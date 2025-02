Mikaela Shiffrin presenetila, Lindsey Vonn: Jasno je, da to ni moja odločitev

V torek bo na svetovnem prvenstvu potekala ekipna kombinacijska tekma, na kateri ena tekmovalka iz posamezne države nastopa v smuku, druga v slalomu. Mikaela Shiffrin je potrdila, da bo na tem dogodku nastopila z Breezy Johnson, medtem ko bo Lindsey Vonn nastopila v paru z A. J. Hurt.

"Ne bom nastopila na svetovnem prvenstvu v veleslalomu. Vso svojo energijo sem vložila v veleslalomsko formo, da bi bila pripravljena na četrtkov nastop v Saalbachu, a preprosto nisem tam, kjer bi morala biti. Trenutno se spopadam z mentalnimi ovirami, ki mi preprečujejo, da bi nastopila s potrebno intenzivnostjo," je na Instagramu zapisala Shiffrin.

Priznala je, da ni pričakovala tako velikega psihološkega boja po svoji poškodbi v Killingtonu: "Vedno sem se lotevala izzivov v upanju, da se bom do svetovnega prvenstva sestavila. Mislila sem, da bo moja strast do tekmovanja premagala te ovire. A trenutno ni tako. Prišla sem do točke, ko moram sprejeti, koliko strahu mi povzroča disciplina, ki sem jo še pred dvema mesecema oboževala. To me je popolnoma potrlo."

Povezovanje s staro prijateljico

Ker je zdaj jasno, da na veleslalomu ne bo nastopila, se je Shiffrin odločila za nastop na torkovi ekipni kombinaciji. "Naši trenerji so me obvestili, da bom v ekipi z Breezy (Breezy Johnson, aktualna svetovna prvakinja v smuku, op. a.). Ko je Breezy v soboto postala svetovna prvakinja v smuku, mi je rekla: 'Če želiš nastopiti v ekipni kombinaciji, bi mi bilo v čast tekmovati s tabo. Ne zaradi medalje, ampak zato, ker je ta šport noro zabaven in bi bilo lepo, da se skupaj vrneva tja, kjer se je vse začelo.'"

Breezy Johnson je postala smukaška kraljica. Foto: Reuters

Shiffrin je poudarila, da se poznata že vse od enajstega leta: "Nastopali sva na Whistler Cupu in Topolinu, bili sva sostanovalki, tekmici in prijateljici. Kar je prestala ona, je neverjetno. Njen boj, njena vztrajnost in odločnost so mi v velik navdih. V čast mi je, da bova skupaj nastopili kot ekipa."

Lindsey Vonn: Vedno sem podpirala ekipo

Ko so v ameriški reprezentanci razkrili imeni predstavnic, ki bosta zastopali ekipo na torkovi preizkušnji, je bilo jasno, da ne bo nič z zvezdniško navezo Shiffrin - Lindsey Vonn. Druga bo zdaj nastopila z mlado A. J. Hurt.

Lindsey Vonn ni bila presenečena nad odločitvijo, a zdaj je jasno, da to ni bila njena odločitev. Foto: Guliverimage

Svojo dvomljivo izjavo je podala na omrežju X: "Vedno sem bila ekipna igralka in vedno podpiram svojo ekipo. Nisem presenečena nad odločitvami, a zdaj je vsaj jasno, da to ni bila moja izbira. Vedno sem bila spoštljiva in podpirala druge, taka bom ostala tudi v prihodnje. Nastopila bom v kombinaciji, kar je bil vselej moj načrt. Moja partnerica bo zdaj A. J. Hurt. Je izjemna mlada smučarka in vesela sem, da bo moja ekipna kolegica."