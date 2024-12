Ko je jokal Peter Prevc, je jokala vsa Slovenija #video

Sezona 2024 je bila zadnja tekmovalna sezona v karieri številnih vrhunskih športnikov, a Slovenci si bomo bržkone najbolj zapomnili poslovilna spektakla priljubljenega smučarskega skakalca Petra Prevca, ki je zadnji tekmovalni skok opravil v Planici, in Gorana Dragića, kapetana, ki je slovensko košarkarsko četo leta 2017 popeljal do naslova evropskih košarkarskih prvakov in se je poslovil v Stožicah.

Peter Prevc, najuspešnejši slovenski smučarski skakalec v zgodovini, je svojo kariero uradno končal marca v finalu smučarskih skokov v Planici, Goran Dragić pa avgusta s spektakularnim večerom v Stožicah, kamor je pripeljal velik del košarkarske smetane.

Foto: Anže Malovrh/STA

Najtarejši od bratov (in sester) Prevc je konec skakalne kariere napovedal na posebni novinarski konferenci 6. februarja v Nordijskem centru Planica, kjer je na presenečenje vseh razkril, da bo letošnja skakalna sezona po 15 letih v svetovnem pokalu tudi njegova zadnja.

"Na koncu je srce tisto, ki je povedalo, da je čas, da odprem novo stran v življenju," je med drugim dejal Prevc, ki se je podpisal pod zlato poglavje slovenskih smučarskih skokov, v katerem je med drugim osvojil tudi veliki kristalni globus, zlatega orla za zmago na prestižni novoletni turneji in štiri olimpijske kolajne.

Kot je pojasnil, je odločitev zorela dve leti. "Že po olimpijskih igrah sem začel razmišljati, kdaj bo pravi čas, koliko še zmoreta moje telo in srce, ali lahko še vlagam celega sebe v šport. Tudi lani v Planici sem dobil velik namig, da z glavo skozi zid ne gre, in sem se potem tako odločil," je o slovesu še dodal 31-letni Prevc, ki je najponosnejši na to, da je skakalni šport v Sloveniji rasel skupaj z njim in se dvignil na zavidljivo mesto na mednarodni ravni.

Glasbena točka Luke Seška, ki je ganila Prevca in vso Slovenijo:

"Rad bi videl, da si me kolegi zapomnijo po tem, da smo včasih kaj skupaj 'ušpičili'. Mlajšim pa upam, da sem dokazal, da ni pomembno, kaj imaš, da si lahko uspešen, da ni samo oprema tista, ki prinese uspeh, temveč da so osebne odločitve tiste, ki ti lahko prinesejo uspeh."

Prevc je zadnji tekmovalni skok opravil 24. marca letos na domači skakalnici v Planici, kjer ga je spremljalo na tisoče navijačev, na sklepni prireditvi pa mu je Luka Sešek zapel skladbo Con te partiro in uresničil Petrovo željo. Ta si je namreč zaželel, da bi z njim jokala vsa Planica. In tudi je.

Nepozabno stožiško slovo zlatega kapetana

Nepozabno je bilo tudi slovo Gorana Dragića, ki se je poslovil 24. avgusta, več kot pol leta po naznanitvi konca športne poti, in to v družbi prijateljev iz sveta košarke. V Stožicah je dan prej potekal še dobrodelni večer, kjer so z dražbo zbirali sredstva za projekt Botrstvo v športu (Dragić je bil ambasador projekta, štafetno palico pa konec leta predal Janji Garnbret), sobota pa je bila rezervirana za revijalni košarkarski večer, kjer je mrgolelo superzvezdnikov iz lige NBA, na parketu pa je bila tud vsa Goranova družina.

Foto: www.alesfevzer.com

Dragić je v najmočnejši košarkarski ligi NBA preživel kar 15 sezon. V ligi NBA je zaigral na več kot tisočih tekmah, na katerih je v povprečju dosegal 13,3 točke, tri skoke in 4,7 asistence na srečanje, skupno pa se je podpisal pod 13.448 točk.

Kot prvi Slovenec je leta 2018 zaigral na tekmi All Star, leta 2014 je prejel tudi nagrado za košarkarja, ki je najbolj napredoval. Zadnjo tekmo je odigral 22. aprila 2023, ko je v prvem krogu končnice z Milwaukeejem proti Miamiju – njegovi nekdanji ekipi – zaigral na tretji tekmi in se podpisal pod dve točki. V bogati karieri je na koncu ostal le brez tako želenega šampionskega prstana lige NBA, a je dosegel več, kot lahko nekateri le sanjajo.

