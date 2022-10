Andreja Slokar Foto: Grega Valančič/Sportida Dva plus dva. Tako je slovensko postavo za Sölden na kratko opisal vodja panoge za alpsko smučanje pri SZS Miha Verdnik. "Najbolj si želim, da bodo smučarji pokazali svojo najboljšo vožnjo prav na tekmi. Mislim, da so se vsi štirje tekmovalci zelo dobro pripravljali. Priprave so oddelali brez težav." To so srebrni olimpijec Žan Kranjec, povratnik v svetovni pokal Štefan Hadalin, naša najboljša slalomistka Ana Bucik in najmlajša od četverice Neja Dvornik.

Manjkajo torej tri poškodovane tekmovalke. Zmagovalka zadnje tekme v minuli zimi Andreja Slokar je bila po petkovem padcu v Val Senalesu, ko si je strgala prednjo križno vez v levem kolenu, v nedeljo operirana. "Kdaj se bo lahko vrnila, so zdaj samo ugibanja. Bila je operirana, s svojo ekipo so takoj zagrabili in začeli z rehabilitacijo. Zdravniki in tudi samo koleno boso povedali, kako hitro bo okrevanje," je dejal Verdnik. Pregled po dveh tednih običajno da bolj jasno sliko.

Andrejo Slokar čaka vsaj šestmesečno okrevanje Andrejo Slokar, ki si je v petek na treningu v Val Senalesu (Schnalstal) v Italiji poškodovala levo koleno, čaka vsaj šestmesečno okrevanje, je zvečer sporočila predstavnica smučarke Špela Pretnar. Slovensko alpsko smučarko je v nedeljo v Innsbrucku operiral specialist kirurg za športne poškodbe kolen Christian Fink. "Kot je že pokazala preiskava z magnetno resonanco, je utrpela izključno poškodbo kolenske vezi, šlo je za pretrgano sprednjo križno vez v levem kolenu. Vse ostalo je na srečo ostalo celo," je o poškodbi kolena še dejala Pretnarjeva. "Rehabilitacija po takšni poškodbi traja najmanj šest mesecev, kar pomeni, da je tekmovalna sezona 2022/23 za Andrejo Slokar absolutno v celoti izgubljena. Se ne bo nič hitelo z vrnitvijo na sneg, ampak bo vse usmerjeno v to, da se bo pripravljena vrnila naslednjo sezono," je še pojasnila. Slokarjevo bodo že v torek odpustili iz bolniške oskrbe. Tudi del rehabilitacije bo Slokarjeva po vsej verjetnosti opravila v Innsbrucku, v najsodobnejšem Red Bullovem centru za rehabilitacijo športnikov (APC), ki ga bodo predvidoma prihodnji teden odprli na Tirolskem, je še napovedala Pretnarjeva. Kirurg Fink je Slokarjevi pomagal že pred dvema letoma, ko je tekmovalka iz Ajdovščine prestala artroskopsko operacijo desnega kolena. Vir: STA



Za Sölden je bila zadnje dni vprašljiva tudi Meta Hrovat. V nedeljo sta tako s trenerjem Denisom Šteharnikom sklenila, da na prvo tekmo ne potuje. Gre za posledice poškodbe, ki jo je staknila lani v Lenzerheideju. "Ima vnetje patelarnega ligamenta in mora en mesec delati po prilagojenem programu. Nato bomo šele videli, kdaj se bo lahko vrnila," o njenem stanju pove Verdnik. Kako pa ogreva Tina Robnik, ki si je desno koleno poškodovala sredi septembra (zlom kosti plato tibije)? "Rehabilitacija poteka zelo lepo. Dobro napreduje. Gre po načrtu, tako da bi se januarja že vrnila na sneg. A to so take poškodbe, ko je treba iti korak po koraku. Snela je že mavec, ima samo opornico. A to še nič ne pove."

Dve poškodbi (Robnik, Slokar) sta se zgodili na treningu. "Je med razlogi tudi slabša telesna pripravljenost?" smo na novinarski konferenci vprašali Verdnika. Odgovarja, da ni. "Poškodbe so sestavni del našega športa. Res smo imeli veliko smole, da so se nam v zadnjem času poškodovale kar tri tekmovalke. Že tako smo maloštevilčna reprezentanca in se nam to pozna tako, kot bi manjkalo 20 Francozov. A moramo gledati naprej, pomagati tekmovalcem, da se čim prej pozdravijo in pripravijo na nove izzive."

