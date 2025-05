Mikaela Shiffrin: Ko sem mislila, da sem doživela že vse ...

Shiffrin, ki ima največ zmag v svetovnem pokalu med vsemi smučarji v zgodovini, je leta 2014 kot 18-letnica osvojila zlato v olimpijskem slalomu v Sočiju, nato pa štiri leta pozneje zmagala še v veleslalomu v Pyeongchangu.

Toda v Pekingu ji ni uspelo končati v nobeni od svojih najljubših disciplin in je ostala brez medalje.

"Mislim, da sem na olimpijskih igrah ugotovila, da je vedno nekaj novega za vogalom. In ko sem mislila, da sem po Južni Koreji doživela vse, potem je prišel Peking in spremenil vse, kar sem vedela o olimpijskih igrah," je dejala.

"To mi je dalo pomembno izkušnjo in lekcijo, kako težak in vznemirljiv je lahko takšen dogodek, ko gre vse nekako narobe," je dejala.

Nočna mora na Kitajske 2022

Na Kitajskem leta 2022 je doživljala nočno moro, je dejala v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP, zato je zelo vesela, da je bilo za naslednje igre izbrano znano evropsko prizorišče.

Na OI 2022 je doživljala pravo nočno moro. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"To je čudovit kraj in je kraj, ki ga zelo dobro poznamo, saj je stalnica naših nastopov v Alpah. In res je dober občutek, ko gremo tja, kjer prizorišče ne bo popolna neznanka," je povedala za AFP.

"Lahko se pogovarjamo o načrtovanju olimpijskih iger in si lahko predstavljamo, kako bo morda vse skupaj videti, ker smo že bili tam, videli smo in doživeli terene. In mislim, da bo res lepo iti v kraj, kjer se počutim kot doma. Ker sem preživela toliko svojega življenja v Evropi, lahko rečem, v redu, tukaj smo. Vemo," je dejala.

"Mislim, da je najboljši pristop tak, naredimo najboljše, kar lahko, in pripravljena bom, vadila bom in bom pripravljena na odhod. In potem naj se zgodi, kar se bo zgodilo, a življenje vedno gre naprej," je kanček osebne modrosti predstavila ameriška šampionka.

Prihodnje leto bo nastopila na svojih četrtih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo v Italiji.

Američanka ima na svojem računu 101 zmago v svetovnem pokalu. A je minulo zimo doživela tudi trenutke velike groze, ko je 30. novembra utrpela globoko rano v trebuhu ob padcu na veleslalomu v domačem Killingtonu. Po padcu je trpela za postravmatskim sindromom, po povratku na bele strmine je v veleslalomu smučala z zavoro.

Olimpijske igre še vedno dojema kot velik dogodek. "Veselim se predvsem poti, ki vodi do njega. Veselim se, da bom spet tekmovala brez občutka, da se vračam po poškodbi, da bom sezono začela z določeno svežino, da bom začela z ničle."

