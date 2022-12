Kakšen preobrat, Žan Kranjec skočil na zmagovalni oder!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žanu Kranjcu je na drugi progi veleslaloma v Val d'Iseru uspela izjemna vožnja in preobrat. Po 11. mestu v prvi vožnji in skoraj dvema sekundama zaostanka za vodilnim Marcom Odermattom, je na drugi progi prikazal izjemno predstavo in se zavihtel na 3. stopničko zmagovalnega odra. Najhitrejši čas obeh voženj je postavil Odermatt, drugo mesto je osvojil Manuel Feller (+1.40), tretje pa Kranjec, ki se je tudi na drugem veleslalomu sezone prebil na stopničke. Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin se ni prebil v finalno vožnjo.