Lindsey Vonn ni skrivala razočaranja: Mislim, da res ne zahtevam preveč

Ni skrivnost, da si je Lindsey Vonn pred ekipno kombinacijo želela nastopiti z Mikaelo Shiffrin, kar je 40-letna Američanka tudi jasno in glasno povedala. V novi disciplini, v kateri eden izmed smučarjev nastopi v smuku in drugi v slalomu ter bo prihodnje leto debitirala tudi na olimpijskih igrah, je nato Shiffrin prek Instagrama sporočila, da bo nastopila v paru s prijateljico iz otroških let Breezy Johnson, s katero sta nato tudi osvojili naslov svetovnih prvakinj.

Ko je Shiffrin pred tekmo na Instagramu objavila, da bo dirkala z nedavno okronano svetovno prvakinjo v smuku Breezy Johnson, se je Vonnova odzvala nezadovoljno. "Zakaj nisem presenečena?" je Vonn napisala na omrežju X s simbolom, ki je skomignil z rameni, preden je izbrisala svojo objavo in objavila novo. Vonn je nato v ekipni kombinaciji skupaj z A. J. Hurt zasedla 16. mesto, že v smuku je 40-letna povratnica na bele strmine zaostala 2,51 in zasedla 21. mesto.

Njen najboljši izid iz Saalbacha je 15. mesto na smuku. Foto: Guliverimage

"Vem, da sebi ali ekipi z objavami na omrežju X nisem pomagala," je dejala Vonn v torek. "A hkrati sem človek in bila sem zelo razočarana nad komunikacijo, vse sem izvedela prek Instagrama. Na ta način sem izrazila svoja čustva, tudi jaz sem samo človek," je dejala Vonn. Ta je nato zamudila podelitev medalj, ker je morala ujeti letalo, je pa dvojici Johnson/Shiffrin za zlato odličje na omrežju X čestitala z besedami "Kakšna ekipa!!!"

Vonn nezadovoljna s svojo vožnjo

Izkušena Američanka je bila ob tem izjemno nezadovoljna s svojo vožnjo. "Vozila sem kot želva, nikjer nisem pospeševala. Očitno me čaka še veliko dela, mislim, da moram pogledati tudi svojo opremo, predvsem smučarske čevlje, da ugotovim, kaj je boljše. Težko je spreminjati nastavitve, medtem ko dirkaš na svetovnem prvenstvu," je dodala Vonn, ki se je v tej sezoni po skoraj šestih letih v upokojitvi vrnila v smučarsko karavano.

Pare za ekipno tekmo so izbrali trenerji v ameriški ekipi na podlagi najboljših rezultatov sezone v smuku in slalomu. "Nisem imela težav z izbirnim procesom," je dejala Vonn. "To je bila stoodstotno prava odločitev. Breezy in Mikaela bi morali biti par, onidve sta najhitrejši smučarki. Moja edina težava je bila, da mi tega niso sporočili. Za to sem izvedela na Instagramu in mislim, da je vse skupaj malce neprofesionalno. Dovolj bi bil le preprost telefonski klic ali sporočilo, mislim, da s tem res ne zahtevam preveč," je dodala Vonn. Povedala je tudi, da se je s Shiffrin že dogovorila, da bi dirkali skupaj, a je nato izvedela, da zmagovalka 99 tekem za svetovni pokal v kombinaciji naj ne bi nastopila, nato pa je za dokončno odločitev o nastopu Shiffrin izvedela na družbenih omrežjih.

Mikaela Shiffrin je skupaj z Breezy Johnson osvojila zlato odličje. Foto: Guliverimage

Odziv trenerja

Na vse skupaj so se odzvali tudi v ameriški ekipi. "Zagotovo bi bilo imenitno, če bi ti dve velikanki tega športa nastopili skupaj, toda trenutno obstajajo še boljše smučarke v svojih disciplinah," je dejal ameriški trener za hitre discipline Alex Hödlmoser. "Poskrbeti smo morali, da združimo najhitrejše pare, in zelo očitno je bilo, da je Breezy najhitrejša v smuku, zato je dirkala z Mikaelo," je dodal ameriški trener.

Vonn je svetovno prvenstvo končala s 15. mestom v smuku, 16. v ekipni kombinaciji, v superveleslalomu pa je odstopila. Njen najboljši izid v svetovnem pokalu tako v tej sezoni ostaja četrto mesto s superveleslaloma v St. Antonu, kjer je bila v smuku pred tem še šesta. Zatem se ni več uvrstila v najboljšo deseterico.

