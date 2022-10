Sölden pripravljen, v Zermattu trepetajo za zgodovinski smuk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ledenik Rettenbach je pripravljen na uvodna veleslaloma nove tekmovalne zime. Ženski bo v soboto, moški v nedeljo. Proga Gran Becca pod Matterhornom, kjer naj bi bil naslednji konec tedna premierni smuk v dveh državah, pa zaradi visokih temperatur in pomanjkanja snega še naprej ni zasnežena v celoti.

Še trije dnevi treningov, za številne smučarje, tudi Slovence, na ledeniku v Val Senalesu v italijanskih Dolomitih, nato pa se začne nova tekmovalna zima. Uvodni konec tedna na ledeniku Rettenbach nad Söldnem bo potekal prvič po dveh sezonah brez vseh protikoronskih ukrepov. Tekmovanja alpskih smučarjev se tako vračajo na stare tirnice, kot je bilo pred pandemijo - brez testiranj, brez mehurčkov in brez obveznih mask (te so le priporočljive v zaprtih prostorih).

Ponagaja lahko le vreme. Pogoji na ledenikih letos niso najboljši, saj je bilo zelo toplo poletje z malo padavinami. In kakšna je vremenska napoved za naslednje dni? Še nekaj dni bo nad Söldnom suho in sončno s temperaturami do šest stopinj, ob koncu tedna pa lahko pade tudi nekaj snežink. Ledenik Rettenbach je nad 3.000 metri nadmorske višine. Temperature bodo čez dan okoli stopinje. Izvedba tekme ni vprašljiva.

Prestavili FIS kontrolo na Gran Becci po Matterhornom

Foto: Reuters Je pa še naprej vprašljiv premierni smuk pod Matterhornom. Moška sta na koledarju za naslednji konec tedna, ženska pa prvi konec tedna v novembru. Zaradi visokih temperatur in pomanjkanja snega trenutno celotne proge še ne morejo pripraviti. Mednarodna smučarska zveza FIS je snežno kontrolo, ki bi morala biti že minulo nedeljo, prestavila na 22. oktober. Potrebujejo še vsaj tri mrzle noči, da z umetnim snegom prekrijejo zadnjih 300 metrov proge.

Na delu proge Gran Becca je pred dnevi trenirala tudi Ilka Štuhec:

[🎬] La skieuse slovène Ilka Stuhec à l’entraînement sur la Gran Becca 😎⛷👍



Copyright images @SkiRacingCoach pic.twitter.com/YKU40RsM2d — Top Ski News (@Top_Ski_News) October 17, 2022

V petek naj bi smučišče Zermatt na 3.800 metrih nadmorske višine le dobil snežno pošiljko, temperature pa se bodo spustile do šest stopinj pod ničlo. Je pa res, da je to edini dan v naslednjih sedmih dneh, ko so napovedane nekoliko obilnejše padavine. V samem mestu Zermatt (2.500 metrov) pa je trenutno 10 stopinj nad ničlo, v naslednjih dneh pa naj bi bilo okoli pet stopinj.

Gre za edinstven projekt v alpskem smučanju, saj še nikoli ni bila ena proga speljana v dveh državah (Italija in Švica). Za piko na i pa gre še za spektakularno kuliso z Matterhornom v ozadju. "Verjamemo, da lahko nekaj dodatnih dni organizatorjem pomaga pri uspešni pripravi proge za tekme," je tako dejal generalni sekretar Fisa Michel Vion.