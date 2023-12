To ni bilo samo presenečenje, ampak senzacija

V vrhunskem športu vsako leto vidimo veliko športnih presenečenj in dogodkov. Veliko je tudi razočaranj, ko športniki ne dosežejo rezultatov, na katere so računali. Nekaj smo jih v tem letu zbrali na Sportalu. In da, veliko se je dogajalo.

Peter Prevc je ob groznem padcu ostal pri zavesti. Foto: Sportida

Ko je vsem zastal dih

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici je Peter Prevc na treningu na Bloudkovi velikanki grdo padel. Sredi treninga je vsem prisotnim na skakalnici zastal dih, potem ko je padel najboljši skakalec v zgodovini Slovenije. Najstarejši od bratov Prevc je bil po padcu pri zavesti in je lahko komuniciral z zdravniško službo. Po padcu so ga takoj poslali v bolnišnico, kjer je bil na opazovanju. Kmalu zatem je odšel v domačo oskrbo, jasno pa je bilo tudi, da danes 31-letni skakalec ne bo mogel tekmovati na domačem svetovnem prvenstvu. Za slovenskega skakalca je bilo to gotovo razočaranje, a vseeno je ob vsem tem najpomembnejše, da je ostal cel in zdrav.

Novak Đoković po wimbledonskem porazu ni mogel skrivati solz. Foto: Reuters

Novak Đoković, eden najuspešnejših športnikov, je v letošnji sezoni dosegel kar tri zmage na turnirjih za grand slam. Srbski zvezdnik je veliko razočaranje doživel v finalu Wimbledona. Nasproti mu je sicer stal izjemni mladi španski igralec Carlos Alcaraz, a teniški strokovnjaki so veliko več možnosti za zmago pripisovali 36-letnemu Beograjčanu. Na koncu je nepričakovano po petih nizih (1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4) zmagal Carlos Alcaraz in osupnil teniški svet.

"Mislil sem, da bom s tabo imel težave na pesku in betonu, ampak ne na travi. To leto se je tudi to spremenilo. Neverjetno je, kako si se prilagodil na to podlago. Neverjetno, kaj si naredil. Vse čestitke tebi in tvoji ekipi," je po porazu Nole športno čestital svojemu nasprotniku, pozneje pa ni mogel skriti solza razočaranja.

Mikaela Shiffrin Foto: Guliverimage

Na uvodni tekmi je doživela veliko razočaranje

Mikaela Shiffrin, znana kot ena najboljših alpskih smučark, je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Meribelu, ko so se dekleta pomerila v kombinacij, doživela veliko razočaranje. Američanka je bila v tej disciplini branilka naslova in ena glavnih favoritinj za zmago. Superveleslalomski del je končala na šestem mestu, v slalomu je skušala nadoknaditi 96 stotink zaostanka, kazalo ji je odlično, skozi celotno postavitev je zaostanek zmanjševala, pri zadnjem vmesnem času je bila le še osem stotink sekunde v rdečem, tik pred ciljno črto pa je naredila napako in sploh prvič na svetovnih prvenstvih odstopila. S tem je smučarka iz Vaila ostala brez možnosti za sedmo zlato kolajno na SP.

Vseeno pa Shiffrinove ta odstop ni spravil s tira, saj je na naslednjih treh nastopih na svetovnem prvenstvu pristala na stopničkah. Prišla je do zlata in dveh srebrnih medalj.

Velika črna pika za turški nogomet Halil Umut Meler, nesrečni turški sodnik Foto: Guliverimage

Pred kratkim smo bili v turškem prvenstvu priča neljubemu dogodku. To ni bilo razočaranje samo za turški nogomet, ampak za svetovni. Na tekmi prve lige med Ankaragücüjem in Rizesporjem se je zgodil nasilen napad na sodnika Halila Umuta Melerja. Glavnega sodnika je obkrožilo več ljudi, ga napadlo, vključno s predsednikom Ankaragücüja Farukom Koco. Na posnetkih je videti, kako Koca s pestjo udari sodnika v obraz. Meler se je zgrudil na tla, medtem ko so ga drugi brcali. Po škandalu se je oglasil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Nekaj dni pozneje se je turška liga le nadaljevala, nekdanjemu predsedniku Ankaragücüja Faruku Koci pa so zaradi napada na sodnika naložili dosmrtno prepoved delovanja v nogometu, je poročal angleški Sky Sports. Ta se je opiral na izjavo za javnost TFF, ki je obenem klubu naložila še 63 tisoč evrov kazni ter pet domačih tekem brez obiska navijačev.

