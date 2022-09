Naredili so lepo podlago, ki jo morajo še izbrusiti

S 25-dnevnih priprav v Argentini, kjer so opravili 18 dni treninga na naravnem snegu, so se vrnili slovenski alpski smučarji v tehničnih disciplinah. "Mislim, da nam je uspelo narediti lepo podlago, ki jo moramo še izbrusiti," poudarja Ana Bucik.

Andreja Slokar Foto: Guliverimage Poudarek na pripravah v Argentini je bil namenjen količini smučanja, dolgim progam in naravnemu snegu, česar v tem času v Evropi nimajo. "Nasmučala sem se, zdaj bo pa treba dobiti prave občutke," je črto pod 25-dnevne priprave v Argentini potegnila Andreja Slokar, osma slalomistka preteklega svetovnega pokala in zmagovalka zadnje tekme v Meribelu, kjer bo v prihajajoči zimi svetovno prvenstvo. "Tudi v naslednjih tednih imamo v načrtu še veliko smučanja. Količina smučanja mi da samozavest. O rezultatskih ciljih pa nikoli ne govorim rada."

"Argentina je bila zelo dobrodošla. Pogoji so bili pravi zimski, zelo raznoliki. Zadnjih 10 dni so bili najbolj tekmovalni, prej pa smo imeli luknje, mehko, trdo, vsega malo. Zame je to super, da se pogoji spreminjajo, da poskušamo čim bolj napredovati. Mislim, da nam je uspelo narediti lepo podlago, ki jo moramo še izbrusiti," je o pogojih treninga v Ushuaii, kjer so opravili 18 dni treninga, na druženju s sedmo silo razlagala Ana Bucik, v zadnji zimi uvrščena na šesto mesto slalomskega seštevka.

"Bolj realno lahko preizkusimo opremo kot na ledenikih"

Meta Hrovat Foto: Grega Valančič/Sportida Trening v Argentini je bil še najbolj pomemben za Meto Hrovat, ki je zadnjo sezono sklenila s poškodbo in zase skromnim 20. mestom v veleslalomskem seštevku. Spomladi si je vzela še nekaj več počitka, saj je potrebovala odmik od smučanja. "Zelo sem vesela, da smo šli spet v Argentino, kjer lahko naredimo kakovosten trening in bolj realno preizkusimo opremo kot na ledenikih. Zame, ker poleti nisem opravila veliko smučarskega treninga, je bil sploh zelo dobrodošel tak daljši smučarski blok, ko lahko brez prekinitev veliko smučamo. Tako da sem res zadovoljna."

Ob Slokarjevi, Bucikovi in Hrovatovi sta bili na pripravah v Argentini še Tina Robnik in Neja Dvornik. Prvi del priprav je bila z njimi tudi Ilka Štuhec, ki se je nato v Čilu pridružila moški ekipi za hitre discipline. Smukači so na južno poloblo odpotovali nekaj pozneje, tako da v Južni Ameriki še trenirajo.

"Doktorja veleslaloma" na treningih še ni premagal

Tijan Marovt Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Zelo sem vesel, da sem sploh imel možnost iti. Treningi so bili zelo dobri. Imeli smo veliko boljše pogoje kot v Evropi. Veliko smo trenirali, dobro smo trenirali. Verjamem, da sem napredoval, da sem dobro smučal," je po svojih prvih pripravah na južni polobli dejal Tijan Marovt, novopečeni član moške ekipe za tehnične discipline pod vodstvom trenerja Klemna Berganta. Štiriindvajsetletnik pravi, da "doktorja veleslaloma", kot je poimenoval Žana Kranjca, na treningih še ni premagal. Se je pa od srebrnega olimpijca zagotovo veliko naučil. "Če lahko kaj pomagam drugim, to z veseljem naredim. Mislim, da smo dobro trenirali, da smo dobra ekipa. Izkoristili smo dobre pogoje in gremo lahko samozavestno naprej," pa je po prihodu v domovino povedal 11. veleslalomist pretekle zime Kranjec.

Tretji član moške ekipe je povratnik Štefan Hadalin, ki je izpustil drugo polovico pretekle sezone. "To je bila moja najkrajša Argentina do zdaj. To pomeni, da je bilo dobro, da mi je čas zelo hitro minil. Z delom sem zadovoljen in optimistično gledam na naslednje tedne." Pred njimi je še slabih šest tednov treningov pred prvo tekmo. Sezona se kot običajno začenja z veleslalomom nad Söldnom, 22. oktobra bo ženski, 23. pa še moški.