Foto: Aleš Fevžer

Tudi v slovenski košarki je pustil neizbrisen pečat. Vrsto let je bil nenadomestljiv član slovenske izbrane vrste. Zlati kapetan, MVP, košarkar z največ nastopi na uradnih tekmah in najboljši strelec slovenske izbrane vrste vseh časov.

Slovo Klineta in Hadalina

Športno kariero sta letos sklenila tudi slovenska smučarja Boštjan Kline in Štefan Hadalin. Triintridesetletni Kline, leta 2011 svetovni mladinski prvak v smuku in superveleslalomu ter zmagovalec smukaške tekme v Kvitfjellu leta 2017, je kariero končal zaradi težav z nogo.

Spoznal je namreč, da kljub temu da rehabilitacija odprtega zloma golenice, ki jo je staknil na treningu pred dvema letoma in pol, napreduje zelo dobro (prestal je kar osem operacij, zaradi bakterije mu je grozila celo amputacija), v trenažnem in tekmovalnem procesu na najvišji ravni ne bo več mogel sodelovati.

Foto: Aleš Fevžer

Športnim upokojencem se je februarja pridružil tudi Hadalin, ki je na poslovilni novinarski konferenci odkrito priznal, da je kljub vsemu vloženemu delu, času in energiji prišel do točke, ko ne zmore več.

"Ne zmorem več preko občutkov, ki mi jih sporoča telo. Predvsem pa ne zmorem več prenašati pritiskov, ki jih prinaša tekmovalni ritem vrhunskega športa. Vseeno sem do zadnjega užival v procesu športnega treninga. Dal sem vse in še več. Morda celo preveč," je priznal dolga leta najboljši slovenski slalomist in nosilec srebrne medalje v alpski kombinaciji (Äre, 2019).

Devetindvajsetletni Hadalin danes dela kot osebni trener, snema podkaste za Smučarsko zvezo Slovenije in ustvarja zaščitne etuije za smučarska očala.

Foto: Katja Kodba/STA

Poslovilna tekma rokometašice Barbare Lazović

Tik pred koncem leta je svojo zadnjo tekmo v karieri odigrala tudi rokometašica Barbara Lazović. Skupaj z rokometnim vratarjem Gorazdom Škofom, ki je nehal igrati pred tremi leti in zdaj dela kot trener, sta se poslovila pred razprodano dvorano v domačih Brežicah.

Barbara Lazović je v svoji karieri v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju ligi prvakov v barvah Krima Mercatorja dosegla 232 golov, nasploh pa se je med strelke vpisala več kot 540-krat, tudi kot članica makedonskega Vardarja in romunske CSM Bukarešte. Šestintridesetletna Brežičanka je uspehe nizala tudi z reprezentanco, s katero je nastopila na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih. Prav za konec kariere pa je prvič nastopila tudi na olimpijskih igrah.

Sezona 2024 je bila zadnja tudi v karieri plavalca Petra Johna Stevensa. Devetindvajsetletni Kranjčan se ni poslovil po lastni želji, ampak je odločitev sprejel, ker drugače enostavno ni šlo. Glavni razlog za slovo je neurejen finančni status, ki mu ga na Plavalni zvezi Slovenije (PZS) niso pomagali urediti.

Foto: Aleš Fevžer

"Imel sem nor urnik za vrhunskega športnika. Ni te doma, ni regeneracije in iz tedna v teden si bolj utrujen. Vsak teden nekako do srede zdržiš, potem pa je težko," je povedal po svoji zadnji tekmi, svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v Budimpešti.

Stevens je namignil, da pušča odprta rezervna vrata za primer, če bi Mednarodni olimpijski komite v olimpijski program uvrstil vse 50-metrske discipline. Tudi njegovo paradno 50 metrov prsno.

Poslovila sta se tudi Nadal in Murray, a zadnji ni dolgo čakal na nove izzive

Poslovili sta se tudi dve veliki teniški imeni. Kralj peska Rafael Nadal in Andy Murray. Nadal, 38-letni teniški velezveznik z Majorke, je teniško kariero končal novembra v četrfinalu Davisovega pokala v Malagi, potem ko je Nizozemska z 2:1 v zmagah izločila Španijo. Priljubljeni Nadal, znan po svoji neverjetni vztrajnosti in tekmovalnosti, je že pred tem napovedal, da bo moški ekipni turnir zadnji v njegovi karieri.

