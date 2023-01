"Ne pomaga, če jokam. Lepo je biti spet tukaj, v mojem svetu."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Lisici kot gledalka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Oktobra, dan pred 25. rojstnim dnem, si je Andreja Slokar na treningu strgala križno vez v levem kolenu. Seveda bi bila raje na progi, a smo jo tudi v ciljnem izteku srečali nasmejano. "Ne pomaga, če bom jokala. Lepo je biti tukaj, v mojem svetu. Smučanje je tisto, kar najraje delam. Lepo je biti vsaj v cilju in gledati preostale. Drugega niti ne morem."

"Moje okrevanje gre super. Bolje, kot sem pričakovala, da bo šlo. Je pa res, da je to poškodba, ki zahteva čas. Tudi če se počutim v redu, moram počakati," je o okrevanju povedala Ajdovka. "Računamo, da se bom na sneg vrnila konec maja." Občasno še čuti bolečine v nogi, a to je normalno, je povedala. "Ko bom spet začela trenirati, se bom morala več ogrevati."

"Eno in isto vsak dan. A to krepi karakter."

Maja spet na sneg. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Rehabilitacija v toplicah je že za njo. "Dva tedna sem bila v Termah Čatež. Šla sem kar zgodaj, že šest tednov po operaciji. Zdaj pa rehabilitacija doma." Vaje za razgibavanje niti niso tako zelo naporne, kot so dolgočasne. "Da, je naporno, ker je zelo monotono. Eno in isto vsak dan. A to krepi karakter, tako da nič narobe," je v smehu povedala Slokarjeva.

V Kranjski Gori je prejela številne objeme in besede spodbude od prijateljic in tekmic iz svetovnega pokala. "Tukaj imam kar nekaj prijateljic. Lepo jih je videti. Vse delamo za isti cilj in smo tudi zato bolj povezane."

"Zelo sem vesela za Ano"

Ana Bucik Foto: Vid Ponikvar "Zelo sem vesela za Ano. Mislim, da je padla v ritem in bo šlo do konca sezone samo še navzgor," pa je Andreja dejala o reprezentančni kolegici Ani Bucik. Ta je ob poškodbi Slokarjeve in koncu kariere Mete Hrovat tista, ki nosi breme rezultatov. Zelo hitro se je po poškodbi na tekme vrnila Tina Robnik. Na sobotnem veleslalomu v Kranjski Gori se sicer ni uvrstila v finale. "Vse najboljše želim tudi Tini. Vem, kako zoprno se je vrniti po poškodbi. Upam, da bo čim prej pridobila samozavest."

"Upam, da ne bo končala kariere"

Mikaela Shiffrin Foto: Vid Ponikvar Slokarjevo smo povprašali še o Mikaeli Shiffrin, ki je imela pred Zlato lisico 81 zmag, eno manj od rekorderke Lindsey Vonn. "Vsa čast. Kapo dol za vse. Jaz samo upam, da bo vztrajala še naprej, da če podre rekord, ne bo končala kariere po tej sezoni. Ne govori se o tem, a ne vem, dolgo je že vrhunska, kar je zelo naporno. Eno je napadati, drugo pa je biti napaden. In njo že toliko let napadajo. Res upam, da bo vztrajala."