Pri Barceloni so jezni. Krivdo za izpad naprtili sodniku, Pedri pozval Uefo, naj ukrepa!

O tekmi med Interjem in Barcelono (4:3), po kateri so se Milančani uvrstili v finale lige prvakov, se bo govorilo še desetletja. Postregla je z razburljivim dogajanjem, prepolnim preobratov in priložnosti, kot le malo katera, po njej pa v taboru Kataloncev niso skrivali nezadovoljstva nad številnimi sodniškimi odločitvami. Kaj vse so trener in nogometaši Barcelone očitali poljskemu delivcu pravice Szymonu Marciniaku? Najbolj glasne kritike je izpostavil zvezni igralec Pedri.

Največ prahu je zagotovo dvignila akcija, po kateri je Inter v sodnikovem podaljšku izenačil na 3:3 in izsilil podaljšek. Zdelo se je že, da bodo Katalonci popoln preobrat, ko so v drugem polčasu zaostanek z 0:2 preobrnili v vodstvo s 3:2, kronali z napredovanjem v veliki finale, a jim je nato načrte prekrižal Francesco Acerbi. Obramba Barcelone je za trenutek pozabila na izkušenega branilca Interja, kar se je izkazalo za usodno. Podajo je prispeval Denzel Dumfries, ki je pred tem prišel do žoge v neposrednem stiku z Gerardom Martinom.

Pedri je prepričan, da se je Barceloni na povratni polfinalni tekmi godila krivica. Foto: Reuters

Počasni posnetek je pokazal, da je prišlo do stika z nogo. Španec je padel na tla, a je sodniška piščalka ostala nema, Nizozemec pa je lahko nadaljeval z akcijo. "Sodnik je vplival na rezultat. Takrat bi moral dosoditi prekršek Dumfriesa nad Martinom," je prepričan Urugvajec Ronald Araujo. "Ni prvič, da se to dogaja s tem sodnikom. Uefa bi morala to preiskati. So stvari, ki jih ne razumem in jih je težko razložiti," je za El Partidazo de Cope v obtožbah šel še dlje njegov soigralec Pedri in pozval Evropsko nogometno zvezo (Uefa), da kaj ukrene.

Nogomet je bil zelo krut do Barcelone

Poljski sodnik Szymon Martiniak se je znašel tudi pri zagovoru pri slovitih rojakih, ki nosita dres Barcelone. Foto: Reuters O tem, da so šle vse sporne odločitve v prid Interju, je prepričan branilec Inigo Martinez, s sojenjem pa je bil nezadovoljen tudi Eric Garcia. Prepričan je, da so manjše podrobnosti, nesrečni trenutki in slabe sodniške odločitve še kako vplivale na razplet srečanja.

"To nam ni v tolažbo, a nogomet je bil zelo krut do nas. Ne vem, kaj je narobe s tem stadionom. Trikrat sem gostoval tukaj, a se nikoli ni razpletlo po naših željah," je dodal Garcia, strelec prvega zadetka za Barcelono.

Barcelona na gostovanju v Milanu ni imela sreče. Znova razigrani mladi as Lamine Yamal je pri vodstvu s 3:2 zadel okvir vrat, vratar Interja Yann Sommer pa mu je nato mojstrsko ubranil kar nekaj izjemnim strelov in postal eden največjih, če ne celo največji junak srečanja. To so mu dali vedeti tudi soigralci.

Nekatere vrhunske obrambe Yanna Sommerja proti Barceloni:

Pedri in Lamine Yamal sta ostala brez uvrstitve v finale. Foto: Reuters Barcelona se je po srečanju pritoževala nad številnimi sodniškimi odločitvami. Nad morebitno igro Francesca Acerbija, po kateri bi lahko sodnik v prvem polčasu pokazal na belo točko, na odločitev, da je po padcu Lautara Martineza po posredovanju Pauja Cubarsija dosodil najstrožjo kazen za Inter, pa tudi na razveljavljeno 11-metrovko po prekršku Henrikha Mkhitaryana nad Laminejem Yamalom, ki jo je v drugem polčasu zaradi domnevno nekaj centimetrov prestavil izven kazenskega prostora in dosodil prosti strel.

Pedri je takrat očital sodniku, zakaj ni takrat Armencu pokazal rumeni karton. Bil bi njegov drugi na srečanju, Barcelona pa bi tako dobršen del drugega polčasa igrala z igralcem več.

Svoje povedal tudi Hansi Flick

Najbolj pa je tabor Barcelone kot že rečeno zmotil nedosojen prekršek nad Martinom v akciji, po kateri je Inter v tretji minuti sodnikovega podaljška izenačil na 3:3. Čeprav ne govori pogosto o sodnikih, je tokrat naredil izjemo tudi nemški trener Hansi Flick.

S sodniškim kriterijem ni bil zadovoljen tudi trener Barcelone Hansi Flick. Foto: Reuters

"Nočem veliko govoriti o sodniških odločitvah, a vsaka, ki je bila sprejeta in je bila 50:50, je bila dosojena v prid Interja. Sodniku sem povedal, kaj si o tem mislil, tega pa ne bom počel pred kamerami," je dejal strateg Barcelone, ki je zaradi protestov na sojenjem med srečanjem prejel rumeni karton, s sodnikom pa se pogovoril na poti proti slačilnicam po koncu prvega polčasa.

"Razočaran sem, a ne s tem, kar je pokazala moja ekipa. Žalosten sem. Izpadli smo, a bomo znova poizkusili prihodnjo sezono in skušali razveseliti naše navijače. Ko se bomo vrnili domov, se lahko vsak igralec pogleda v ogledalo in si nima ničesar za očitati. Lahko je ponosen na vse, kar je pokazal," upa, da izpad ne bo pokvaril vzdušja v ekipi, saj konec tedna prinaša nov vrhunec, el clasico, na katerem se bo Barcelona udarila z najbližjim zasledovalcem, madridskim Realom, ki za Katalonci v domačem prvenstvu zaostaja štiri točke.