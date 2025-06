Mikaela Shiffrin s čustvenim posvetilom pokojnemu očetu

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin se je ob podelitvi častnega priznanja na kolidžu Dartmouth s čustveno objavo spomnila pokojnega očeta. "V zadnjih 24 urah sem se prvič po dolgem času počutila malo bližje tebi in za to sem zelo hvaležna," je med drugim zapisala 30-letnica.

"Pozdravljen, oče ... Danes sem prejela častni doktorat iz Dartmoutha. Kdo bi si mislil, da bomo imeli v družini dva dr. Shiffrina? Eden je študiral več kot 12 let, drugi smuča po strminah," je zapis na družbenem omrežju Instagram začela Mikaela Shiffrin.

Po dolgem času spet bližje očetu

"V zadnjih 24 urah sem se prvič po res dolgem času počutila malo bližje tebi in za to sem zelo hvaležna. Vse najboljše za očetovski dan. Vedno te bom pogrešala," je dodala 30-letnica, ki si je priznanje prislužila z zapuščino ne le na smučišču, pač pa onkraj tega.

"Hvala, da ste nas naučili, kako vstanemo"

"Za to, da ste nas naučili, kako preseči cono udobja, in nas opominjali, da ni pomembno, kako pademo, ampak kako vstanemo, vam Dartmouth z veseljem podeljuje častno diplomo doktorice humanističnih znanosti," so zapisali v obrazložitvi, zakaj si je Američanka prislužila častni doktorat.

Jeff Shiffrin je umrl zaradi posledic padca s strehe domače hiše. Foto: Guliverimage

Mikaelin oče Jeff Shiffrin je pozimi 2020 med delom na družinski hiši padel s strehe in zaradi hudih poškodb glave pozneje umrl.