Argentinski zvezdnik Lautaro Martinez je pred povratnim polfinalnim srečanjem med Interjem in Barcelono podoživljal pravo dramo. Zaradi poškodbe stegenske mišice mu je grozilo, da bo moral izpustiti nastop na najpomembnejši tekmi sezone. Ni mu bilo lahko, doma je jokal dva dni, nato pa s pomočjo zdravnikov z nadčloveškimi napori le stisnil zobe in nastopil. Dosegel je zadetek, priigral še kazenski strel, po dramatični zmagi pa komaj zadrževal solze, ko se je pojavil pred mikrofoni.

Za 27-letnim Lautarom Martinezom je eno najbolj čustveno napornih obdobij klubske kariere. Interju je prejšnji teden pomagal do remija v Barceloni (3:3), a tudi staknil poškodbo mišice, zaradi katere je postalo vprašljivo, ali bo sploh lahko zaigral na povratni tekmi. Napovedi niso bile najboljše. Občutek nemoči, ko ne bi mogel pomagati soigralcem pri največji tekmi sezone, ga je tako strl, da je doma jokal dva dni. Vseeno pa je čutil, da se ne sme kar tako predati in da vendarle obstaja možnost, da bi lahko nastopil na San Siru. Pokonci ga je držala želja, da bi z Interjem še enkrat zaigral v finalu lige prvakov.

Kapetan Interja Lautaro Martinez je zbral moči, da je nastopil na povratni tekmi. Igral je 71 minut in prispeval pomemben delež pri obeh zadetkih Interja v prvem polčasu. Foto: Reuters

Po porazu proti Manchester Cityju leta 2023 si je zadal cilj, da bi se lahko še enkrat potegoval za največjo lovoriko. Zato je težave, s katerimi se je ubadal pred povratno polfinalno tekmo z Barcelono, doživljal še bolj čustveno. "Klubska ekipa je opravila veliko delo in mi pomagala, da sem okreval. Nisem bil pripravljen stoodstotno, a vseeno," je po veliki zmagi nad Barcelono (4:3), do katere je pomagal soigralcem z zadetkom in priigrano 11-metrovko, povedal za Sky Sport Italia. "Tako doživljam nogomet. Moraš mu dati vse, kar premoreš. Družini sem obljubil, da bom nastopil," je dolgoletni argentinski reprezentant črpal voljo tudi iz obljube, ki jo je dal družini.

O tem je razmišljal vse od poraza v Istanbulu

Po tekmi je pred mikrofoni v Milanu komaj zadrževal solze: "Pomerili smo se proti močnemu tekmecu, a Inter v zadnjih štirih, petih letih vztrajno raste in dviga svojo raven. Na to smo ponosni. Ta ekipa se nikoli ne predaja. In stadion je neverjeten z našimi navijači," se je zahvalil privržencem za nepozaben večer, ko so v deževnem vremenu, kjer so deževali tudi zadetki in preobrati, pokvarili načrte Barceloni.

Tako je po tekmi tolažil Roberta Lewandowskega, ki je z Barcelono po hudem boju izpadel v polfinalu. Foto: Reuters

Konec meseca ga čaka veliki finale, ko se bo 31. maja v Münchnu udaril z boljšim iz obračuna med PSG in Arsenalom. "O tem razmišljamo že vse od takrat, ko smo zadnjič izgubili v finalu," ga še vedno peče poraz iz leta 2023, ko je ostal v Istanbulu praznih rok proti Manchester Cityju. "Zdaj si moramo povrniti energijo, končati dobro sezono. Zdaj imamo novo priložnost, da pišemo zgodovino," komaj čaka finale lige prvakov in upa, da ga bo takrat pestilo manj težav z zdravjem.