Poletje menjajo za zimo. "Komaj čakam, da začutim malo mraza!" #video

V torek dopoldne zbor pred smučarsko zvezo, v sredo odpotujejo v Argentino. Foto: Matej Podgoršek Zadnji tedni so bili za smučarje kombinacija napornih kondicijskih treningov in krajših oddihov na morju. En teden pa jim je uspelo narediti tudi treninga na snegu, in sicer na ledeniku Saas Fee v Švici, kjer so proge zaradi globalnega segrevanja skoraj za polovico krajše od lani. "Na ledeniku je bila zelo suha zima in posledično si ledenik ni nabral zaloge snega. Je precej kritično glede snežne odeje. Funkcionalnih je le 50 odstotkov ledenika, kar je zastrašujoče. Upam, da bomo v prihodnosti lahko še vadili na ledenikih," je o ledeniku v Saas Feeju povedal Štefan Hadalin. Na drugih ledenikih v Evropi naj bi bili pogoji za treninge še slabši. Povsem drugače pa bo zdaj v Argentini, in sicer v Ushuaii, kjer je ostra zima z veliko snega.

"Nižja nadmorska višina, bolj raznoliki tereni, sneg pa je bolj podoben tistemu, ki ga imamo pozimi na tekmah. Obenem zdaj na ledenikih vreme ni tako stabilno kot na nižje ležečih smučiščih. Če imaš srečo, lahko tudi na ledenikih narediš dober trening, če imaš smolo, pa zelo slabega. V Ushuaii pa se da v vsakem primeru nekaj narediti, lahko malo boljše ali malo slabše, a v vsakem primeru solidno," o pomembnosti treningov v Argentini razlaga srebrni olimpijec Žan Kranjec. "Pa še mir je. Bolj umirjen trening je. Ledenik zahteva zelo zgodnje treninge, gneča je. Vzame ti veliko časa, da prideš gor."

V Argentino odhajajo trije smučarji in pet smučark: Žan Kranjec, Štefan Hadalin in novinec v A-ekipi Tijan Marovt ter Andreja Slokar, Ana Bucik, Meta Hrovat, Tina Robnik in Neja Dvornik. Reprezentanci se bo v Argentini pridružila tudi Ilka Štuhec. Smučarji v hitrih disciplinah pa bodo na južno poloblo na trening odpotovali v drugi polovici avgusta.

Slokar: Ne bojim se testirati opreme v najtežjih pogojih

Andreja Slokar je prejšnjo zimo sklenila z zmago na zadnjem slalomu. Foto: Guliverimage "Moram še testirati opremo, od smuči do čevljev, tako da bo prvi del namenjen temu. Na žalost pogoji tukaj niso najboljši, nismo si upali veliko delati. V drugem delu pa se moram spet dobro postaviti na smučke in poiskati čim hitrejšo linijo," nam je na medijskem terminu pred odhodom na dolgo pot v Argentino razlagala Andreja Slokar, zmagovalka zadnjega slaloma v minuli zimi. Zanjo bodo to druge priprave na južni polobli. "Kar dosti polivajo progo, tako da so pogoji kar zahtevni. Ne bojim se testirati opreme v najtežjih pogojih. Se veselim, da bom testirala tam. Ker so tam zelo podobni pogoji, kot so potem na tekmah."

V minulih dveh letih v Argentino zaradi epidemioloških omejitev niso mogli, a jim je to manjkalo v minulih dveh sezonah. "Veselim se, da grem spet v Argentino. Teh ledenikov se hitro naveličaš," je še dejal naš najboljši veleslalomist, ki je moral nedavno na operacijo trebušne kile, a je z njim zdaj že vse v redu. Tudi šesta slalomistka minulega svetovnega pokala Ana Bucik se veseli selitve na pravi sneg: "To, da poleti narediš zavoje v zimskih razmerah, je plus. Tereni so zelo zahtevni. Zame je odhod v Argentino prišel ob pravem času, in to priložnost bom izkoristila bolje kot v preteklih letih. Pomagalo mi bo narediti še en korak naprej."