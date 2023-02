"Še vedno mislim, da si ti ena največjih vseh časov." S temi besedami se je ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin poklonila Tini Maze, ki jo je kot strokovna sodelavka Eurosporta pred začetkom svetovnega prvenstva v Meribelu in Corchevelu vprašala, kdo je zanjo GOAT ( Greatest of All Time) oz. največji smučar vseh časov.

"𝙄 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚'𝙨 𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙤𝙣𝙚 𝙂.𝙊.𝘼.𝙏." 🐐



Mikaela Shiffrin spoke with Tina Maze about the 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙘𝙮 of ski racing greats 👑@MikaelaShiffrin | @TinaMaze | #fisalpine pic.twitter.com/KW0Vz4Q5pJ — Eurosport (@eurosport) February 4, 2023

Kljub temu, da je ameriška smučarka Mikaela Shiffrin že pred 28. letom osvojila 85 zmag v svetovnem pokalu, kar je največ v ženski konkurenci in jo do izenačitve absolutnega rekorda 86 zmag legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka loči le še ena, pa po razmišljanju in nastopih ostaja skromna kot vedno.

Ko jo je Tina Maze, ki smučanje javnosti približuje v vlogi strokovne komentatorke Eurosporta, v intervjuju pred začetkom svetovnega prvenstva vprašala, kdo je zanjo GOAT (Greatest of All Time) oz. največji smučar vseh časov, sebe seveda ni omenjala, ampak je v tej vlogi izpostavila druga imena. Tudi Tino Maze.

Poklon Tini Maze in njeni rekordni sezoni

"Še vedno mislim, da si ti ena največjih vseh časov. Tudi Lindsey (Vonn, op. a.) je glede na to, kaj vse ji je uspelo v karieri, ena največjih. Ingemar (Stenmark, op. a.)?. No, lahko ga prehitim po številu zmag, ne morem pa ga po veličini njegove zapuščine. Mislim, da je več kot samo najboljši smučar v zgodovini, je odgovorila Shiffrinova.

"Tako vsaj mislim. Preveč neverjetnih zgodb v smučanju se je nabralo v vseh teh letih. Na primer tvoja rekordna sezona po številu točk (2.414 točk v skupnem seštevku svetovnega pokala v sezoni 2021/2023, op. a.) je še vedno nekaj, kar me po vseh teh letih navdihuje in mi daje moč v trenutkih, ko se počutim utrujeno," je priznala Shiffrinova.

Svetovno prvenstvo je pred vrati

Na svetovnem prvenstvu, ki se bo s slovesnim odprtjem začelo danes, tekmovalni del pa v ponedeljek z žensko alpsko kombinacijo, bo Mikaela Shiffrin poskušala oplemeniti svojo zbirko kolajn s svetovnih prvenstev. Do zdaj jih ima v tej zbirki že 11. Štirikrat je naslov svetovne prvakinje osvojila v slalomu, po enkrat pa je bila najboljša še v superveleslalomu in alpski kombinaciji, kjer bo v ponedeljek branila naslov.

Kot je povedala na novinarski konferenci pred začetkom prvenstva, načrtuje nastope v kombinaciji, superveleslalomu ter veleslalomu in slalomu, smuk, ki bo na sporedu v soboto, 11. februarja, pa bo najverjetneje izpustila.

Preberite še: