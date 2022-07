Hirscherjevo 68. zmago bo poskušal doseči njegov največji tekmec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marcel Hirscher in Henrik Kristoffersen

Marcel Hirscher in Henrik Kristoffersen Foto: Red Bull Content Pool

Marcel Hirscher je izbral smučarja, ki bo prvi tekmoval z njegovo znamko smuči Van Deer, ki jo razvija zadnjih nekaj let. To je Henrik Kristoffersen.

Nekdanji smučarski šampion Marcel Hirscher tudi po koncu kariere profesionalnega smučarja ne miruje. Končal jo je leta 2019, ko je imel star 30 let 67 zmag v svetovnem pokalu, osem naslovov svetovnega prvaka in dve zlati olimpijski kolajni. Nedavno je z enduro motorjem nastopil na Erzberg Rodeu, najtežji dirki ekstremnega endura. V prvi vrsti pa je zdaj poslovnež. V sodelovanju s svojim dolgoletnim pokroviteljem je ustanovil podjetje VAN DEER Red Bull Sports, kjer razvijajo Hirscherjevo znamko smuči. Pri sami izdelavi in, seveda, pri testiranju aktivno sodeluje Hirscher osebno.

Foto: Red Bull Content Pool V mislih ima zdaj en sam cilj. Poimenoval ga je Projekt 68. "Ideja Projekta 68 je, da bi dosegel zmago s svojimi smučmi. Da bi ime Hirscher zmagovalo tudi brez mene na smučeh," je pojasnil Hirscher. In zdaj je jasno, kdo bo nastopal s smučmi Van Deer. Nihče drug kot njegov nekdanji največji tekmec Henrik Kristoffersen. "S Henrikom sva se vedno odlično razumela. Vedno si je želel imeti najboljše smuči. Izven prog sva bila prijatelja. Vedno sva imela pošten in prijateljski odnos. Zdaj pa bo ta deloven."

Norvežan Kristoffersen ima za zdaj v svetovnem pokalu 28 zmag. Slalomski globus je osvojil trikrat, enkrat pa veleslalomskega. Leta 2019 je bil veleslalomski svetovni prvak, olimpijsko zlato pa mu še manjka.