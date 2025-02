Shiffrin in Johnson do prvega ekipnega zlata, Slokar in Štuhec deveti

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v avstrijskem Saalbachu sta v novi disciplini, ekipni kombinaciji, zlato osvojili Američanki Breeza Johnson in Mikaela Shiffrin. Zlata s smuka je bila po smukaškem delu kombinacije četrta, a je Shiffrinova nato ameriški ekipi številka 1 priborila zlato. Srebrno sta osvojili Švicarki Lara Gut Behrami in Wendy Holdener, bron pa Avstrijki Stephanie Venier in Katharina Truppe. Ilka Štuhec in Andreja Slokar sta končali na devetem mestu.