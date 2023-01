Ana Bucik do veleslalomskega dosežka kariere, Kanadčanka do prve zmage

Slovenski prireditelji tekme za svetovni pokal so se ponovno izkazali. Strma proga v Podkorenu je bila kljub zahtevnim vremenskim razmeram odlično pripravljena za vse tekmovalke. To je s številko 20 izkoristila tudi najboljša Slovenka v letošnji sezoni Ana Bucik. Zelo hitra je bila v zgornjem delu, nekaj časa pa pustila na strmini pred ciljem. Vseeno je bil zaostanek zgolj 76 stotink dovolj za deveto mesto.

To je bil njen najboljši veleslalomski nastop sezone. Foto: Vid Ponikvar

Tudi v finalu je smučala odlično. Bila je napadalna, veliko bolje ji je uspelo presmučati tudi zahtevno ciljno strmino. Ob prihodu v cilj je prevzela vodstvo, na koncu pa napredovala do osmega mesta, kar je njen najboljši veleslalomski rezultat kariere.

"Nisem skrivala, da si želim deseterico"

Ana Bucik Foto: Vid Ponikvar "Nisem skrivala, da si želim deseterico. Je bilo pa treba dobro smučati. Vesela sem, da sem to tudi pokazala," je v prvi izjavi povedala Ana Bucik. "Če bi združila zgornji del v prvem teku in spodnji del druge vožnje, bi bila to moja optimalna vožnja." V finalu je bila res dobra na ciljni strmini: "Proga je bila podobna kot v prvi vožnji, mogoče je bila malo mekehjša. A ta sneg se, kot rečemo, dobro liže. Ni bilo lukenj in se je dalo zelo dobro smučati. Zgoraj sem naredila malo napakic in zato sem želela v spodnjem delu nekaj dodati in to mi je boljše uspelo."

Fotogalerija iz Kranjske Gore (foto: Vid Ponikvar/Sportal):

Grenier: To je noro

Zmagovalna trojica. Foto: Vid Ponikvar Zmage se je veselila 26-letna Kanadčanka Valerie Grenier, ki je bila kos zahtevnemu psihološkemu položaju in odlično nastopila tudi v drugo. To je njena prva zmaga v karieri. "V prvi vožnji sem zgoraj naredila veliko napako, v spodnjem delu pa sem našla pravi ritem in se spodaj dobro počutila. Bilo je veliko presenečenje, da sem vodila, ampak super. V finalu sem bila nekoliko nervozna, a manj, kot sem mislila, da bom. Naredila sem nekaj majhnih napak. To je noro," je bila nad zmago navdušena in presenečena Grenierjeva, ki je bila pred to tekmo najboljša četrta, in sicer lani na Zlati lisici. Italijanko Marto Bassino je prehitela za 37 stotink sekunde, tretja Petra Vlhova pa je zaostala dodatne tri stotinke. Šesta Američanka Mikaela Shiffrin bo na 82. zmago še morala počakati.

Zlata lisica, Kranjska Gora, veleslalom (Ž):



1. Valerie Grenier (Kan) 1:55,01

2. Marta Bassino (Ita) +0,37

3. Petra Vlhova (Slk) +0,40

4. Federica Brignone (Ita) +0,53

5. Lara Gut-Behrami (Švi) +0,56

6. Coralie Frasse Sombet (Fra) +1,33

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,33

8. Ana Bucik (Slo) +1,38

9. Sara Hector (Šve) +1,50

10. Mina Fürst Holtmann (Nor) +1,65

Nista nastopili v finalu: 38. Tina Robnik (Slo), 55. Neja Dvornik (Slo)



Vrstni red v svetovnem pokalu (17):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.015 točk

2. Petra Vlhova (Slk) 646

3. Wendy Holdener (Švi) 511

4. Sofia Goggia (Ita) 470

5. Lara Gut-Behrami (Švi) 416

6. Marta Bassino (Ita) 415

7. Corinne Suter (Švi) 337

8. Sara Hector (Šve) 332

9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 326

10. Anna Swenn-Larsson (Šve) 320

...

13. Ana Bucik (Slo) 283

18. Ilka Štuhec (Slo) 208

59. Neja Dvornik (Slo) 50



Veleslalomski seštevek:



1. Marta Bassino (Ita) 380 točk

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 300

3. Lara Gut-Behrami (Švi) 297

4. Petra Vlhova (Slk) 286

5. Federica Brignone (Ita) 224

...

15. Ana Bucik (Slo) 88

Drugi dve Slovenki nista osvojili točk. Tina Robnik, ki se vrača po poškodbi, je bila zelo blizu uvrstitvi v svoj prvi finale v tej sezoni. Za 30. mestom, ki je še vodilo v drugo vožnjo, je zaostala 37 stotink, osvojila je končno 38. mesto. Neja Dvornik je zasedla 55. mesto med 58 tekmovalkami, ki so prvo vožnjo končale v cilju.

V nedeljo bo v Kranjski Gori še drugi veleslalom Zlate lisice. Prva vožnja 9.30.