Ko smo že govorili o poškodbah in rehabilitacijah, še informacija o stanju člana ekipe za hitre discipline Boštjana Klineta. Ta je aprila utrpel odprti zlom noge, maja je prišlo še do zapletov (nekroza tkiva): "Boštjan je v toplicah. Ko sva govorila nazadnje, je ravno prišel v toplice. Pravi, da se dobro počuti, da zanj dobro skrbijo. Najbolj se ukvarja s samo gibljivostjo v gležnju, sicer pa že stopa in obremenjuje nogo," je povedal Miha Verdnik.

Bergant: Najbrž nismo edini, ampak ja, štartamo na stopničke

Tijan Marovt in Štefan Hadalin Foto: Grega Valančič/Sportida "Ko smo prišli iz Argentine, smo naredili še en teden dobrega treninga v Saas-Feeju. Bili smo tudi v dvorani v Belgiji. Prejšnji teden smo bili v Val Senalesu. V ponedeljek so naredili progo z vodo. To je težak teren, pravi trening za Sölden. Preparacija snega je običajno podobna oziroma je v Val Senalasu še težja. Upam, da nam ta teden uspe narediti vsaj še dva dobra treninga. Je pa proga v Val Senalesu vsak dan slabša. Po zadnjih informacijah je tam postalo že kar težko. Upam, da se bo dalo še kaj narediti," je zadnji mesec treningov s Kranjcem, Hadalinom in Tijanom Marovtom, ki bo svetovni pokal odprl s prvim slalomom na začetku decembra, opisal glavni trener moške ekipe za tehnične discipline Klemen Bergant.

Prave primerjave s tekmeci še nimajo, čeprav so letos kar nekaj trenirali z Italijani in Francozi, še posebej z Alexisom Pinturaultem. "A morate vedeti, da smo bili mi četrti dan na pobočju, Francozi so prišli prvi dan. Mislim pa, da sta oba dobro pripravljena. V preteklosti sta že pokazala, da sta super dobra smučarja. Če se bosta peljala, kot se znata ..." Kranjec, ki bo štartal v prvi sedmerici, tako cilja na stopničke. "Najbrž nismo edini, ampak ja, štartamo na stopničke," prizna Bergant. Lani je bil Žan v Söldnu drugič v karieri tretji. Hadalin, ki bo imel številko blizu 50, pa si želi točke. Lani jih je na tem veleslalomu osvojil prvič. Bil je 25. Visoke štartne številke v Söldnu niso najbolj ugodne. Štart prve vožnje moškega veleslaloma bo v nedeljo ob 10. uri.

Za Bucikovo dobrodošlo, da so bili zadnji treningi težki

Ana Bucik Foto: Grega Valančič/Sportida Smučarke so imele podoben program kot smučarji. Bucikova pravi, da so imeli letos pred Söldnom boljše pogoje za trening kot zadnja leta. "Zadnji teden so bili pogoji zelo težki. Strmina je bila težka, tudi sneg ni bil enostaven. A zame je dobrodošlo, da je bilo teh zavojev po strmini več kot v preteklih letih. Mislim, da sem naredila dober trening. Upam, da še kaj dodamo ta teden." Lani veleslaloma na ledeniku Rettenbach ni dokončala, predlani je bila 21. "V Söldnu bo treba štartati sproščeno: prva tekma pride zgodaj. Zagotovo vsakemu še manjka kakšna malenkost. Če bom smučala dobro kot na treningu, bom lahko zadovoljna."

O poškodovanih kolegicah pa pravi: "Zagotovo si želim, da bi nas bilo na štartu več. Osredotočiti se bom skušala nase in upam, da naredim en dober rezultat za vsa dekleta." Na štartu sobotnega veleslaloma bo tako samo še Neja Dvornik, ki v Söldnu cilja še ni videla.

Na prvih dveh tekmah v Söldnu ne bo nobenih protikoronskih ukrepov ali omejitev.