Žan Kranjec je imel še predobre razmere za trening

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Adelboden bo konec tedna na progi Cheunisbärgli prizorišče klasične preizkušnje svetovnega pokala alpskih smučarjev v veleslalomu in slalomu. Med favoriti za najvišja mesta na sobotnem veleslalomu je tudi slovenski as Žan Kranjec. Tridesetletni Vodičan je pred tremi leti v Adelbodnu prišel do enega svojih največjih dosežkov v karieri.