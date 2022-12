Prvi trije v Alti Badii. Foto: Reuters Slovenski srebrni olimpijec Žan Kranjec na prvih dveh veleslalomih sezone ni bil slabši kot tretji: drugi v Söldnu, tretji v Val d`Iseru. In po prvi vožnji tekme v Alti Badii se je zdelo, da bo dopolnil bero stopničk še s prvo zmago v sezoni in prvo na sloviti progi Gran Risa. Z nastopom brez napake je namreč vodil. Nato pa je v finalu v osrčju Dolomitov, kjer je bil do zdaj najboljši tretji (dvakrat), smučal premalo napadalno, z napakami in s preveč okroglo linijo. To je zadostovalo za 24. čas. In tako je prednost 60 stotink pred Henrikom Kristoffersenom in 73 pred Lucasom Braathenom izparela. Na koncu je za zmagovalcem Braathenom zaostal za 69 stotink in osvojil peto mesto.

Za obema Norvežanoma se je na zmagovalni oder uvrstil še Marco Odermatt, ki je bil po prvi vožnji šele deveti. V finalu pa je z drugim časom pridobil šest mest in tako se njegov niz veleslalomskih stopničk nadaljuje. Slabši kot tretji je bil nazadnje marca 2021. Še večji premik navzgor pa je v finalu uspel Andorcu Joanu Verduju. Z najhitrejšim nastopom druge vožnje se je z 28. mesta povzpel na končno 12.

Kranjec: Načeta proga mi je delala težave

Najhitrejši v prvi vožnji. Foto: Guliver Image "Ker sem vodil z veliko prednostjo, sem si želel boljšo uvrstitev. Peto mesto ni slabo, ampak sem po prvi vožnji pričakoval več. Je pa jutri nova priložnost in upam, da mi uspeta dve dobri vožnji," je po petem mestu razmišljal Kranjec. V ponedeljek bo na Gran Risi še en veleslalom. "Zagotovo je bila druga proga bolj načeta in po taki progi se je težje smučati. Na štartu sem vedel, da polovična vožnja ne bo dovolj za zmago in stopničke. Skušal sem dati svoj maksimum. Skušal sem, a mi je načeta proga delala težave. Nisem se mogel sprostiti in odsmučati kot v prvi vožnji."

Alta Badia, veleslalom (M):



1. Lucas Braathen (Nor) 2:36,35

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,02

3. Marco Odermatt (Švi) +0,10

4. Alexis Pinturault (Fra) +0,67

5. Žan Kranjec (Slo) +0,69

6. Marco Schwarz (Avt) +0,75

7. Atle Lie McGrath (Nor) +0,80

8. Alexander Schmid (Nem) +0,91

9. Justin Murisier (Švi) +1,21

10. Filip Zubčić (Hrv) +1,28

Odstop: Štefan Hadalin.



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Marco Odermatt (Švi) 696

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 525

3. Lucas Braathen (Nor) 315

4. Matthias Mayer (Avt) 268

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 252

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 225

7. Alexis Pinturault (Fra) 212

8. Johan Clarey (Fra) 198

9. James Crawford (Kan) 197

10. Manuel Feller (Avt) 195

11. Žan Kranjec (Slo) 185

...

43. Martin Čater (Slo) 40

55. Štefan Hadalin (Slo) 29

57. MIha Hrobat (Slo) 27



Veleslalomski seštevek:



1. Marco Odermatt (Švi) 260 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 185

2. Žan Kranjec (Slo) 185

4. Lucas Braathen (Nor) 179

5. Manuel Feller (Avt) 115

...

19. Štefan Hadalin (Slo) 29

Brez točk je ostal drugi Slovenec na štartu. Štefan Hadalin, ki je na začetku sezone v Söldnu navdušil z devetim mestom, je imel precej težav na progi in že sredi vožnje zaostajal za več kot dve sekundi. Na agresivnem snegu je nato v spodnjem delu padel in njegovega nastopa na Gran Risi je bilo konec že v prvi vožnji. To je njegova tretja zaporedna ničla, saj je brez točk ostal tudi na obeh tekmah v Val d`Iseru.