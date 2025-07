Anthony F. Irwin, ki že vrsto let kot insajder spremlja dogajanje pri Los Angeles Lakers, je govorice odločno zavrnil. Po pogovorih z več viri znotraj lige in blizu ekipe je povedal:

"Ravnokar sem govoril z več ljudmi, ki so blizu Lakersom in znotraj lige. Vsi odločno zanikajo poročila, da naj bi LeBron (LeBron James, op. p.) in Austin (Austin Reaves, op. p.) sovražila igrati z Luko (Luka Dončić, op. p.). Nihče teh govoric ne potrjuje."

Fwiw, just spoke to multiple people close to the Lakers and around the league who vehemently deny the report out there that LeBron and Austin hate playing with Luka. No one is echoing any of that.