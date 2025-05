Ekipa Denver NWSL bo domovala v zvezni državi Colorado, od koder prihaja Mikaela Shiffrin, v elitni ameriški ženski nogometni ligi pa naj bi začela tekmovati v letu 2026. S tem bo Colorado prvič dobil žensko moštvo na najvišji ravni nacionalnega nogometa.

"Pomagati pri ustvarjanju profesionalne ženske nogometne ekipe v moji domači skupnosti ni samo odlična poslovna priložnost, temveč tudi nekaj, kar me izjemno veseli in navdihuje," je ob novici dejala Shiffrinova.

Zvezdniki podpirajo ženski šport

Vstop Shiffrinove v ženski nogomet je še en pokazatelj, kako globalne športne zvezde vse pogosteje vlagajo v rast in razvoj ženskega športa. Po LeBronu Jamesu, Sereni Williams in Naomi Osaka, ki so v zadnjih letih podprli ženske športne projekte, se zdaj temu valu pridružuje tudi kraljica snežnih strmin.