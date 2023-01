Izjemna Shiffrinova le še zmago oddaljena od rekorderja Stenmarka!

Zmagovalka slaloma v Špindleruvem Mlynu je Mikaela Shiffrin, ki slavi že 85. zmago svetovnega pokala. Zdaj jo od rekorda Ingemarja Stenmarka loči le še ena zmaga. Doseže jo lahko že v nedeljo. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili Lena Duerr in Wendy Holdener. Do točk dve Slovenki, Ana Bucik je bila 10., Neja Dvornik pa 17.

Shiffrin, ki je vodila po prvi vožnji, se je najbolj približala Nemka Lena Dürr (+0,60). Na tretje mesto se je zavihtela Švicarka Wendy Holdener (+1,31).

Shiffrin je zmagala na petih slalomih od osmih v tej sezoni, vsega skupaj pa je od oktobra zbrala enajst zmag. Ameriška šampionka vodi v skupnem seštevku in v dveh posebnih seštevkih disciplin, slalomskem in veleslalomskem.

Najhitrejša sobotna trojica. Foto: Guliverimage

Špindleruv Mlyn bo v nedeljo gostil še en ženski slalom. Shiffrin čaka nov zmenek z zgodovino. Z novo zmago bi se izenačila s slovitim Švedom Ingemarjem Stenmarkom, ki je v času svoje kariere zbral 86 zmag. Za zdaj največ v zgodovini svetovnega pokala.

Shiffrin je letos že izenačila in presegla ženski rekord po številu zmag v svetovnem pokalu, ki ga je pred ameriško zvezdnico imela rojakinja Lindsey Vonn z 82 zmagami.

Izidi: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:33,85 48,19 45,66

2. Lena Dürr (Nem) 1:34,45 +0,60 48,48 45,97

3. Wendy Holdener (Švi) 1:35,16 +1,31 49,32 45,84

4. Petra Vlhova (Slk) 1:35,41 +1,56 48,65 46,76

5. Paula Moltzan (ZDA) 1:35,74 +1,89 50,03 45,71

6. Anna Swenn-Larsson (Šve) 1:35,79 +1,94 49,83 45,96

7. Leona Popović (Hrv) 1:36,08 +2,23 50,42 45,66

8. Hanna Aronsson Elfman (Šve) 1:36,11 +2,26 49,71 46,40

9. Franziska Gritsch (Avt) 1:36,58 +2,73 49,85 46,73

10. Ana Bucik (Slo) 1:36,59 +2,74 50,13 46,46

...

17. Neja Dvornik (Slo) 1:36,79 +2,94 50,17 46,62

... Vrstni red v svetovnem pokalu (27/39), ženske: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1617 točk

2. Petra Vlhova (Slk) 946

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 906

4. Federica Brignone (Ita) 688

5. Ragnhild Mowinckel (Nor) 675

6. Wendy Holdener (Švi) 647

7. Marta Bassino (Ita) 638

8. Sofia Goggia (Ita) 570

9. Elena Curtoni (Ita) 508

10. Sara Hector (Šve) 484

...

11. Ilka Štuhec (Slo) 408

18. Ana Bucik (Slo) 353

56. Neja Dvornik (Slo) 86

118. Tina Robnik (Slo) 2

... Posebni seštevek discipline, slalom (8/11), ženske: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 705 točk

2. Wendy Holdener (Švi) 530

3. Petra Vlhova (Slk) 510

4. Anna Swenn-Larsson (Šve) 360

5. Lena Dürr (Nem) 335

6. Hanna Aronsson Elfman (Šve) 224

7. Ana Bucik (Slo) 221

8. Paula Moltzan (ZDA) 215

9. Leona Popović (Hrv) 192

10. Katharina Truppe (Avt) 166

...

28. Neja Dvornik (Slo) 64

...

Shiffrinova o Stenmarku:

Shiffrinovi je o rekordih Lindsey Vonn (82 zmag) in Stenmarku kar nekoliko neprijetno govoriti. "Da, tehnično imam največ zmag med ženskami, a vedno bo obstajal velik bazen navijačev, ki verjamejo, da je Lindsey najboljša smučarka vseh časov. In imajo svoje argumente." Že po zmagi na drugi tekmi v Kranjski Gori je Američanka dejala, da se ji ne zdi prav, da bi presegla še Stenmarka. To je ta teden ponovila: "Vsi vedo, če spremljajo smučanje ali ne, kdo je Ingemar Stenmark. In mislim, da njega ne bi smela preseči. Ne vem, ali ga bom. On je postavil standarde za to, kar je alpsko smučanje postalo."