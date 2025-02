Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu v Avstriji so danes podelili medalje v moškem veleslalomu. Svetovni prvak je presenetljivo pri 35 letih postal Avstrijec Raphael Haaser, ki se je v finalu zavihtel na vrh s petega mesta po prvi vožnji. Triindvajset stotink je za njim zaostal Švicar Thomas Tumler, bron je osvojil njegov rojak Loic Meillard (+ 0,51). Žan Kranjec je v finalu pridobil tri mesta, preizkušnjo pa je končal na 11. mestu in zaostal za pričakovanji.

Veleslalom na svetovnem prvenstvu v Saalbachu je postregel z domačim veseljem, saj se je na presenečenje vseh do naslova svetovnega prvaka prebil 35-letni Raphael Haaser. Avstrijec je v prvi vožnji nastopil s številko 22, s katero je zasedel peto mesto, za vodilnim po prvi vožnji, Norvežanom Timonom Hauganom, pa je zaostajal 62 stotink sekunde. Haaser je v drugo pokazal svoje izkušnje in poskrbel za pravo malo senzacijo, saj do zdaj v svetovnem pokalu na veleslalomih še ni stal niti na stopničkah, njegova najboljša izida sta bila sedmi mesti, eno od teh je zasedel tudi na začetku letošnje sezone v Söldnu, višje pa še ni bil.

Raphael Haaser slavi naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Drugo mesto je osvojil Švicar Thomas Tumler, ki je v finalu prav tako kot Haaser pridobil štiri mesta, na koncu mu je do zlata zmanjkalo 23 stotink. Švicarski komplet je na tretjem mestu dopolnil Loic Meillard, ki je zaostal 51 stotink, v finalu pa je izgubil eno mesto. Vodilni po prvi vožnji, Norvežan Haugan, je v finalu padel na sedmo mesto (+ 1,00). Brez odličja je na četrtem mestu ostal tudi vodilni v veleslalomskem seštevku Marco Odermatt (+ 0,58).

Najboljši trije v veleslalomu. Foto: Guliverimage

Kranjec tik za deseterico

Za pričakovanji je zaostal Žan Kranjec, ki je na koncu osvojil 11. mesto (+ 1,26), potem ko je v finalu pridobil tri mesta. Za srebrnega olimpijca je bil to 15. nastop na šestem svetovnem prvenstvu, v Saalbachu pa je bil razočaran že po prvi vožnji. Slovenski specialist za veleslalom je nastopil s številko tri, že v zgornjem delu je dvakrat zdrsnil in si pridelal visok zaostanek. V finalu je sicer ob prihodu v cilj prevzel vodstvo, a je na koncu pridobil le tri mesta. V letošnji sezoni je bil na veleslalomu slabši le v Adelbodnu, kjer je bil 14., druge veleslalomske preizkušnje pa je končal znotraj prve deseterice.

Dvaintridesetletnemu Slovencu sicer manjka samo še kolajna s svetovnih prvenstev, olimpijsko že ima, prav tako dve zmagi v svetovnem pokalu. Leta 2018 je prav v Saalbachu, kjer poteka letošnje prvenstvo, osvojil prvo. Druga je sledila leta 2020 v Adelbodnu. V svetovnem pokalu ima 15 uvrstitev na stopničke, od tega 11 na tretje mesto.

Oserban po uspešnih kvalifikacijah odstopil

Miha Oserban Foto: Aleš Fevžer Na štartu tekme je bilo sto smučarjev iz 61 reprezentanc. Prijavljenih je bilo še več tekmovalcev, zato so v četrtek izpeljali kvalifikacijsko tekmo, na kateri je bilo 133 tekmovalcev iz 59 reprezentanc. Na njej je priložnost lovil obetavni slovenski smučar Miha Oserban in jo tudi ujel. Obe njegovi vožnji sta bili dovolj dobri, da si je zagotovil premierni veleslalomski nastop v elitni konkurenci. Osemnajstletnik je v kvalifikacijah osvojil sedmo mesto, za zmagovalcem, Čehom Janom Zabystranom, je zaostal 2,47 sekunde. Na prvi progi je imel 14. čas, na drugi osmega.

Oserban je v veleslalomu nastopil s številko 56, po dveh vmesnih časih, ki nista obetala finalnega nastopa, pa je odstopil.

Na svetovnem prvenstvu v Saalbachu je nastopil že v ekipni kombinaciji, v paru s smukačem Nejcem Naraločnikom je končal na 18. mestu.