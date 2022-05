Martin, kako sta minila zadnja dva meseca po koncu tekmovalne zime?

Po koncu svetovnega pokala so bila še državna prvenstva in še nekaj treninga. To so bile tiste osnove, tehnika, za kar med sezono ni časa. Nekaj je bilo tudi testiranja, privajanja na nov material. Odločil sem se namreč za menjavo smuči, s Stöcklija na Salomon. V drugi polovici aprila sem bil nato malo na "off", od 2. maja pa že potekajo priprave na novo sezono.

Foto: Reuters Širša javnost si morda ne predstavlja, kakšno je poletje za alpske smučarje. Počitnic nimate veliko. Povejte nam, kako so videti vaši junij, julij, avgust.

Veliko ljudi sprašuje, kaj delam do zime, ali sem na dopustu ali grem delat. Od 15. aprila do 1. maja sem imel nekaj dopusta. Nekateri to izkoristijo za tople kraje, a jaz sem imel doma kar nekaj obveznosti, tu je še otrok. Tako da sem se odpočil od treninga kar doma. Od 2. maja pa do konca julija pa je kondicijska priprava. Od ponedeljka do sobote. Čim bolj različne stvari, da so stvari zanimive. Da ni samo kondicija, fitnes, stadion. Da so tu še različne akrobatike, kolo, kakšne bolj adrenalinske stvari. Potem avgusta pa gremo že na sneg, najverjetneje v Švico, Saas-Fe in Zermatt. Upam, da nam potem uspe iti na priprave v Argentino.

Za vas je na plaži kvečjemu kondicijski trening in nič ležanja, kajne?

S kondicijskim trenerjem sva delala načrt. Rekel je, da mogoče en teden ali dva aktivnega odmora. To pomeni, da je en trening na dan ali pa da jih je manj v tednu. Kakšen teden torej, ko imaš že vsega dovolj, da malo spustiš tempo. Pa da si potem spet svež, da greš lahko naprej. Sicer je pa trdo delo.

Največji uspehi Martina Čatra:



1. mesto smuk Val d`Isere 2020

6. mesto smuk Wengen 2022

6. mesto superveleslalom Kvitfjel 2017

Omenili ste menjavo smuči. Tudi Ilka Štuhec se je poslovila od Stöcklija.

Jaz sem bil kar dolgo na Stöckliju. Bile so dobre stvari, bile pa so tudi slabe. Ni bilo pa nekaj drastičnega, da bi moral na vsak način zamenjati. A sem se vseeno odločil. Pri Salomonu sem prejšnjo sezono opazoval pri Klinetu, kako se odvijajo stvari. Videl sem, da je podpora na pravi ravni, da se res trudijo, da bi bili najboljši. To me je pritegnilo.

Foto: Guliverimage Prvi vtisi?

Smučarske čevlje sem imel že prej Salomonove, vezi tudi. Kar zadeva smuči, so malenkost drugačne. To se vidi tudi na smučanju, ampak z njimi še nisem veliko smučal. Ko bom več na snegu, bom bolj videl, kako se stvari odvijajo, kaj mi ustreza in kaj ne. Imajo kar nekaj različnih modelov. Moral bom še ugotoviti, kaj mi najbolj ustreza.

Glavni trener ostaja Grega Koštomaj. Vodil vas bo že četrto sezono.

Zastavili smo dobro pot. Rezultatska krivulja gre navzgor. Mislim, da dobro delamo.

Foto: Guliverimage Kako velik udarec je za celotno ekipo v hitrih disciplinah poškodba Boštjana Klineta? Najverjetneje ga kar dolgo ne bo zraven.

Meni je res žal, da se mu je to zgodilo. Ob koncu sezone je bil v res vrhunski formi. Lahko si marsikaj delal, pa si mu težko prišel blizu. Res je vrhunsko smučal. Vesel sem bil, da se je vrnil. Da bi imeli v naslednji sezoni več kandidatov za vrhunske rezultate. Zdaj nas bo pa spet manj. Pri nas baza ni velika. Pozna se vsak. Je primanjkljaj. Res ga bomo pogrešali. Če nas je na treningu več, je bolje, je večja konkurenca. On je bil res v pravi formi, da smo se morali na glavo metati, da bi mu prišli blizu. A tak je šport. Enkrat si lahko vesel, enkrat si na dnu.

Zadnjo sezono so bile glavna motivacija olimpijske igre, a ste nato ostali brez njih. Kaj je glavni fokus zdaj?

Zdaj me motivirajo že naslednje olimpijske igre. Kar zadeva prihodnjo sezono, pa je motivacija še dosti večja. Vem, da sem bil že sposoben zmagati. Če se vse sestavi, če sem pravi, sem spet zmožen zmagati. Za to si bomo prizadevali še naprej. Vem, da moram še kar nekaj narediti. Treba je biti boljši kot lani. Določene stvari je treba popraviti. Ne gre sicer odkrivati tople vode, ampak malenkosti je treba popraviti, da se sestavijo vsi elementi.

Zadnjih pet smukaških sezon Martina Čatra v svetovnem pokalu:



2022: 104 točke (23.)

2021: 111 točk (17.)

2020: 12 točk (50.)

2019: 43 točk (27.)

2018: 59 točk (24.)

Foto: Reuters Kako dolgo pa ste se žrli zaradi tega, ker niste mogli v Peking, ker ste tik pred odhodom zboleli za covidom?

Od začetka se niti nisem, saj me je korona res močno zdelala. Dva, tri dni sem bil povsem adijo. Nato sem še nekaj dni okreval. Razmišljal sem, zakaj ravno jaz, a nekega velika smisla ni, da bi to pogreval ali se sam sebi smilil. Lahko bi se vznemirjal, češ da bi se lahko bolj pazil. To pač moraš sprejeti. Bom šel pa na naslednje igre. Bom pa do naslednjih boljši.

Kako dolge ste še čutili posledice? Januarja ste bili v Wengnu šesti, potem marca na finalu 24.

Se mi je kar poznalo, ko sem začel spet trenirati. Tako kondicijsko kot psihološko. Ni bilo več kot pred koronavirusom. Pred okužbo sem bil res samozavesten, kot rečemo mi: ta pravi na štartu. Potem pa se nisem mogel vrniti v pravo formo, kot bi si želel.