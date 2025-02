Žan Kranjec, slovensko upanje, da se konča 26-letni post

Po svetovnem prvenstvu za slovenske alpske smučarje v tehničnih disciplinah sledi še drugi vrhunec zime – Kranjska Gora bo konec tedna prizorišče 64. pokala Vitranc. Žan Kranjec na sobotnem veleslalomu napoveduje napad na prve domače moške stopničke po dolgih 23 letih in dobrih dveh mesecih. Še dlje, od leta 1999 pa čakamo slovensko zmago. V sredo naj bi v Podkorenu snežilo, konec tedna pa bo brez padavin.

Marco Odermatt je pred dvema letoma dobil zadnja dva podkorenskega veleslaloma. Foto: Reuters Kranjska Gora je na tekmovalnem sporedu v odločilnem marčevskem delu sezone svetovnega pokala. Po pokalu Vitranc je na sporedu še devet tekmovalnih preizkušenj za moške, vključno s finalnimi tekmami sezone v Sun Valleyju v ZDA. Že zdaj je jasno, da si je vstopnico za veleslalomski finale priboril Žan Kranjec. Na šestih veleslalomih od devetih je zbral 222 točk. Je četrti veleslalomist sezone, boljši od slovenskega asa so le trije smučarji, Norvežana Henrik Kristoffersen (279 točk) in Alexander Steen Olsen (289) ter vodilni Švicar Marco Odermatt (360).

Presenetljivi veleslalomski svetovni prvak na nedavnem svetovnem prvenstvu v Saalbachu, Avstrijec Raphael Haaser, je v seštevku discipline zime komaj 22. z zgolj 58 točkami. Od oktobra so bili trije različni zmagovalci veleslalomov. Odermatt kot branilec veleslalomskega globusa je bil najslabši ravno v uvodnem delu sezone. Söldenska uvertura je minila v znamenju norveške prevlade (Steen Olsen, Kristoffersen, Atle Lie McGrath), v Beaver Creeku pa je zmagal Švicar Thomas Tumler, Brazilec oziroma Norvežan Lucas Pinheiro Braathen je bil drugi, Kranjec tretji. Val d'Isere, Alta Badia, Adelboden so pripadli Odermattu za tri zmage po vrsti, v Schladmingu je slavil Steen Olsen.

Žan Kranjec je na svetovnem prvenstvu v Saalbachu ciljal na svojo prvo kolajno, a ostal razočaran na 11. mestu. Foto: Guliverimage Kranjec z zmerno dozo optimizma pričakuje odločilni del tekmovalne sezone. Svetovno prvenstvo v Saalbachu je končal na 11. mestu. Dvaintridesetletnik je najkonstantnejši tekmovalec v svetovnem pokalu. Nazadnje se pred tremi leti na veleslalomu ni uvrstil v finale. Na zadnjih 29 veleslalomih je bil najslabši 21., lani januarja v Adelbodnu. Tudi v tej sezoni se je na petih veleslalomih uvrstil v najboljšo deseterico, najslabši 14. je bil v Adelbodnu, kjer je leta 2020 zmagal. Skupaj je v karieri zbral 15 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega ima dve zmagi.

V Kranjski Gori bo v soboto nastopil na 157. tekmi v svetovnem pokalu. Mineva 14 let od njegovega debija v Podkorenu. Na domači tekmi se je šestkrat uvrstil med deset najboljših. Lanski pokal Vitranc je odpadel zaradi odjuge. Predlani so izpeljali dva veleslaloma, na prvem je bil Kranjec peti, na drugem četrti, kar je njegov najboljši dosežek na domači strmini. Na obeh veleslalomih, ki sta bila v Kranjski Gori leta 2023, je slavil Odermatt.

Smučarska proga Podkoren, kjer se odvija tekmovanje za pokal Vitranc, je tako zaradi strmine, nekaterih nepreglednih prelomnic, visečega terena in spektakularne ciljne strmine ena najtežjih prog za tehnične discipline v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Američan Ted Ligety je kar šestkrat pokoril vitranški veleslalom. Avstrijca Marcel Hirscher in Benjamin Raich štirikrat, Odermatt, Kristoffersen in Švicar Joel Gaspoz po trikrat. Trenutno poškodovani Francoz Alexis Pinturault je bil na devetih veleslalomih v Kranjski Gori na stopničkah, zmagal pa je dvakrat.

Zadnja slovenska zmaga leta 1999, zadnje stopničke 2001

Uroš Pavlovčič je zadnji Slovenec s stopničkami v Kranjski Gori. Foto: AP / Guliverimage Uroš Pavlovčič s tretjim mestom decembra 2001 (pred 23 leti in dvema mesecema), Mitja Kunc z drugim mestom leta 1995 in Bojan Križaj s tretjim mestom leta 1978 so najboljši Slovenci na veleslalomih v moški konkurenci na tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori. Mitja Valenčič je bil s šestim mestom zadnji Slovenec, ki se je na moških slalomih v Kranjski Gori uvrstil v najboljšo šesterico.

Jure Košir, Bojan Križaj in Rok Petrovič so bili na slalomskih stopničkah na tekmah v Kranjski Gori, ki so štele za svetovni pokal, Križaj je zmagal dvakrat (1982, 1986), Petrovič leta 1985, na tekmi leta 1986 je zaostal samo za Križajem, Košir je bil leta 1995 drugi, leta 1999 pa je zmagal, kar je tudi zadnja zmaga Slovenca v Kranjski Gori. Štefan Hadalin, ki je pred letom dni predčasno končal kariero, je bil zadnji Slovenec z uvrstitvijo med najboljših 30 na moških slalomih v Kranjski Gori. Leta 2021 je bil 25.

Jure Košir je zadnji Slovenec z zmago v Kranjski Gori, odtlej je minilo že 26 let. Foto: Reuters

Slovenske slalomske točke bi bile senzacija, saj Slovenci že več kot dve leti na moških slalomih v svetovnem pokalu niso osvojili točk. Tijan Marovt, ki je nastopal na slalomih po tekmovalnem slovesu Hadalina, je po nizu neuspehov obupal in končal kariero. Osemnajstletni Miha Oserban je nastopil na slalomu na svetovnem prvenstvu v Saalbachu ter odstopil na prvi progi, v svetovnem pokalu še ni tekmoval.