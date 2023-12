Slovenija je športni fenomen. Čeprav spada med manjše evropske države, skoraj ni športa, v katerem se ne bi vmešala med (naj)boljše. To je podvig, ki ji ga lahko zavida marsikatera večja in bogatejša dežela. Bazen vrhunskih športnikov se na sončni strani Alp, čeprav tam utripa le dva milijona src, zaradi majhnosti Slovenije nikakor ne krči. Sodeč po imenitnih dosežkih mladih upov v letu 2023 se ni treba bati za prihodnost slovenskega športa. Preverite!

"Slovenija, od kod lepote tvoje," v slovenskih srcih že pol stoletja odmeva nepozabna uspešnica legendarnih Avsenikov, prepolna domoljubne topline ter očaranosti nad vsemi lepotami, ki jih premore ponosna evropska država med Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Z besedilom, ki ga je prispeval Marjan Stare, bi lahko potegnili tudi vzporednico s športnim svetom.

Slovenski fenomen se nadaljuje

Letos sta bila najboljša slovenska športnika leta Tadej Pogačar in Janja Garnbret. V prihodnosti bi ju lahko posnemali najstniki in najstnice, ki že dosegajo vrhunske dosežke v svetovnem merilu. Foto: Grega Valančič, Mediaspeed Sloveniji na tekmovališčih uspevajo čudeži, o katerih poroča ves svet. Vrhunskih uspehov je toliko, da imajo tisti, ki odločajo o najboljših, sladke težave, saj lahko izbirajo med številnimi športnimi junaki in junakinjami, ki pišejo izjemne zgodbe ter skrbijo za neprecenljivo promocijo Slovenije v svetu.

Danes izstopajo Tadej Pogačar, Primož Roglič, Luka Dončić, Janja Garnbret, Kristjan Čeh in druščina, ki dosegajo tako odmevne rezultate, da jih bo resnično težko naslediti. V Sloveniji pa se, čeprav športno moč črpa iz majhnega števila prebivalcev, obenem pa v primerjavi s številnimi bogatejšimi državami ne more računati na velike finančne ugodnosti, za prihodnost vseeno ne smemo bati. Slovenski fenomen se bo nadaljeval, kar nakazujejo tudi uspehi mladih športnikov, ki se lahko enakovredno kosajo z najboljšimi na svetu, nekateri pa so pri tem tako uspešni in posebni, da na zmagovalnem odru zasedajo najvišja mesta ter skrbijo, da po vsem svetu doni Zdravljica.

Športni fenomen Slovenije se torej nadaljuje. Ob koncu leta 2023 smo se s posebnim zanosom sprehodili skozi uspehe slovenskih najstnikov in najstnic. Osredotočili smo se zlasti na mlajše in iz kopice uspehov izluščili tiste, katerih dosežki so najbolj odmevali. Čestitke in velik poklon, slovenski diamanti!

Tyra Barada je 18-letna slovenska kikbokserka. Letos je postala evropska in svetovna prvakinja v kikboksu. Na evropskih igrah na Poljskem je osvojila zlato kolajno v lahkem kontaktu do 50 kilogramov, srebrna pa je bila v boju na točke. Čeprav je bila najmlajša na tekmovanju, si je kot edina priborila dva finalna boja. Na svetovnem prvenstvu na Portugalskem je v kategoriji do 50 kilogramov v lahkem kontaktu osvojila zlato, v borbi na točke bron. Postala je tudi svetovna prvakinja v neolimpijski različici tekvondoja na Finskem. Foto: www.alesfevzer.com

Sara Čopar je 18-letna slovenska športna plezalka. Letos je postala tako evropska kot tudi svetovna prvakinja! Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Seulu je osvojila zlato kolajno v kategoriji do 20 let v težavnosti, v balvanih je bila druga. Svojo prevlado v težavnosti je dokazala tudi na evropskem mladinskem prvenstvu v Helsinkih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Žiga Lin Hočevar je 16-letni slovenski kajakaš in kanuist na divjih vodah. Največji uspeh v letu 2023 je dosegel 18. avgusta, ko je v Krakovu postal svetovni mladinski prvak v slalomu. Dinastija Hočevar se je tako lahko pohvalila še z enim svetovnim mladinskim prvakom. Leta 1992 je to postal njegov oče Simon, leta 2018 pa njegova sestra Eva Alina. Foto: Damiano Benedetto

Nik Mujanović je 19-letni slovenski odbojkar, ki že nastopa za člansko izbrano vrsto. Je korektor in velja za največji slovenski odbojkarski talent, po sporu s slovenskim klubom Calcit Volley, ki je v zadnjem obdobju dvignil kar nekaj prahu, se je odločil za nadaljevanje kariere v italijanski Monzi. Tako je še kot najstnik postal četrti slovenski legionar na italijanskem prvenstvu, v katerem nastopajo še Rok Možič, Jan Kozamernik in Gregor Ropret. Foto: CEV

