: turnir WTT Grand smash, Peking

26.–28. atletika: svetovno prvenstvo na cesti, san Diego

26.–28. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, Sombotel

27. odbojka: svetovno prvenstvo, moški, polfinale, Pasay/Quezon City

28. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Japonske, Motegi

28. odbojka: svetovno prvenstvo, moški, finale in tekma za 3. mesto, Pasay/Quezon City

29. 9.–12. 10. tenis: masters, Šanghaj

30. 9.–4. 10. spidvej: pokal narodov, Torun

hokej: začetek lige ICEHL 2025/26

hokej: apske lige 2025/26

odbojka: začetek 1. DOL Sportklub za moške 2025/26

odbojka: začetek 1. DOL Sportklub za ženske 2025/26

košarka: začetek lige OTP banka 2025/26

košarka: začetek 1. SKL za ženske 2025/26

rokomet: začetek lige NLB 2025/26

rokomet: začetek 1. SRL za ženske, 2025/26

Oktober

1.–5. kolesarstvo: evropsko prvenstvo, Ardeche/Drome

1.–6. kajak kanu: svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah, Penrith

2. nogomet: začetek ligaškega dela evropske lige 2025/26

2. nogomet: začetek ligaškega dela konferenčne lige 2025/26

3.–5. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Lake Placid

4.–12. jadranje: svetovno prvenstvo formule kite, Cagliari

4.–15. šah: evropsko prvenstvo, ekipno, Batumi

5. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Singapurja, Singapur

5. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Indonezije, Mandalika

5. motokros: pokal narodov, Crawfordsville

6.–12. tenis: turnir WTA 1000, Wuhan

7.–12. jadranje: svetovno prvenstvo razreda 49er, Cagliari

7.–12. jadranje: svetovno prvenstvo razreda Nacra, Cagliari

9.–11. nogomet: evropske kvalifikacije za SP 2026, 7. krog

9.–12. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Mont-Sainte-Anne

9.–18. strelstvo: svetovni pokal, vse discipline, Lima

11. kolesarstvo: svetovna serija, enodnevna klasika po Lombardiji, Bergamo

12. atletika: maraton, Chicago

12.–14. nogomet: evropske kvalifikacije za SP 2026, 8. krog

12.–19. namizni tenis: evropsko prvenstvo, Zadar

14.–19. kolesarstvo: svetovna serija, Dirka po Guangxiju, Guangxi

16.–19. reli: svetovno prvenstvo, reli Srednja Evropa

17.–19. judo: grand slam, Abu Dabi

18.–19. maraton:

19. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada ZDA, Austin

19. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstralije, Phillip Island

19.–25. gimnastika: svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, Džakarta

20.–26. namizni tenis: turnir WTT Star contender, London

20.–28. nogomet: liga narodov, ženske, polfinale

22.–26. dirkališčno kolesarstvo: svetovno prvenstvo, Santiago

22.–28. nogomet: liga narodov, ženske, dodatne kvalifikacije

26. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Mehike, Ciudad de Mexico

26. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Malezije, Sepang

27. 10.–2. 11. tenis: masters, Pariz

28. 10.–2. 11. namizni tenis: turnir WTT Champions, Montpellier

alpsko smučanje: začetek svetovnega pokala 2025/26

dviganje uteži: svetovno prvenstvo, Foerde

November

2. atletika: maraton, New York

2.–9. tenis: zaključni turnir WTA, Rijad

4.–9. namizni tenis: turnir WTT Champions, Nemčija

6.–9. reli: svetovno prvenstvo, reli Japonska

6.–16. strelstvo: svetovno prvenstvo, vse discipline, Kairo

9. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Brazilije, Interlagos

9. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Portugalske, Portimao

9.–16. tenis: zaključni turnir ATP, Torino

13.–15. nogomet: evropske kvalifikacije za SP 2026, 9. krog

14.–23. odbojka na mivki: svetovno prvenstvo, Adelaide

16. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Valencie, Valencia

16.–18. nogomet: evropske kvalifikacije za SP 2026, 10. krog

22. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Las Vegasa, Las Vegas

26. 11.–2. 12. nogomet: liga narodov, ženske, za 3. mesto in finale

27.–30. reli: svetovno prvenstvo, reli Savdska Arabija

27. 11.–14. 12. rokomet: svetovno prvenstvo, ženske, Nemčija/Nizozemska

30. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Katarja, Lusail

30.11.–7. 12. biatlon: svetovni pokal 2025/26, moški in ženske, Östersund

nordijska kombinacija: začetek svetovnega pokala 2025/26

smučarski skoki: začetek svetovnega pokala 2025/26

smučarski tek: začetek svetovnega pokala 2025/26

tenis: pokal Billie Jean King, zaključni turnir

tenis: Davisov pokal, zaključni turnir

December

2.–7. plavanje: evropsko prvenstvo, kratki bazeni, Szeczin

6.–7. judo: grand slam, Tokio

7. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Abu Dabi, Yas Marina

9.–14. biatlon: svetovni pokal 2025/26, moški in ženske, Hochfilzen

15. 12.–3. 1. pikado: svetovno prvenstvo, London

16.–21. biatlon: svetovni pokal 2025/26, moški in ženske, Annecy-Le Grand Bornand

21. 12.–18. 1. nogomet: afriški pokal, Maroko

29. smučarski skoki: novoletna turneja 2025/26, Oberstdorf

deskanje: začetek svetovnega pokala 2025/26

tenis: zaključni turnir do 21 let, Džeda

šport: prireditev Športnik leta 2025, Ljubljana