Bo Goran Ivanišević kdaj prišel do laskavega naziva? Foto: Guliverimage

Kdaj bo dovolj, da Ivanišević postane trener leta?

Letošnja najboljša trenerja v moškem tenisu sta postala Darren Cahill in Simone Vagnozzi, ki trenirata Italijana Jannika Sinnerja. Za nekatere je bil ta izbor presenetljiv. Tudi za Đokovića, saj je bil začuden, da dosežki njegovega trenerja Gorana Ivaniševića niso bili dovolj. Srb je letos zmagal na treh turnirjih za grand slam in sezono končal kot prvi igralec sveta.

"Čestitke Darrenu in Simoneju za odlično sezono z Jannikom," je uvodoma zapisal Đoković in nato še dodal: "Goran, mislim, da moramo zmagati štiri turnirje za grand slam, da te bodo razglasili za trenerja leta. Biti številka ena, zmagati tri turnirje za grand slam, zaključni turnir in pisati zgodovino tega športa očitno ni dovolj, moj dragi trener."

Anamarija Lampič je že na krstni tekmi svetovnega pokala poskrbela za izjemen rezultat. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

To ni bilo samo presenečenje, ampak senzacija

Anamarija Lampič se je lansko sezono preselila iz teka na smučeh v biatlon in že na svoji prvi tekmi svetovnega pokala zablestela. Na sprintu v Hochfilznu je kljub trem zgrešenim strelom z izjemnim tekom, v katerem ni imela prave konkurence, zasedla peto mesto in za stopničkami zaostala le 15 sekund.

Lampičeva je še teden pred tem na pokalu IBU lovila točke za nastop v svetovnem biatlonskem pokalu, nato pa na premiernem nastopu med biatlonsko elito že navdušila.

"Danes se nisem počutila tako sveže, kot sem se na prvih tekmah pretekli teden. Imela sem zelo natempiran tempo. Štiri tekme in dva dni potovanja. Čutila sem malce utrujene noge, a vseeno sem očitno zelo hitra. Zelo sem vesela, da sem ustrelila ničlo leže. Stoje pa bom morala še veliko bolj delati. Vseeno noro, da sem s tremi zgrešenimi streli tako visoko," je po petem mestu v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala slovenska junakinja. Anamarija Lampič je pozneje v Antholzu dosegla še eno peto mesto.

Pa vi, ste bili presenečeni? Foto: Guliverimage

V septembru in začetku oktobra je v svetu kolesarstva vrelo. Vse skupaj je bilo videti kot na nogometni tržnici, saj se je vseskozi ugibalo, v katero kolesarsko ekipo bo prestopil slovenski kolesar Primož Roglič. Šestega oktobra je postalo uradno, da eden najboljših slovenskih kolesarjev odhaja v ekipo BORA – hansgrohe.

"Veselim se tega koraka, čeprav je menjava ekipe zame nekakšen nov teren. Lepi spomini na naše srečanje pred leti so olajšali pogovore, a odločilno je bilo, da je ekipa res motivirana za delo z mano in da imamo enake ideje," so pri ekipi BORA – hansgrohe zapisali izjavo Primoža Rogliča v sporočilu za javnost.

Sezona za v pozabo Foto: Guliverimage

Težko je bilo verjeti, da se dogaja enemu najboljših klubov

Nogometni klub Barcelona velja za enega največjih in najboljših klubov na svetu. A klub je prvo sezono, odkar jo je zapustil Lionel Messi, sklenil brez lovorike. Zapravil pa je tudi, da bi prvič po letu 2015 osvojil evropsko lovoriko.