Foto: Reuters

Dvaindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam (od tega je kar 14-krat slavil na OP Francije) je v čustvenem govoru po zadnji tekmi kariere priznal, da si ni želel priti do slovesa. "Nisem utrujen od igranja tenisa, a moje telo noče več igrati in to moram sprejeti. Počutim se izjemno privilegirano, saj je tisto, kar sem vedno rad igral, postalo moj poklic."

Nadal se je upokojil kot drugi najuspešnejši moški posamični igralec vseh časov po številu zmag na turnirjih za grand slam, zaostaja le za dolgoletnim tekmecem Novakom Đokovićem (24).

S porazom v četrtfinalu moških dvojic na olimpijskem teniškem turnirju v Parizu je po 21 letih od prvega dvoboja med profesionalnimi igralci športno kariero končal Andy Murray.

Dvakrat je osvojil Wimbledon (2013, 2016), enkrat US Open (2012), pohvali se lahko tudi z dvema zlatima medaljama na olimpijskih igrah (2012, 2016), leta 2015 je z Veliko Britanijo zmagal v Davisovem pokalu, na vrhu lestvice ATP je preživel 41 tednov, na turnirjih ATP pa je zbral 46 lovorik.

Foto: Guliverimage

Sedemintridesetletni Škot ni dolgo iskal novih izzivov. Njegov nekdanji veliki rival, srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, je tri mesece pozneje oznanil, da bo Murray prevzel vlogo njegovega trenerja.

Slovo rekorderja Dirke po Franciji

Tudi v svetu kolesarstva smo spremljali kar nekaj napovedi upokojitev. Kariero bo sklenil rekorder francoskega Toura Mark Cavendish, ki je letos na Dirki po Franciji z etapno zmago številka 35 presegel število etapnih zmag na Touru Eddyja Merckxa.

Upokojitev je napovedal tudi njegov pomočnik pri šprintu Michael Mørkøv, med upokojence se selijo tudi Kolumbijec Rigoberto Uran, Američan Lawson Craddock, Nemec Simon Geschke, Belgijec Thomas De Gendt in neuničljivi Italijan Domenico Pozzovivo, ki je v svoji karieri kar 18-krat nastopil na Dirki po Italiji.

Kariero bo sklenil tudi Nizozemec Robert Gesink, ki je bil v ekipi Visma | Lease a Bike večkrat nepogrešljiv pri zmagah Primoža Rogliča.

Foto: Reuters

Tekmovalni krog sta sklenila tudi slovenska plezalca Gregor Vezonik in Martin Bergant, kariero pa je sklenil tudi hokejist Andrej Tavželj, ki trenutno opravlja vlogo začasnega glavnega trenerja pri hokejski Olimpiji.

Upokojil se je tudi Nikola Karabatić, rokometni zvezdnik srbskih in hrvaških korenin. Štiridesetletni Karabatić je zadnjo tekmo v karieri odigral na olimpijskih igrah v Parizu. Več kot 27 tisoč gledalcev mu je ob koncu aktivne igralske kariere namenilo stoječe ovacije, glasen aplavz pa so mu namenili tudi nemški rokometaši, ki so Francoze izločili v četrtfinalu. Konec kariere sta napovedala tudi nemški biatlonec Benedikt Doll, ki se bo zdaj lahko bolj posvečal družini in novim poslovnim izzivom, in ameriška nogometašica Alex Morgan.

Foto: Reuters

Med vidnejšimi košarkarskimi upokojenci velja omeniti Marca Gasola in Derricka Rosa, med atletskimi pa karizmatično Jamajčanko Shelly-Ann Fraser-Pryce. Sedemintridesetletna šprinterka, dobitnica štirih zlatih olimpijskih medalj in desetkratna svetovna prvakinja, se je od atletskih stez poslovila po letošnjih olimpijskih igrah v Parizu.

Foto: Guliverimage

Tudi v najpomembnejši postranski "stvari" na svetu, nogometu, smo spremljali kar nekaj upokojitev. Med vidnejšimi velja izpostaviti Nemca Tonija Kroosa (Real Madrid), Portugalca Pepeja (Porto), Poljaka Wojciecha Szczesnyja (Juventus), Angleža Joeja Harta (Celtic), Španca Thiaga Alcantareja (Liverpool) in Francoza Raphaela Varana (Como).

Preberite še: