Kričala in jokala: "Občutek sem imela, da bom eksplodirala"

Čeprav ji je najpomembnejše dobro smučanje, ji je lov na rekord, na 82. zmago, prišel do živega. "Občutek sem imela, da bom pred drugo vožnjo eksplodirala. Tako sem bila živčna, da sem imela na obrazu kar izpuščaje," je po zmagi na drugem veleslalomu za Zlato lisico v Podkorenu povedala Mikaela Shiffrin. In zato je v cilju glasno zakričala. Zdaj, ko je dosegla rekord Lindsey Vonn, je naslednji rekord Ingemarja Stenmarka. "Del mene namreč čuti, da njegov rekord ne bi smel pasti."

Z mamo Eileen. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Decembra 2012, ko je imela šele 17 let, je dobila svojo prvo tekmo v svetovnem pokalu. Deset let pozneje je prav v naši Kranjski Gori izenačila rekord Lindsey Vonn - 82. zmag. Mikala Shiffrin je ob prihodu skozi cilj glasno zakričala, na podelitvi so jo oblile solze. Proslavljala je s svojimi najbližjimi, zraven je bila tudi mama Eileen Shiffrin. Še uro in pol po koncu tekme, ko so organizatorji že pospravljali zaščitne ograje in montažno tribuno, je še kljub številnim uspehom in svetovni slavi preprosta in skromna zvezdnica v ciljnem izteku odgovarjala na novinarska vprašanja.

Solze, veselje, kriki ... čustven dan Mikaele Shiffrin v sliki (foto: Vid Ponikar/Sportida):

"Ko sem živčna, smučam še bolj agresivno"

"Rada bi videla posnetek vožnje, saj se mi je zdela zelo zelo dobra. Točno takšnega smučanja sem si želela. Smučala sem zelo agresivno. Pred finalom sem bila zelo živčna. Ko sem živčna, smučam še bolj agresivno. Res izjemno, da sem skozi cilj prišla kot prva. To sem skušala že v soboto, a se ni izšlo. Zdaj pa se je," je Shiffrinova slovenskim novinarjem najprej razlagala o svoji vožnji. Vselej pove, da je njej osebno pomembnejše smučanje kot pa zmage in rekordi. Pozor: dobila je 35 odstotkov tekem, na katerih je nastopila.

Pa vendarle: 82. zmaga ji je prišla do živega. "Bilo je kar stresno. Trudila sem se, da o tem ne bi razmišljala, saj mi to prav nič ne pomaga. A to vprašanje so mi vsi postavljali zadnje tedne, od Semmeringa naprej pa: Zdaj si v ritmu, misliš, da boš dosegla 82., kdaj se bo zgodilo, se bo zgodilo danes, zdaj se bo zgodilo ... Včeraj pa: Zakaj se ni zgodilo? Jaz pa: Ne vem, ničesar ne vem o tem športu," je pripovedovala in se obenem smejala 27-letnica iz Vaila v Koloradu. "Ko sem osredotočena na dobro smučanje, se počutim najbolje. In ni nujno, da zmagam. Sem pa hvaležna, da sem danes zmagala."

Ivica Kostelič: Najboljša smučarka vseh časov

"Impresivno. Impresivno. To je daleč najboljša smučarka vseh časov," brez razmisleka o Mikaeli Shiffrin pove zmagovalec 26 tekem svetovnega pokala Ivica Kostelić. "Tehnično je najboljša smučarka. Razvila se je v vsestransko smučarko. Tudi mentalno je poseben talent." Da bo rekord padel, ni dvomila niti Ana Bucik: "Mislim, da bo ta rekord tudi zelo presegla. To, da lahko smučamo v dobi najboljše smučarke vseh časov, je privilegij. Jo občudujem, sem jo že kdaj premagala in upam, da jo bom še kdaj," v smehu pove najboljša Slovenka na tokratni Zlati lisici, ki je osvojila osmo in deseto mesto.

"Najbrž bodo zdaj govorili: Ali boš dosegla 83.?"

Tako dobrega, spektakularnega, kot ga je sama opisala, veleslaloma, kot je bil ta v svoji karieri še ni odpeljala. Pa ga je dobila že sedemnajstič. Krik v cilju zaradi nastopa ali rekorda? "Zelo sem zadovoljna z nastopom. Ne vem, zakaj sem zakričala, saj je izpadlo malo čudaško, malo strašljivo. Ampak mogoče res zaradi 82. zmage. In zdaj končno nihče več ne bo govoril: Ali boš danes dosegla 82.? Ampak najbrž bodo zdaj govorili: Ali boš dosegla 83.? Ta pogovor se ne bo nikoli končal."

"Del mene čuti, da njegov rekord ne bi smel pasti"

Sedma zmaga na Lisici. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Za zdaj se res ne bo končal, saj je 82 ženski rekord, na dlani, da ga preseže, pa ima zdaj ultimativni rekord - 86 zmag Ingemarja Stenmarka. Ko je odgovarjala na to vprašanje, je naredila kar nekaj večsekundnih premorov. In že s tem nakazala, kakšno spoštovanje čuti do kralja alpskega smučanja iz 70. in 80. let. "Malo sem ... Malo sem ... Ne vem, kaj naj rečem o tem. Del mene namreč čuti, da njegov rekord ne bi smel pasti. In ... Ja ... Ne vem, kaj si želim reči o tem." Za 83. zmago bo imela priložnost že v torek, ko je na sporedu Flachau (slalom). Nato sledi pet tekem v hitrih disciplinah in konec meseca dva veleslaloma in en slalom. Takrat bo številka 86 dosegljiva.

Največ zmag v svetovnem pokalu:



86 - Ingemark Stenmark

82 - Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn

67 - Marcel Hirscher

62 - Annmarie Moser-Pröll

55 - Vreni Schneider

54 - Hermann Maier

50 - Alberto Tomba

46 - Renate Götschl, Marc Girardelli

42 - Anja Pärson

"Morda moram še malo kričati. Bom kričala v blazino!"

Foto: Vid Ponikvar Ne le s krikom v cilju, tudi s solzami na zmagovalnem odru je pokazala, koliko čustev se je v zadnjih tednih nabralo v njen. Pravzaprav so se nabirala zadnjih nekaj let, od smrti njenega očeta. "Toliko energije je bilo danes v meni. Morala je ven. Občutek sem imela, da bom pred drugo vožnjo eksplodirala. Tako sem bila živčna, da sem imela na obrazu izpuščaje. Še zdaj se počutim grozno. Zadovoljna sem s smučanjem, ampak moje telo se kar trese. Ne vem ... Morda moram še malo kričati. Bom kričala v blazino ..." je v smehu zelo srčno in odkrito pripovedovanje končala Mikaela, ki je na Zlati lisici zmagala sedmič. Prvič je na slovenskih tleh zmagala leta 2015.

V svoji karieri je dosegla še mnogo več od teh 82 zmag, 23 drugih mest in 24 tretjih mest v svetovnem pokalu. Ima štiri velike kristalne globuse, pa šest malih v slalomu in po enega v veleslalomu in superveleslalomu. Z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev ima osem zlatih kolajn, tri srebrne in tri bronaste. Edino veliko tekmovanje na katerem se je opekla, so bile zadnje olimpijske igre v Pekingu. In prav zato je pred to sezono trenirala še več in je na štartu tekem še bolj odločna in motivirana.