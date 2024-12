Slovenci zmagujejo že kot najstniki, ti bodo morda naslednji

Ob koncu koledarskega leta je čas, da pod njim potegnemo črto. Tudi letos pripravljamo serijo člankov, v katerih se spominjamo prelomnih športnih dogodkov, največjih uspehov in junakov. Začenjamo z najbolj nadarjenimi slovenskimi športniki. Številni že kot najstniki zmagujejo, osvajajo svet, drugi to zagotovo še bodo, velja pa izpostaviti nekaj teh, ki so v letu 2024 že opozorili nase.

Žiga Lin Hočevar Foto: Nina Jelenc Slovenski športniki so pravi fenomen, številni osvajajo svet že v najstniških letih. Ko smo pred letom dni potegnili črto pod letom 2023, smo med drugimi izpostavili Niko Prevc, Žigo Lina Hočevarja in Marušo Terezo Šerkezi. Smučarka skakalka je v letu 2024, stara 19 let, že postala zmagovalka svetovnega pokala, slalomist na divjih vodah je pri 16 letih prvič dobil tekmo svetovnega pokala, predtem postal tudi evropski prvak, 17-letna gorska kolesarka pa je osvojila bron na mladinskem svetovnem prvenstvu – če izpostavimo le nekaj njihovih uspehov leta.

Jakob Omrzel

Jakob Omrzel Foto: Alenka Teran Košir Slovenija je v zadnjih letih postala kolesarska velesila in tako bi utegnilo biti tudi po obdobju Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Osemnajstletni Jakob Omrzel je obetaven kolesar novomeške Adrie Mobil. Na švicarski etapni dirki Tour du Pays de Vaud je bil skupno tretji, v Franciji na Ain Bugey Valromey Tour, kjer je nastopil z ekipo Cannibal - Victorious U19 Development Team je osvojil skupno četrto mesto, na mladinski izvedbi dirke Pariz–Roubaix pa je celo zmagal (na drugem mestu je bil še en slovenski talent Erazem Valjavec). "Vedno sem bil zraven, vedno med top tri, kadar je bila dirka v klanec, in to je zelo dobra iztočnica za naprej." Se je pa nesrečno končala dirka, ki si jo je zadal kot dirko leta. Na mladinski etapni dirki Giro della Lunigiana v Italiji je grdo padel in so ga po padcu celo oživljali. Tri tedne po nesreči je že bil na dobri poti k popolnemu okrevanju: "Kolesarstvo se mi zaradi padca ni niti najmanj zamerilo, samo nestrpen sem, ker žal ne morem na kolo, verjamem pa, da tudi to še pride. Ko bom začutil, da je z glavo vse v redu, bom šel na kolo z enako željo kot pred padcem in treniral bom enako zavzeto kot prej."

Jennifer Eucharia Buckley

Jennifer Buckley Foto: Planinska zveza Slovenije Svojo naslednico bo očitno dobila tudi že vrsto let najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret. Pri 17 letih je svetovna mladinska prvakinja do 18 let postala Jennifer Eucharia Buckley, in to tako v težavnostnem plezanju kot na balvanih. Je bila pa na stopničkah tudi že na tekmi svetovnega pokala, v Innsbrucku je na balvanih osvojila drugo mesto, zaostala je samo za olimpijsko prvakinjo Garnbret. Njen oče je Irec, zato angleško ime in priimek. Mama je Slovenka, zadnja leta pa z družino živijo v Švici. Vseeno pa pove, da ji je najbolj domače v Sloveniji in na Irskem. Najprej je trenirala gimnastiko, za deveti rojstni dan pa se je po naključju preizkusila v plezanju in gimnastika je dokončno ni več zanimala.

Taja Bodlaj in Tina Erzar

Tina Erzar Foto: Boštjan Podlogar/STA Če se za kakšen šport ni bati, da bi zmanjkalo mladih talentov, so to smučarski skoki, še posebej v ženski konkurenci. Na februarskem mladinskem svetovnem prvenstvu v Planici so se kolajne kar vrstile: srebro na mešani ekipni tekmi, pa zlato na ženski tekmi, v ženski posamični pa bron in zlato. Tretje mesto je osvojila 18-letna Taja Bodlaj, ki je v minuli zimi osvojila tudi že prve točke v svetovnem pokalu. Zmagovalka in dobitnica zlata pa je bila komaj 16-letna Tina Erzar. Ta je iz mladinske v člansko ekipo prestopila letos poleti. Prve točke svetovnega pokala je sicer osvojila že na debiju, januarja je bila na Ljubnem 17. Na mladinskem svetovnem prvenstvu je torej pobrala dve zlati in eno srebrno kolajno. Sama pravi, da za tekme svetovnega pokala potrebuje še nekaj več samozavesti. Tudi v tej zimi je njen osrednji cilj mladinsko svetovno prvenstvo (Lake Placid).