V Evropi je najprej v skupinskem delu lige prvakov Barcelona osvojila šele tretje mesto, a nato prejela tolažilno nagrado, nadaljevanje evropske sezone v "drugorazredni" ligi Europa, kjer se je čez noč prelevila v prvega favorita za osvojitev naslova. Vlogi favorita pa ni bila kos. V četrtfinalu je naletela na previsoko oviro. Če je v Frankfurtu proti Eintrachtu ostala neporažena (1:1), je na povratni tekmi v Barceloni, od katere je pričakovala zmago in napredovanje, doživela razočaranje. Izgubila je z 2:3 in izpadla.

Foto: Guliverimage

Bi lahko katalonski "palček" postal državni prvak?

Nogometni klub Girona še vedno ostaja hit španskega prvenstva, saj je vodilna ekipa. Nogometni malček iz mesta na severu Katalonije s približno sto tisoč prebivalci je na lestvici pred Real Madridom in Barcelono. Hkrati je Girona najučinkovitejši klub LaLige – na dan 19. 12. je dosegla 41 zadetkov, še posebej prepričljiva pa je proti ekipam s spodnjega dela razpredelnice, saj jim na desetih tekmah še ni oddala točke.

Girona je vstopila v novo dimenzijo. Piše najlepšo pravljico v zgodovini kluba. Ni več le povprečni udeleženec la lige, ki lahko ob dobrem dnevu meša štrene tudi največjim, ampak vsega spoštovanja vreden tekmec, ki zna svoje kakovosti mojstrsko prilagoditi na raven, ki povzroča silovite težave vsem. No, skoraj vsem.

Girona je edini poraz v tej čudežni sezoni doživela le proti najbližjemu zasledovalcu, madridskemu Realu. Zgodilo se je konec septembra.

Alexandria Loutitt je v Planici na veliki skakalnici poskrbela za veliko presenečenje. Foto: Reuters

V Planici je presenetila 19-letna Kanadčanka

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici je v smučarskih skokih za veliko presenečenje poskrbela 19-letna Alexandria Loutitt. Ta je na posamični tekmi na veliki skakalnici osvojila naslov svetovne prvakinje. Zanimivo je, da je mesec dni pred tem osvojila že naslov mladinske svetovne prvakinje. Vodstvo si je po prvi seriji delila z danes že športno upokojeno Norvežanko Maren Lundby, ta je na koncu osvojila drugo mesto, tretja pa je bila Nemka Katharina Althaus.

"Neverjetno. Obožujem to veliko skakalnico v Planici. Naslov svetovne prvakinje na 'domači skakalnici' pred najbolj domačimi gledalci, kar je mogoče, je precej izjemen. Moje mentalno stanje je bilo ključno za današnji uspeh. Nisem se osredotočala na kolajno, na zmago, temveč na to, kako bi izvedla najdaljši, najčistejši skok, kar je mogoče," je po naslovu svetovne prvakinje povedala kanadska skakalka, ki deset mesecev na leto preživi v Sloveniji.

Lionel Messi se je odločil, da kariero nadaljuje čez lužo. Foto: Guliverimage

Junija je bilo konec ugibanj o enem najboljših nogometašev

Sedmega junija je bilo konec ugibanj, potem ko se je po mnenju mnogih eden najboljših nogometašev vseh časov odločil, da bo kariero nadaljeval čez lužo, v ameriški ligi MLS. Mnogi so pričakovali, da bi argentinski nogometni zvezdnik kariero nadaljeval v enem izmed evropskih klubov in se na ta način potegoval za največje nogometne lovorike.

S prestopom Messija v miamijski Inter se je končalo novo poglavje, saj je prvič po 20 letih, ko je kot mladinec prišel v Barcelono, zapustil Evropo. "Če bi bilo glavno vprašanje o denarju in financah, bi se preselil v Savdsko Arabijo. Resnica je, da je moja končna odločitev plod drugačnih razlogov in tu ni govora o denarju. Denar ni bil eden od razlogov, z Barcelono se nismo niti pogovarjali o pogodbi. Poslali so mi ponudbo, a ta ni bila uradna. Nikoli se nismo pogajali ali pogovarjali o moji plači," je pred meseci za Mundo Deportivo povedal izkušeni nogometaš.