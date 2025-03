Boštjan Kline je v Podkorenu tudi uradno zaključil športno pot. SZS mu je podarila dve lepi darili. Foto: Matej Podgoršek Konec novembra 2024 je smukaški as Boštjan Kline sprejel odločitev, da je njegove tekmovalne kariere dokončno konec. Aprila 2022 si je na treningu zlomil golenico, pozneje pa je prišlo do zapletov (dvakrat okužba z bakterijo), ko mu je grozila amputacija. To soboto se je ob robu veleslaloma v Kranjski Gori še uradno poslovil in prejel darilo Smučarske zveze Slovenije. Danes lahko normalno hodi, teče, tudi vozi kolo, to zimo se je po skoraj treh letih tudi vrnil na smuči, vsaj rekreativno.

"Bilo je zelo čustveno. Ko podoživiš te občutke zmagoslavja, naprej ti pridejo tudi težki trenutki. Ne misliš si, da je konec kariere lahko tako čustven. A pride za tabo. Ko si pogledaš posnetke, ko vidiš navijače, ko se spomniš trenutke, pa je vse res čustveno," je po ogledu videa z vrhunci svoje kariere na velikem ekranu v Podkorenu dejal Kline, ki bo čez nekaj dni dopolnil 34 let. Dvakratni mladinski svetovni prvak ima s tekem svetovnega pokala tri uvrstitve na stopničke, leta 2017 je dobil smuk v Kvitfjellu, leto prej pa je bil na smuku v Garmischu drugi. "Ja teh dveh se najraje spominjam. Dostikrat se sprašujem, če mi to drugo mesto še več pomeni. Te tekme me je bilo strah, imel sem tremo. Ta uspeh se lahko primerja z zmago, a zmaga je vseeno zmaga."

"Letos sem prvič po treh letih smučal"

"V primerjavi s tem, kako je bilo videti na začetku, je zdaj super. Normalno hodim, začel sem teči, kolesarim. Super. Vsaj malo se lahko športno udejstvujem. Letos sem prvič po treh letih smučal. Zdravnik mi je dal zeleno luč, da stopim na smuči. Seveda so bile prisotne bolečine. Zavoji niso bili kot včasih. Vsaj toliko, da sem malo odsmučal, sem usedel na sonce, spil kavo in podružil z mladino. To mi ogromno pomeni," je o svojem trenutnem stanju povedal Mariborčan. "Bilo je težko obdobje treh let. Bili so vzponi in padci. Je bila bakterija, pa nova operacija, pa še ena operacija … Bil je pravi vrtiljak čustev."

"Marsikaj lahko tudi podarim bodočim tekmovalcem"

Rekreativno se je to zimo vrnil na smuči. Foto: AP / Guliverimage SZS mu je ob fotografiji s tekme, ko je zmagal, podaril tudi tečaj za trenerja. Prvi korak da stopi na trenersko pot. "To me zanima. Zvezi sem hvaležen, da so mi to podarili. Marsikaj lahko odnesem iz tega izobraževanja. Marsikaj pa lahko tudi podarim bodočim tekmovalcem iz svojih izkušenj iz tekmovalnega sveta, iz svetovnega pokala. Ja, v mojem interesu je, da bi mogoče še kdaj delal v smučanju." Ko je to zimo spremljal predvsem vrhunske nastope Mihe Hrobata, se je spomnil, da pogreša adrenalin tekem in svetovnega pokala. "To je en drug svet, drugačna energija, drugačni ljudje kot v vsakdanjem življenju. Pogrešam ja."