Svetovni smukaški prvak je 23-letni Švicar Franjo von Allmen, srebro je pred domačimi gledalci v Saalbachu osvojil Avstrijec Vincent Kriechmayr, švicarski uspeh je z bronom dopolnil Alexis Monney, medtem ko je branilec zlata Marco Odermatt na petem mestu ostal brez odličja. Odločno se je po tega odpravil Miha Hrobat, ki pa je odstopil in se pri tem rešil pred padcem. Dejal je, da je nekoliko razočaran, a je vesel, da je ostal cel. Nejc Naraločnik, Martin Čater in Rok Ažnoh so se zvrstili med 33. in 35. mestom.

Avstrijski Saalbach je gostil kraljevsko smučarsko disciplino smuk, od katere si je veliko obetal tudi slovenski tabor z Miho Hrobatom, ki v seštevku smuka svetovnega pokala zaseda tretje mesto. Tridesetletnik je nastopil s številko 15, tekmoval na vso moč, a ostal brez uvrstitve. Začel je spodbudno, po pol minute pa ob skoku za trenutek izgubil ravnotežje. Ko je pristal, ga je potegnilo čez grbino, rešil se je pred padcem, a odstopu se ni mogel izogniti.

"Šel sem kot vedno, na vso moč, a sem žal naredil napako. Bila je neka grbina, kjer sem naredil ravno pritisk na smučko in me je odneslo. Sreča je, da sem ostal cel, lahko bi bil grd padec. Razočaranje je, ampak ni še konec sezone. Izgubiti nisem imel kaj, lahko bi le pridobil. Žal nisem pridobil nič, a gremo naprej, sezone še ni konec in do zdaj je bila zelo dobra," je po odstopu v izjavi za nacionalno televizijo dejal Hrobat, ki je odstopil tudi na petkovem superveleslalomu.

Ostala slovenska trojica je prišla do cilja, zaostala več kot dve sekundi in pol ter se zvrstila med 33. in 35. mestom: Nejc Naraločnik (+2.69) 33., Martin Čater (+2.72) 34., Rok Ažnoh (+2.88) pa je bil 35.

"Morda je hotel celo več, kot je trenutno sposoben" Aleš Brezavšček Foto: Nebojša Tejić/STA

"Vedno se je dobro izšlo, zdaj pa se enkrat ni. Morda je hotel celo malo več, kot je trenutno sposoben. Verjetno se je že videl na stopničkah. Ne gre mu zameriti, če si je Miha to želel in se mu ni izšlo po načrtih. To je samo pozitivno. Iz tega se je treba nekaj naučiti in najprej umiriti. Potem bo potrebnega nekaj treninga, da se Miha vrne v svoj ritem. Veliko tekem, kot so Wengen, Kitzbühel in SP, je zdaj za nami. Na prvih dveh tekmah nam je šlo odlično, na prvenstvu pa ne. Na srečo je fant živ in zdrav. Naraločnik je po superveleslalomu hotel preveč, saj je čutil, da lahko naredi tudi danes dober rezultat, a mu še malce manjka. Treba je vedeti, da smo sezono začeli, ko je bil Miha 25. v skupnem seštevku, zdaj pa je tretji. Naraločnik je bil sekunde stran od točk, zdaj je bil kar naenkrat petnajsti. Moramo biti realni, se umiriti in malo spet trenirati," je po smuku v izjavi za SZS dejal trener Aleš Brezavšček.

Franjo von Allmen se veseli največjega uspeha. Foto: Guliverimage

Je pa bilo toliko bolj veselo v švicarskem taboru. Do uspeha kariere in naslova svetovnega prvaka je po divji vožnji prišel 23-letni Franjo von Allmen, ki je nastopil s številko 11 in v cilj prismučal s 24 stotinkami prednosti pred takrat vodilnim domačinom Vincentom Kriechmayrjem. Allmen je drugi smukač sezone, a smukaške zmage še ni imel (ima eno v superveleslalomu), kot tudi ne kolajne na članskih svetovnih prvenstvih.

Marco Odmeratt se bo moral zadovoljiti s petim mestom. Foto: Guliverimage

Na stopničkah sta končala dva Švicarja, a ne vodilni smukač in branilec zlatega odličja Marco Odermatt, pač pa Alexis Monney. Mladinski svetovni prvak iz leta 2020 je prišel do prve kolajne na članskih prvenstvih.

Za rojakom Von Allmenom je zaostal 31 stotink sekunde, medtem ko Odermatt, ki je v petek postal svetovni prvak v superveleslalomu, zasedel peto mesto, pred njim je končal italijanski veteran Dominik Paris.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

V torek nadaljevanje z ekipno kombinacijo

V ponedeljek v Saalbachu sledi prost dan, v torek pa se bo prvenstvo nadaljevalo z ekipno kombinacijo za ženske. Edino resno moško orožje za odličje zdaj ostaja Žan Kranjec, ki bo svojo zadnjo manjkajočo kolajno napadel v petek.