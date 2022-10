Še začelo se ni, pa je tu že prva odpoved. Organizatorjem ledeniške uverture je že v petek nagajalo vreme. Veter, zaradi katerega gondole niso obratovale, niso dopuščale, da bi tekmovalci v petek pred uvodnim veleslalomom preizkusili snežno podlago.

Nič bolje nad Söldnom ni danes, ko bi se morala sezona začeti z žensko preizkušnjo. Če so v petek napovedovali, da bi štart lahko prestavili za eno uro, progo pa posuli s soljo, so že pred 8. uro sporočili, da zaradi trenutnih vremenskih razmer - padal je dež, pomešan s snegom, ki je zmehčal progo - in neugodne napovedi ženske tekme ne bo mogoče izpeljati, tako da je odpovedana.

"Uresničila se je napoved, ki smo se je najbolj bali. Dež in sneg, ki sta zmehčala progo. Snega enostavno ne bi mogli spraviti s proge, tudi gibanje delavcev pa bi bilo zelo nevarno. Do 11. ure ne bi zmogli iz športnega ter varnostnega vidika zagotoviti enakovrednih razmer na stezi," je dejal vodja tekem v tehničnih disciplinah Markus Mayr.

Due to the current weather situation and the future weather forecast, today's @soeldencom woman’s Giant Slalom is cancelled. #fisalpine — FIS Alpine (@fisalpine) October 22, 2022

Slovenska ženska reprezentanca bi morala na uvodnem tekmovanju nove sezone nastopiti v močno okrnjeni zasedbi. Na startu bi bili le Ana Bucik in Neja Dvornik, saj so Meta Hrovat, Tina Robnik in Andreja Slokar poškodovane. Zadnja celo tako hudo, da bo izpustila celotno sezono.

V nedeljo je predvidena moška veleslalomska preizkušnja, a je tudi ta pod vprašajem.