Žan Ogrinc je 17-letni slovenski atlet. Na Olimpijskem festivalu evropske mladine je v rojstnem Mariboru v teku na 800 metrov osvojil srebrno medaljo. Letos je dosegel kar štiri državne rekorde za mlajše mladince na 600 in 800 metrov, postal je tudi balkanski prvak v teku na 800 metrov. Foto: www.alesfevzer.com

Nika Prevc je 18-letna smučarska skakalka. Prihaja iz najbolj trofejne slovenske družine, kar zadeva uspehe v smučarskih skokih. Novopečena državna prvakinja se je v letu 2023 podpisala pod številne imenitne uspehe. Ta mesec je prvič zmagala na tekmi za svetovni pokal v Engelbergu in postala druga najmlajša zmagovalka v zgodovini tekmovanja, poleti je na evropskih igrah v Zakopanah osvojila tri odličja, na začetku leta pa postala mladinska svetovna prvakinja v mešanih ekipah. Na MSP je osvojila še dve srebrni medalji, najboljša pa je bila na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem). Foto: www.alesfevzer.com

Po njeni prvi zmagi na tekmi za svetovni pokal v Engelbergu ni skrival navdušenja in ponosa niti njen brat Peter Prevc. Zdaj imajo v družini Prevc kar tri zmagovalce tekem za svetovni pokal (Peter, Domen in Nika Prevc), Cene, ki je že sklenil športno kariero, se lahko med drugim pohvali tudi z olimpijskim odličjem!

Če kdo slučajno ni videl 😊 https://t.co/P6DavBJTpA — Peter Prevc (@peterprevc) December 16, 2023

Anže Ravbar je 18-letni slovenski kolesar. Letos je postal mladinski evropski prvak, ko je bil najboljši na cestni dirki na Nizozemskem. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Žak Eršen. Ravbar je v tej kategoriji postal četrti Slovenec, ki je osvojil naslov, pred tem je to uspelo Zoranu Klemenčiču leta 1998, Blažu Bogataju leta 2010 in Janu Tratniku leta 2012. Ravbar se iz mladinskih vrst Adrie Mobil seli v razvojno ekipo UAE Emirates Gen Z. Foto: Guliverimage

Ajša Sivka je 18-letna slovenska košarkarica. V letu 2023 je mlado slovensko izbrano vrsto popeljala do evropskega naslova. Slovenke so bile najboljše na evropskem prvenstvu do 18 let, Sivka pa je prejela priznanje za najpomembnejšo igralko tekmovanja. Uveljavila se je tudi v članski slovenski izbrani vrsti, s katero je zaigrala na EuroBasketu, z italijanskim klubom Famila Basket Schio je bila tretja v evroligi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Svit Suljić je 14-letni slovenski teniški igralec. Letos je na Češkem postal evropski prvak do 14 let ter poskrbel za enega največjih uspehov v zgodovini slovenskega tenisa, le nekaj dni pozneje je na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru osvojil bronasto medaljo. Foto: www.alesfevzer.com

Maruša Tereza Šerkezi je 16-letna slovenska gorska kolesarka. Letos je ubranila naslov evropske prvakinje v olimpijskem krosu in postala najboljša na evropskem prvenstvu v italijanskem Il Cioccu v konkurenci do 16 let. Na Olimpijskem festivalu evropske mladine je v Mariboru osvojila bronasto odličje. Foto: www.alesfevzer.com

Nika Tomc je 15-letna slovenska judoistka. Letos je osvojila zlato medaljo na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru. Najboljša je bila v kategoriji do 57 kilogramov. Letos je postala tudi državna prvakinja. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Jan Vide je 18-letni slovenski košarkar. Trenutno je član trofejne ameriške univerzitetne ekipe UCLA Bruins, konec maja pa je mladinski ekipi madridskega Reala na zaključnem turnirju v Kaunasu pomagal do evropskega naslova. V Litvi se je v dresu kraljevega kluba tako izkazal, da je prejel priznanje za MVP-igralca tekmovanja. Nekdanji up domžalskega Heliosa je bil tudi prvi strelec Reala na mladinskem španskem prvenstvu. Foto: FIBA

Slovenska veslača, 18-letni Arne Završnik in 19-letni Jakob Brglez, sta letos v dvojcu brez krmarja na evropskem prvenstvu do 23 let v Krefeldu v Nemčiji osvojila srebrno medaljo ter nadgradila imeniten uspeh iz leta 2022, ko sta bila druga na svetovnem prvenstvu do 19 let. Foto: Veslaška zveza Slovenije