V Kranjski Gori je vse pripravljeno na tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v veleslalomu in slalomu. Na razplet Pokala Vitranc zna pomembno vplivati vreme, ki pred koncem tedna ostaja spremenljivo. To pa ne povzroča skrbi prvemu slovenskemu adutu Žanu Kranjcu, ki je na druženju z novinarji pred tekmo dejal, da bo pripravljen na vse.

Žan Kranjec in Miha Verdnik pred sobotnim veleslalomom (video: STA):

"Nisem se igral vremenarja te dni, na hitro sem pogledal napoved in opazil, da se precej menja. Veliko bo odvisno od tega, kako se bo vreme obrnilo do sobote. Težko rečem, kakšna bo tekma, ampak zna biti 'soljena', vsaj drugi tek," je o razmerah na progi in možnosti, da jo bodo visoke temperature načele, dejal četrti veleslalomist te sezone.

Obljublja, da bo pripravljen na vse, tudi na možnost, da bi bil start prestavljen z vrha nižje na start ženske tekme svetovnega pokala. "Verjamem, da sem ne glede na razmere dobro pripravljen in lahko dobro odsmučam. Če bi lahko izbiral, bi seveda raje videl, da bi startali z vrha, ampak pripravljen sem tudi na druge scenarije."

"Večkrat sem že pokazal, da če to naredim, sem hiter"

Zadnje priprave je Kranjec zaradi nedostopnosti podkorenske proge, ki jo prireditelji želijo ohraniti v najboljšem stanju pred tekmo, opravil čez severno mejo v Reiteralmu. S pripravami je na splošno zadovoljen: "Prejšnji teden, ko smo še bili v Kranjski Gori, so bili pogoji zimski, zdaj so bolj spomladanski ... ampak v tem času smo imeli priložnost trenirati v različnih razmerah."

Zdaj se veseli nastopa pred domačim občinstvom. "Zelo rad imam ta teren. Na koncu pa bo treba smučati, kot znam. Večkrat sem že pokazal, da če to naredim, sem hiter," je dejal. Zato se tudi ne ukvarja preveč s konkurenco, ki ga čaka, za katero pa pravi, da je letos izjemno široka. Ob tem Kranjec v seštevku veleslalomske discipline zaostaja zgolj za trojico vodilnih, Švicarjem Marcom Odermattom in Norvežanoma Alexandrom Steenom Olsenom in Henrikom Krisotferssonom. Z 222 točkami je razlika do prvega mesta 138 točk, do tretjega pa 57 točk.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Trener najboljšega slovenskega smučarja zadnjih let Miha Verdnik je zadovoljen z opravljenim treningom pred domačo tekmo. "Štiri dni smo bili v Reiteralmu. Tam smo skušali simulirati nekaj podobnega, kot je na tej progi, tako glede strmine kot tudi za nižji start. Tudi pogoji, ki smo jih imeli tam, so podobni temu, kar bi lahko imeli tu, zato mislim, da smo dobro pripravljeni," je ocenil.

Čeprav je zadovoljen z razmerami, ki jih je njegov varovanec imel v Avstriji, pa bi si želel, da bi lahko več treningov opravil na domačem terenu. "Letos smo od 26. decembra do danes tu opravili šest treningov. V prejšnjih letih smo med 15. januarjem in 5. marcem naredili vsaj 20 treningov, tako da je letos bilo tu res nenormalno malo treningov," je postregel s podatki.

"Za nas je to zelo pomembna tekma in škoda je, da se mogoče kdo drug tega ne zaveda"

Tudi sicer se mu zdi pomanjkanje dostopa do domače proge slabo za slovensko smučanje. "Dejstvo je, da ko mi pripravimo progo, je na voljo potem tudi za druge selekcije, v preteklosti smo jo tako dali na voljo tudi ženskam in mladincem, tako da je to dobro tudi za druge."

"Za nas je to zelo pomembna tekma in škoda je, da se mogoče kdo drug tega ne zaveda. Zdaj je glavna stvar, da se osredotočimo na nastop v soboto, spomladi pa bo več časa, da se malce bolj resno pogovorimo o stvareh, ki se trenutno dogajajo v Kranjski Gori ali pa v slovenskem smučanju," je k razpravi pozval Verdnik.

V soboto bosta ob prvem adutu slovenske reprezentance v veleslalomu nastopila še Anže Gartner in mladi Miha Oserban. Slednji bo edini slovenski nastopajoči v nedeljskem slalomu. Prva vožnja tako sobotne kot nedeljske tekma se bo začela ob 9.30, druga vožnja pa bo sledila ob 12.30.

