Nad Söldnom se je po odpovedani veleslalomski preizkušnji za ženske vendarle začela nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Najprej so na svoj račun prišli veleslalomisti, že prva tekma je postregla z izjemnim slovenskim uspehom. Žan Kranjec je namreč na prvi tekmi sezone stopil na stopničke. Po prvi vožnji je zasedal tretje mesto, v drugo je še nekaj dodal in se na koncu veselil drugega mesta ter s tem svoje devete uvrstitve na stopničke v svetovnem pokalu.

To so devete stopničke srebrnega olimpijca Žana Kranjca v svetovnem pokalu. Vse je dosegel v veleslalomu. Boljši je bil le v Adelbodnu 2020 in Saalbachu 2018, ko je zmagal.

Marco Odermatt je začel, kjer je končal. Na vrhu. Foto: Guliverimage Zmage se je veselil švicarski velemojster Marco Odermatt, najboljši veleslalomist prejšnje sezone in skupni zmagovalec svetovnega pokala. Tretje mesto je pripadlo Norvežanu Henriku Kristoffersenu (+0,97), ki je v finalu pridobil tri mesta.

Za dopolnjen slovenski uspeh je poskrbel povratnik v smučarsko karavano Štefan Hadalin, ki je v prejšnji sezoni zaradi osebnih težav januarja predčasno končal sezono ter že devet mesecev ni tekmoval. Hadalin se je po progi podal s številko 41, v cilj je prišel kot 28., v finalu je z drugim najboljšim časom pridobil kar 19 mest in se na koncu veselil devete pozicije (+1,38), s čimer je izenačil svoj najboljši veleslalomski dosežek v karieri.

Štefan Hadalin je osvojil deveto mesto. Foto: Guliverimage

"Upam le, da bom sezono nadaljeval v takem slogu"

Žan Kranjec Foto: Guliver Image "Vedno je sezono odlično začeti na stopničkah. Že nekajkrat sem bil tukaj uspešen, tudi letos. Tako kot lansko leto, bom šel zadovoljen in umirjen domov. Upam le, da bo letos drugače, da bom sezono nadaljeval v takem slogu. Na startu finalne vožnje sem vedel, da je težko prevzeti vodstvo, da razmere niso lahke. To mi ni bilo najbolj všeč, a ostalo mi je edino to, da dam vse od sebe, kar imam. Ker, če daš malce manj, potem si takoj deseti. Tako je šlo za napad od starta do cilja in to je to. V finalu so mogoče kakšni deli bili bolj zaprti, a vsako progo se da napadati. Jaz mogoče v prvem teku sem se peljal zelo dobro, zelo lepo, a mi je mogoče manjkalo kanček rizika," je iz Avstrije sporočil slovenski junak dneva Žan Kranjec.

Tudi Hadalinu se je po izenačitvi svojega najboljšega veleslalomskega izida v svetovnem pokalu (deveti je bil tudi februarja lani v Banskem) smejalo: "Zelo sem zadovoljen, da mi je vožnje iz treninga uspelo prenesti na tekmo. Sem ponosen nase in gremo dalje. Treba je iti korak za korakom preko celotne sezone. Pred tekmo sem imel malce mešane občutke, bil je tak čustveni vrtiljak. Bolj v pozitivno smer kot sicer in sem ponosen, da mi je takole uspelo in grem optimistično naprej."

"Danes je res lep dan za našo ekipo. Že nekaj časa smo skupaj in še nikoli se ni zgodilo, da bi bila dva med najboljšo deseterico. Tudi to smo dočakali, Žan je bil na stopničkah Štefan deveti. Oba sta naredila vse tako, kot je treba. Vse je bilo pravilno in na koncu dneva sta oba tudi poplačana. Mi smo zelo veseli. Do naslednje tekme, z izjemo Lecha, je sedaj kar nekaj. Upam, da nam uspe dobro trenirati in da bomo potem v decembrski del vstopili podobno uspešno ter nato nadaljevali sezono v tem tempu. Takrat si tekme sledijo vsak teden in se že veselimo," pa je povedal trener Klemen Bergant.