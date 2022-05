Kline: Dva meseca ne smem stopiti na nogo

Boštjan Kline je zdaj že v domači oskrbi, rana se dobro celi. Zdaj ga čaka počitek. Po takšnem posegu dva meseca ne bo smel obremeniti noge. Z desetim mestom nosilec najboljše slovenske moške smukaške olimpijske uvrstitve se je poškodoval 11. aprila na treningu smuka.

Specialista za smuk in superveleslalom so po poškodbi s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Vidmu, kjer so opravili zunanjo stabilizacijo noge in ga pripravili za prevoz v Slovenijo, kjer je že naslednji dan začel proces zdravljenja v ljubljanskem kliničnem centru. "Ker sem utrpel odprti zlom noge, sem v bolnišnici moral počival deset dni preden so me lahko operirali, saj so čakali, da oteklina izgine in da se zacelijo mehka tkiva, ki so bila prav tako prizadeta," je dejal.

Foto: Reuters "Operiral me je travmatolog Brin Štabuc 22. aprila, prejšnji četrtek pa so me odpustili domov. Doma moram ležati, če se le da z dvignjeno nogo v nivoju srca, ne sicer ves čas. Na stranišče lahko grem sam," je okrevanje opisal Kline. "Delam prilagojene vaje, vendar v zelo omejenem obsegu, saj še čutim nekaj bolečine. Vse trenutno poteka po planu, rana se dobro celi, oteklina izginja, kontrolo pri zdravniku imam 12. maja."

Enaintridesetletnik je sicer prav v minuli sezoni znova ujel stik z najboljšimi, ko je na smukih v svetovnem pokalu dvakrat posegel po 11. mestu, nato pa je navdušil še z desetim mestom na olimpijskem smuku.

Za zdaj še ne ve, kdaj se bo lahko vrnil v trenažni proces in na sneg. "Dva meseca ne smem stopiti na nogo. Po dveh mesecih bom lahko začel postopoma obremenjevati in krepiti nogo. Vse skupaj, celoten proces rehabilitacije pa bo odvisen od tega, kako se bo celila oziroma obnavljala kost. Ali bo tega procesa konec septembra, oktobra ali za novo leto ..., pa ne vem," je dejal Mariborčan.

"Malo pod kolenom in nad gležnjem so mi vstavili tako imenovani 'žebelj' in ga pričvrstili z vijaki čez golen. Nogo imam še povito zaradi ran, otekline in šivov," je še dejal.