Mark Kastelic

Mark Kastelic Foto: osebni arhiv Če je v kakšni športni disciplini Slovencu težko uspeti, so to zagotovo avtomotošporti. Ker je potrebnega toliko denarja in ker Slovenec za svetovni trg med tujimi pokrovitelji ni tako zanimiv. Številni nadarjeni slovenski vozniki kartinga, ki so premagovali tudi poznejše dirkače v formuli 1, so denimo tako zgodaj končali kariero. Predaje pa ne pozna 17-letni Mark Kastelic. Pred leti je bil član dirkaške akademije Fernanda Alonsa. Ob koncu kariere v kartingu priložnosti z enosedežniki še ni dobil in se je tako odločil za dirkanje s športnimi avtomobili v prvenstvih GT4. S slovensko ekipo Lema Racing in Mercedesovim dirkalnikom je primarno nastopal v italijanski seriji GT4 in na dirki v Misanu tudi zmagal.

Miha Oserban

Miha Oserban Foto: Aleš Fevžer Slovensko smučanje že vrsto let išče nov veliki talent. Tisti, ki se v zadnjih letih skušajo prebiti do prvih točk svetovnega pokala, imajo že 20 let in več. Še posebej veliko luknjo pa imamo v tehničnih disciplinah pri moških. Med najstniki trenutno nekaj bolj nase opozarja Miha Oserban iz Smučarskega kluba Črna. 18-letnik je januarja na mladinskih olimpijskih igrah v Pjongčangu v alpski kombinaciji le za šest stotink zgrešil bronasto kolajno, februarja pa nato na mladinskem svetovnem prvenstvu ne v slalomu ne v veleslalomu ni prišel do cilja. Del priprav na sezono 2024/2025 je opravil skupaj z Žanom Kranjem in njegovim trenerjem Miho Verdnikom. Da res obeta, je pred dnevi dokazal z zmago na tekmi pokala Fis v Vas Casiesu v Italiji. To zimo nastopa tudi v evropskem pokalu in si skuša čim bolj popraviti svoje mesto na Fis lestvici, kar bi ga približalo debiju v svetovnem pokalu. "Eden najhitrejšim evropskih mladincev," je pred dnevi ob fotografiji z Oserbanom napisal nekdanji slovenki as v slalomu Jure Košir.

Urban Kroflič

Urban Kroflič Foto: FIBA Tudi letos lahko izpostavimo košarkarskega talenta, tako kot smo lani Jana Videta. To je 198-centimetrov visoki krilni igralec iz Dobrne Urban Kroflič. Ob menjavi generacij v članski reprezentanci se torej za prihodnost slovenske košarke ni bati. Kroflič je pred leti odšel na kaljenje v Španijo, od leta 2022 pa je član beograjske valilnice talentov Mege. Letos je podpisal prvo profesionalno pogodbo. Poleti je bil član slovenske reprezentance, ki je na EuroBasketu do 18 let osvojila bronasto kolajno. Še več: izbran je bil v idealno peterko prvenstva. V povprečju je na tekmi dosegal po 16,4 točke, 8,6 skoka in 5,4 asistence. Pa na začetku leta zaradi poškodbe (izpah kolena in natrgana stranska vez) dva meseca ni igral. Naslednje leto si želi uspeha še na svetovnem prvenstvu do 19 let, nato pa prehod v člansko reprezentanco in igranje z Luko Dončićem.

Tom Teršek

Tom Teršek Foto: Peter Kastelic/AZS Čeprav Sloveniji v zadnjih letih talentov v atletiki ne manjka, pa smo letos prvič po dolgih 30 letih dobili mladinskega svetovnega prvaka do 20 let (po skakalcu v daljino Gregorju Cankarju). To je poleti v Limi v Peruju postal metalec kopja Tom Teršek. 17-letni Kranjčan je v zadnji seriji za zlato kopje vrgel 76,81 metra daleč. Bil je favorit prvenstva, saj je dva meseca prej kot edini mladinec na svetu orodje zalučal prek 80 metrov. Ta met, dolg 80,87 metra, je bil tudi njegov osebni rekord in obenem met, s katerim je postal članski državni prvak. Tako je že presegel rekord svojega trenerja in očeta Roberta Terška, samo en Slovenec do zdaj pa je vrgel dlje od njega. Rekorder za zdaj ostaja Matija Kranjc (81,13 m).

Nace Štromajer

Nace Štromajer Foto: Tit Košir / AVK Triglav Kranj

Slovenija pa se zdaj lahko ponaša tudi z zelo nadarjenim vaterpolistom. Pri komaj 16 letih je v tujino prestopil 16-letnik iz kranjskega Triglava Nace Štromajer. Poleti je postal član španskega podprvaka Sabadella, kluba, ki nastopa tudi v ligi prvakov. Pred tem je bil spomladi eden ključnih mož v članski ekipi Triglava, na eni od tekem evropskega pokala challenge tudi najboljši strelec svoje ekipe.