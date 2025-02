Svetovna veleslalomska prvakinja je Italijanka Federica Brignone, ki je slavila s skoraj sekundo prednosti. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili prva Novozelandka s kolajno na svetovnih prvenstvih Alice Robinson in Američanka Paula Moltzan. Slovenki Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan nista bili zadovoljni, končali sta na 21. in 24. mestu.

"Ne vem, kaj reči, o tem trenutku sem sanjala mnogo let, vedno sem bila druga, tako da je to eden mojih najlepših dni v življenju. Šele čez čas bom razumela, kaj sem dosegla, saj je trenutno v meni preveč čustev," je v prvi izjavi po naslovu svetovne prvakinje dejala Brignone.

SP Saalbach, veleslalom (ž), finale: 1. Federica Brignone (Ita) 2:22.71

2. Alice Robinson (NZl) 2:23.61

3. Paula MOLTZAN (ZDA) 2:25.33



...

21. Neja DVORNIK (Slo) 2:28.40

24. Ana BUCIK JOGAN (Slo) 2:28.76

...

Neja Dvornik je po finalni vožnji dejala, da ima že vso sezono težave s kolenom. Foto: Guliverimage Slovenske barve sta branili v tej zimi naši najboljši veleslalomistki Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan. Po prvi vožnji sta na 21. oziroma 22. mestu zaostajali več kot štiri sekunde, tako da sta v finalu napadli v prvi tretjini nastopajočih, a tudi po finalnih predstavah nista bili zadovoljni.

Dvornik je po 21. mestu in finalni predstavi v izjavi za nacionalno televizijo dejala, da se ji ni izšlo po željah, in dodala, da ima že vso sezono težave s kolenom. "Ni mi uspelo, kar sem si zamislila. Dala sem vse od sebe, a enostavno ni šlo. Ni težava v smučanju, manjka mi samo višja raven, kar pa zaradi svojih fizičnih težav bolj težje izvajam in me to zelo jezi. Skozi celotno sezono imam težave s kolenom, zaradi utrujenosti in napetega urnika pa se vse samo še stopnjuje."

"Nisem zadovoljna, sploh danes ne. Veselila sem se tekme, upala, da morda pokažem kaj več, kot sem do zdaj, a mi ne upe spravit dveh voženj skupaj. Žal mi je zase, za gledalce," pa je v izjavi za TV Slovenija z glavo zmajevala 24. Bucik Jogan.

Ana Bucik Jogan je upala, da pokaže kaj več, a ji ni uspelo. Foto: Guliverimage

Obe bosta nastopili še na sobotnem slalomu, ko bosta slovenski kvartet sestavljali še Andreja Slokar in Lila Lapanja.

Slovenija z enim zlatim veleslalomskim odličjem

Slovenija ima v tej disciplini eno zlato odličje, za katerega je leta 2022 v Garmisch-Partenkirchnu poskrbela Tina Maze. Legendarna Črnjanka je osvojila še tri zlate snežinke, v Schladmingu leta 2013 je bila najboljša v superveleslalomu, v Vailu in Beaver Creeku leta 2015 pa v smuku in kombinaciji. Dva naslova svetovne prvakinje ima še Ilka Štuhec, ki je bila najboljša na smukih v St. Moritzu (2017) in Äreju (2019).

