Mikaela Shiffrin se s pretresljivo fotografijo spominja tragične obletnice

Jeff Shiffrin, eden največjih podpornikov in zaupnikov Mikaele Shiffrin, je umrl 2. februarja 2020 zaradi posledic delovne nesreče doma v Edwardsu v Coloradu. Odpeljali so ga v bolnišnico v Denverju, kjer so ga skušali ohranjati pri življenju do prihoda njegove družine. Shiffrinova in njena mati, ki sta bili v času nesreče v Evropi, sta se nemudoma vrnili v domovino, kjer sta se poslovili od ljubljenega očeta in moža.

Shiffrinova je pozneje v posebnem videoposnetku razkrila, kaj se je dogajalo v bolnišnici. "V glavi imam spomin na njegovo podobo. Bil je priklopljen na aparate. Ulegla sem se poleg njega. Ni se mogel premikati. Njegovo roko sem položila nase in ostala tam nadaljnjih devet ur," je razkrila v čustvenem videozapisu. Za pogrebno slovesnost je pripravila 20-minutni posnetek, ki je nastal iz kar 112 ur domačih posnetkov. "Namesto da bi jaz govorila o njem, sem želela, da vsi vidijo, kakšen je bil moj oče, da slišijo njegov glas in smeh," je osvetlila svojo odločitev.

Ameriška smučarka je z očetom, ki jo je učil, da nič ni pomembnejšega od nje same in da lahko neha smučati, takoj ko do tega več ne bo čutila veselja, delila zelo posebno vez. Po njegovi smrti se je umaknila iz smučarske karavane in razmišljala celo o koncu kariere. Po temeljitem premisleku in pogovoru jo je brat Taylor prepričal, naj vztraja, na smučeh pa se je tudi sama počutila bližje očetu.

Obletnice smrti se je spomnila tudi mama Mikaele Shiffrin:

Po vrnitvi v tekmovalno areno je Mikaela Shiffrin na smučarski čeladi nosila zapisane besede, ki jih je kot moto pogosto ponavljal njen oče. "Bodi prijazen, najprej pomisli, zabavaj se".

27-letna smučarka je danes s 85 zmagami v svetovnem pokalu, dvema zlatima odličjema z zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018 ter s šestimi medaljami najbolj žlahtnega leska na svetovnih prvenstvih v Schladmingu 2013, Beaver Creeku 2015, St. Moritzu 2017, Areju 2019 in Cortini d'Ampezzo 2021 najuspešnejša alpska smučarka vseh časov.

Od izenačenja absolutnega rekorda po številu zmag jo loči samo še ena. Zmagovalec 86 tekem svetovnega pokala Ingemar Stenmark je prepričan, da ji bo to uspelo in da si to tudi zasluži.

