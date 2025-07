Incident med nogometaši Hajduka in slovenskimi varnostniki

Nogometaši Hajduka so trenutno na pripravah na Bledu, kjer naj bi se v noči na torek zgodil incident med nogometaši in tamkajšnjimi varnostniki. Zadevo že preiskuje policija.

Po poročanju portala 24ur.com se je v torek okrog enih zjutraj na promenadi ob Blejskem jezeru med lokalom in stranskim vhodom v hotel zgodil besedni spor. Vanj naj bi bili vpleteni člani hrvaškega nogometna kluba in trije varnostniki.

Varnostniki, ki jih občina Bled najema prek zunanjega izvajalca predvsem zaradi preteklih incidentov ob jezeru, naj bi med obhodom naleteli na člane Hajduka, ki so ravno odhajali iz lokala. Ti naj bi kršili javni red in mir in na to so jih opozorili tudi varnostniki.

Je prvi zvezdnik Hajduka uporabil pesti?

V nadaljevanju naj bi se zgodil celo fizični obračun, v katerega naj bi bil vpleten prvi zvezdnik Hajduka, Marko Livaja. Enaintridesetletni Splitčan naj bi varnostnika udaril in ga ob tem poškodoval – odkrušil naj bi mu zob. Varnostna služba je že podala soglasje za kazensko ovadbo.

Pri nogometnem klubu Hajduk zanikajo fizični obračun in dodali, da so varnostniki obnašali neprofesionalno in agresivno. Ti naj bi jim očitali preglasno glasbo, ki pa naj bi bila ugasnjena. Pri Hajduku trdijo, da je na koncu ostalo le pri verbalnem soočenju. Zadevo zdaj že preiskuje policija.

