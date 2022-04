Boštjan Kline po hudi poškodbi ostaja optimističen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boštjan Kline je pred dnevi na treningu smuka na italijanskem smučišču Sella Nevea padel in si zlomil desno nogo. Po zadnjih informacijah gre za zlom desne goleni, slovenski smučar pa je v Sloveniji že opravil prve preglede.

Našega smukača so po poškodbi s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Videm. Tam so opravili zunanjo stabilizacijo noge in ga pripravili za prevoz v Slovenijo. Včeraj je že opravil pregled v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani.

Kline: Ne čutim preveč bolečin

Zdaj ga čaka teden dni počitka, da se mehka tkiva zacelijo, nato naj bi čez teden dni sledila operacija noge. "Počutim se dobro in ne čutim preveč bolečin. Upam, da se čim prej vrnem na sneg, vendar moram najprej počakati na operacijo, po kateri bo znan potek rehabilitacije," je povedal optimistični Mariborčan.