Hadalin se vrača, trenerji bodo potrjeni konec maja

Hadalin se želi vrniti vsaj tja, kjer je že bil. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Štefan Hadalin, ki je na začetku minule sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju navdušil z osmim mestom na paralelni tekmi, se je sredi januarja iz osebnih razlogov umaknil iz ekipe in predčasno končal olimpijsko sezono. Zdaj je nazaj. "Seveda, jaz se vračam. V novi sezoni bom član A reprezentance in bom delal v ekipi za tehnične discipline. Upam in vem, da bo cela ekipa naredila korak naprej k še boljšemu delu in sodelovanju, da bom dosegel vrhunske rezultate, ki si jih vsi želimo," je Vrhničan sporočil na četrtkovem druženju z novinarji.

Jeseni je na söldenskem veleslalomu prvič osvojil točke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Sem že šest tednov v aktivnem trenažnem procesu, zadnja dva tedna 'na polno' pod vodstvom novega kondicijskega trenerja Blaža Petkovška. Sem zelo zadovoljen. Sem motiviran, da se vrnem višje oziroma vsaj tja, kjer sem že bil," je v pogovoru za Sportal poudaril Hadalin, ki je nedavno z DEMO Team Slovenija vadil tehniko na ledeniku Mölltal. "Veliko smo naredili, veliko odsmučali. Zadovoljen sem z opravljenim delom. Vem pa, da bom moral v naslednjih mesecih narediti še več, da se bom lahko uspešno vrnil." V to verjamejo tudi na Smučarski zvezi Slovenije. "Zagotovo se lahko vrne. Če bo zdrav, sem prepričan, da se bo vrnil tja, kamor tudi sam cilja," je prepričan vodja panoge Miha Verdnik. V naslednjih tednih oziroma do sredine poletja njega in reprezentančne kolege čakajo naporne kondicijske priprave. "Poletje je čas, ko se gradi za zimo. Vedno znova trdo delo, garanje, odrekanje in potem pride tudi rezultat."

Verdnik predstavil predloge za nove (stare) trenerje

Miha Verdnik Foto: Vid Ponikvar/Sportida Po olimpijski sezoni so trenerjem potekle pogodbe s SZS. Predlogi za nove trenerske ekipe so na mizi, izjema so ženske hitre discipline. Na zboru za alpsko smučanje jih bodo potrjevali 26. maja. "Kar se tiče ženske tehnične ekipe, je glavni trener Sergej Poljšak, zraven bosta še Denis Šteharnik in Boštjan Božič. Kar se tiče moške hitre discipline, ostaja Grega Koštomaj. Zraven bo Aleš Gorza," je predloge predstavil Verdnik. "Kar pa se tiče moške tehnične ekipe, Klemen Bergant ostaja kot glavni trener. Zraven bo Matjaž Požar. Nimamo pa še drugega trenerja, ki bo delal pod vodstvom Berganta. Rok Šalej se je namreč preselil na evropski pokal."

V A ekipi Marovt, smukači bodo pogrešali Klineta

Kline si je novo zlomil na treningu v Selli Nevei sredi aprila. Foto: Reuters Verdnik je še potrdil, da bo moška ekipa za tehnične discipline razširjena na tri smučarje. To bodo Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Tijan Marovt. "Naša ekipa je majhna. Če se pri nas eden poškoduje, je to tako, kot če pokosi 20 Francozov. A čeprav smo majhni, smo zelo konkurenčni v šestih disciplinah. Znamo priti na stopničke, znamo zmagati," pravi Verdnik. Tako je Kranjec, čeprav je ostal sam v drugi polovici minule zime, osvojil olimpijsko kolajno. Ekipa za hitre discipline bo v naslednjih mesecih pogrešala izkušenega Boštjana Klineta, ki okreva po zlomu noge. "Ekipa za hitre discipline je zelo homogena. So zelo povezani. Gre za zelo adrenalinski šport. Veliko je ekipnega duha. To je hud udarec za celotno ekipo," je izpostavil Verdnik. To nam je potrdil tudi Boštjanov ekipni kolega Martin Čater.

Kranjec: Ne bi bilo smisla, da bi delali spremembe

Žan Kranjec poudarja, da je pomembno, da se nadaljuje s skoraj nespremenjeno trenersko ekipo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Čater in Kranjec sta v pogovoru za Sportal izrazila zadovoljstvo, da Koštomaj in Bergant ostajata na čelu njihovih ekip. "Mislim, da smo zastavili dobro pot. Rezultatska krivulja gre navzgor. Dobro delamo," nam je dejal Čater. Kranjec pa: "To se mi zdi, da je lahko prednost. V ekipi se dobro poznamo. Napredujemo iz leta v leto, kar se tiče odnosa, načina treninga. Nimam občutka, da bi bil kdorkoli nasičen. Vsak od nas ima veliko motivacije za dobre rezultate. Ne bi bilo smisla, da bi delali velike spremembe."