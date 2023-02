Federici Brignone prvo zlato na SP, Mikaela Shiffrin odstopila, Ilka Štuhec slalom izpustila

Danes se je v Meribelu v Franciji začelo 47. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Smučarke so se za prvi komplet odličij pomerile v alpski kombinaciji, naslov prvakinje pa je osvojila Italijanka Federica Brignone, ki je vodila že po superveleslalomskem delu tekme. Ilka Štuhec, ki je današnjo kombinacijo izkoristila predvsem kot pripravo na specialni smuk in superveleslalom, v slalomu ni nastopila, branilka naslova iz Cortine 2021, ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, pa je v slalomu naredila napako in odstopila.

Federica Brignone je bila najhitrejša že po superveleslalomskem delu uvodne preizkušnje svetovnega prvenstva, v slalomu pa je odbila vse napade tekmic in se veselila prve zlate medalje na velikih tekmovanjih. Italijanka je bila po slalomskem delu za 1,62 sekunde hitrejša od srebrne Švicarke Wendy Holdener in 2,26 od bronaste Avstrijke Ricarde Haaser.

Branilka naslova v tej disciplini, Američanka Mikaela Shiffrin, je superveleslalomski del končala na šestem mestu, v slalomu je skušala nadoknaditi 96 stotink zaostanka, kazalo ji je odlično, skozi celotno postavitev je zaostanek zmanjševala, pri zadnjem vmesnem času je bila le še osem stotink sekunde v rdečem, tik pred ciljno črto pa je naredila napako in sploh prvič na svetovnih prvenstvih odstopila. S tem je 27-letnica iz Vaila ostala brez možnosti za sedmo zlato kolajno na SP.

Mikaela Shiffrin je tik pred ciljem slaloma naredila napako. Foto: Reuters

Na edini kombinacijski tekmi v sezoni, ta disciplina je namreč s koledarja svetovnega pokala povsem izginila, so se dekleta najprej pomerila v superveleslalomu, kjer je svoje delo najbolje opravila Brignonejeva. Ta je za 71 stotink sekunde ugnala Norvežanko Ragnhild Mowinckel in Švicarko Laro Gut-Behrami, ki sta si delili drugo mesto, a sta slalomski del preizkušnje izpustili. Tako kot tudi edina Slovenka na tekmi Ilka Štuhec, pa tudi Francozinja Tessa Worley, Novozelandka Alice Robinson, Avstrijka Cornelia Hutter, Romunka Ania Monica Caill in izvrstna italijanska smukačica Sofia Goggia.

Dvaintridesetletna Federica Brignone je po srebru z veleslaloma iz Garmisch-Partenkirchna 2011 tako osvojila svojo drugo kolajno na SP, Italiji pa priborila osmo zlato kolajno v ženski konkurenci, skupno že jubilejno 30. Z moškimi kolajnami vred ter eno z ekipnih tekem je to 74. kolajna za Italijo. Wendy Holdener ima zdaj pet kolajn s SP, od tega tri zlate, dve samo iz kombinacije (2017, 2019). Danes je v statistiko vpisala drugo srebro.

Ricarda Haaser pa se je veselila svoje prve kolajne na svetovnih prvenstvih. Doslej je imela najboljši izid prav iz alpske kombinacije v St. Moritzu leta 2017, ko je bila deveta. Tudi v svetovnem pokalu na posamičnih tekmah še ni stala na stopničkah.

Izidi alpske kombinacije, ženske (Meribel): 1. Federica Brignone (Ita) 1:57,47 (1:10,28/47,19)

2. Wendy Holdener (Švi) 1:59,09 +1,62 (1:11,94/47,15)

3. Ricarda Haaser (Avt) 1:59,73 +2,26 (1:11,37 /48,36)

4. Ramona Siebenhofer (Avt) 1:59,95 +2,48 (1:11,18/48,77)

5. Franziska Gritsch (Avt) 2:00,18 +2,71 (1:11,35/48,83)

6. Michelle Gisin (Švi) 2:00,90 +3,43 (1:11,86/49,04)

7. Laura Gauche (Fra) 2:01,18 +3,71 (1:11,67/49,51)

8. Emma Aicher (Nem) 2:01,25 +3,78 (1:12,85/48,40)

9. Elena Curtoni (Ita) 2:01,52 +4,05 (1:11,06/50,46)

10. Marie-Michelle Gagnon (Kan) 2:02,38 +4,91 (1:12,14/50,24)

... - odstop v slalomu:

Mikaela Shiffrin (ZDA) ... - niso startale v slalomu:

Ilka Štuhec (Slo), Lara Gut-Behrami (Švi), Ragnhild Mowinckel (Nor), Tessa Worley (Fra), Alice Robinson (NZl) ... Izidi superveleslalomskega dela: 1. Federica Brignone (Ita) 1:10,28

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:10,99 +0,71

3. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:10,99 +0,71

4. Elena Curtoni (Ita) 1:11,06 +0,78

5. Ramona Siebenhofer (Avt) 1:11,18 +0,90

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:11,24 +0,96

7. Franziska Gritsch (Avt) 1:11,35 +1,07

8. Ricarda Haaser (Avt) 1:11,37 +1,09

9. Valerie Grenier (Kan) 1:11,55 +1,27

10. Ilka Štuhec (Slo) 1:11,56 +1,28

...

Štuhčeva zadovoljna z uvodom

Kot 18. je startala Ilka Štuhec, ki se je na zelo zaviti progi solidno znašla, za Brignonejevo pa je zaostala 1,28, in je tako na desetem mestu. Slovenka je kombinacijo vzela predvsem kot trening in spoznavanje s progo Roc de Fer.

Ilka Štuhec je za najhitrejšo Italijanko v superveleslalomu zaostala 1,28 sekunde, slalomski del kombinacije pa je izpustila. Foto: Guliverimage

"Prvi resni preizkus proge v Meribelu je za mano. Moram reči, da je proga zelo zanimiva in tudi drugačna. Zelo veliko je prelomnic, zelo veliko je terena, res je veliko dogajanja. Treba je smučati s čim manj kompliciranja in res zelo napadati. To mi je delno uspelo, predvsem pa je bil glavni del dneva, da spoznam teren in začnem tekmovati," je dejala Štuhčeva, ki zaradi pomanjkanja treninga slaloma v zadnjih dveh letih na slalomu ne bo nastopila.

"V drugem delu tekme ne bom nastopila, ker je moj zaostanek prevelik in nekih realnih možnosti za odličje nimam. Pa tudi slaloma nismo trenirali že dolgo časa, zato smo se skupaj z ekipo odločili, da ne bomo tvegali, ker je to šele prvi dan svetovnega prvenstva in so naši glavni cilji drugje," je pojasnila Štajerka, ki je nazadnje na slalomu nastopila pred štirimi leti na kombinaciji v Aareju.

Mariborčanka je kombinacijo vzela predvsem kot trening in spoznavanje s progo Roc de Fer. Foto: Reuters

V torek bo na sporedu še moška alpska kombinacija v Courchevelu. Od Slovencev bodo na startu Nejc Naraločnik, Martin Čater, Miha Hrobat in Rok Ažnoh.

