Potrebovala je odmik, da je malo zadihala #video

Poškodba in še zasičenost od treningov in tekem. Alpska smučarka Meta Hrovat je po pretekli sezoni potrebovala odmik. "Da sem malo zadihala." Zdaj se spet veseli snega in smučanja. Še pred tremi tedni se ga ni. V videu poglejte iskreno izpoved najboljše slovenske veleslalomistke zadnjih let.

Meta Hrovat Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Meta Hrovat je bila dvakrat deveta veleslalomistka svetovnega pokala, v pretekli zimi le 20. Sezono je sklenila s 110 točkami (leto prej z 234). Zaradi poškodbe jo je sklenila že na začetku marca. Padla je na veleslalomu v Lenzerheideju in dobila močan udarec v kost na desni nogi. "Poškodba je bila sprva videti nedolžna, preprosta, a se je odvilo tako, da je rehabilitacija trajala veliko veliko dlje, kot so predvidevali," je 24-letna smučarka iz Kranjske Gore povedala pred odhodom na priprave v Argentino.

V Lenzerhaideju je grdo padla. Foto: Guliverimage Pomlad in prvi del poletja sta bila zanjo drugačna kot v preteklih letih. Naprej si je vzela čas za rehabilitacijo, nato še za popoln odklop od smučanja in napornih treningov. "Da sem malo zadihala. Da sem si po vseh teh letih, ki so bila že takoj po končani sezoni natempirana naprej, vzela to poletje, da sem zadihala." Aprila si je novo energijo na primer nabirala na potovanju po Šrilanki. "Pred enim tednom smo se vrnili s prvega smučarskega treninga. V novi smučarski sezoni imam sedem smučarskih dni, kar je veliko manj, kot sem jih imela do zdaj. Kaj bo to prineslo, ne vem. A čutila sem, da potrebujem odmik, in to sem naredila. Zdaj pa se vračam nazaj, na sneg, na treninge, in počasi se z glavo priklapljam nazaj v smučarski ritem, na treninge, na sneg. Čaka me pa še veliko, veliko dela do prve tekme."

"Vesela sem, da gremo v Argentino"

V svetovnem pokalu je bila v veleslalomu že štirikrat tretja, na zadnjih olimpijskih igrah pa v veleslalomu sedma. Foto: Guliver Image Štirikrat tretja v svetovnem pokalu zdaj spet z navdušenjem čaka zavoje med koli na tritedenskih pripravah v Argentini. Želja po snegu in smučanju se ji je vrnila. "Vesela sem, da lahko iskreno rečem, da se je. Če bi me vprašali pred tremi tedni, bi rekla, da ne. Zdaj pa lahko rečem, da se je. Vesela sem, da gremo v Argentino. Lahko bomo opravili kakovosten trening, ki ga trenutno res nujno potrebujem."

Za stalnejše uvrščanje v svetovni veleslalomski vrh bi najverjetneje potrebovala več stabilnosti, kar zadeva trenerski štab. Trener, ki bo v novi sezoni odgovoren zanjo, bo Denis Šteharnik. Odgovorni trener za tehnični disciplini za slovenske smučarke pa je Sergej Poljšak. "Na žalost se je moja kariera odvijala tako, da so spremembe stalnica, niti letos ni drugače. Zadovoljna sem, kako so se letos oblikovale ekipe. Jaz verjamem, da bomo delali kakovostno. Potrudila se bom, da bo vse, kot mora biti, in da bom v sezono prišla kar najbolj pripravljena."