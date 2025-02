Slovenija ima 23 kolajn, število se lahko poveča že ta teden

V Saalbach-Hinterglemmu se začenja 48. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki bo potekalo do naslednje nedelje. Z Miho Hrobatom in Žanom Kranjcem ima Slovenija kandidata za stopničke na smuku oziroma veleslalomu. Proti stopničkam v slalomu pogleduje tudi Andreja Slokar, Ilka Štuhec, dvakratna svetovna prvakinja v smuku, ima prav tako zelo visoke cilje. Zanimiva pa zna biti tudi ekipna kombinacija, nova disciplina, ko se bosta skupaj za kolajno potegovali Ilka Štuhec in Andreja Slokar.

Slovenski smučarji na SP Saalbach 2025:



Moška reprezentanca:

Miha Hrobat – smuk, superveleslalom

Žan Kranjec – veleslalom, slalom

Martin Čater – smuk, superveleslalom, ekipna paralelna

Nejc Naraločnik – smuk, superveleslalom, ekipna kombinacija

Rok Ažnoh – smuk, superveleslalom

Miha Oserban – veleslalom, slalom, ekipna kombinacija

Anže Gartner – ekipna paralelna



Ženska reprezentanca:

Ilka Štuhec – smuk, superveleslalom, ekipna kombinacija

Andreja Slokar – veleslalom, slalom, ekipna kombinacija

Ana Bucik Jogan – veleslalom, slalom

Neja Dvornik – veleslalom, slalom

Lila Lapanja – slalom

Nika Tomšič – ekipna paralelna

Taja Prešern – ekipna paralelna

To svetovno prvenstvo je zadnje veliko tekmovanje v alpskem smučanju pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki bodo od šestega do 22. februarja 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Prvi teden prvenstva je predvsem v znamenju hitrih disciplin, s superveleslalomoma in smukoma, v drugem tednu bo sledil slalomsko-veleslalomski vrhunec tekmovanja. Ta torek ob 15.15 se po odprtju tekmovanje sicer začenja z ekipno paralelno tekmo, kjer bodo Slovenijo ob veteranu Martinu Čatru zastopali še trije mladi upi Anže Gartner, Nika Tomšič in Taja Prešern. Za slednje tri bo ekipna tekma tudi edina na prvenstvu. Posebni tekmi pa bodo izpeljali tudi naslednji torek oziroma sredo – ekipno kombinacijo smuka in slaloma. Na tekmi deklet bosta za Slovenijo smučali Ilka Štuhec in Andreja Slokar, na moški tekmi pa Nejc Naraločnik in Miha Oserban.

Miha Hrobat Foto: Reuters Discipline in dnevi, ko imamo Slovenci najvišja pričakovanja, so sobotni smuk z Ilko Štuhec in nedeljski smuk z Miho Hrobatom, ter naslednji petek veleslalom z Žanom Kranjcem, četrtim v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Na ženskem veleslalomu dan prej bo prva slovenska adutinja Neja Dvornik, na sobotnem slalomu pa lahko z vrhunsko uvrstitvijo prijetno preseneti Andreja Slokar.

Hrobat je z 20. mestom najvišje uvrščeni Slovenec v seštevku vseh disciplin svetovnega pokala v sezoni 2024/25. V Saalbach prihaja kot tretji smukač zime, pred njim sta v smukaškem seštevku zgolj Švicarja Odermatt in Franjo von Allmen. Kranjčan je bil v tej zimi dvakrat na stopničkah, tretji je bil na smuku v Beaver Creeku in v Wengnu, smuk v slovitem Kitzbühelu je končal na petem mestu.

Spored SP v alpskem smučanju (Saalbach-Hinterglemm)



Torek, 4. februar:

15.15 mešana ekipna paralelna tekma in slovesnost ob odprtju



Četrtek, 6. februar:

11.30 superveleslalom, ženske



Petek, 7. februar:

11.30 superveleslalom, moški



Sobota, 8. februar:

11.30 smuk, ženske



Nedelja, 9. februar:

11.30 smuk, moški



Torek, 11. februar:

10.00 ekipna kombinacija smuka in slaloma, ženske



Sreda, 12. februar:

10.00 ekipna kombinacija smuka in slaloma, moški



Četrtek, 13. februar:

09.45 veleslalom, 1. vožnja, ženske

13.15 veleslalom, 2. vožnja, ženske



Petek, 14. februar:

09.45 veleslalom, 1. vožnja, moški

13.15 veleslalom, 2. vožnja, moški



Sobota, 15. februar:

09.45 slalom, 1. vožnja, ženske

13.15 slalom, 2. vožnja, ženske



Nedelja, 16. februar:

09.45 slalom, 1. vožnja, moški

13.15 slalom, 2. vožnja, moški

Slovenci so bili od leta 1982 skorajda redno nosilci odličij na svetovnih prvenstvih. Vsega skupaj so zbrali 23 uvrstitev na oder za zmagovalce, upoštevajoč nastope v dresih dveh držav, v jugoslovanskem in slovenskem. V dresu nekdanje SFRJ je bilo odličij devet, po osamosvojitvi po letu 1991 pa so slovenski smučarji zbrali 14 odličij, sedem po zaslugi Tine Maze, za dve je poskrbela Ilka Štuhec. Mariborčanka je navdušila v St. Moritzu in Areju v letih 2017 in 2019, ko je konkurenco dvakrat pokorila za naslova svetovne prvakinje v smuku.

Na zadnjih dveh SP v Cortini d'Ampezzo (2021) in Courchevel/Meribelu (2023) Slovencev ni bilo med dobitniki kolajn.

Domačini prvenstva, Avstrijci, so absolutni prvaki po številu osvojenih kolajn na svetovnih prvenstvih. Imajo jih 309, 101 zlatih, 107 srebrnih in 101 bronastih. Švicarji so drugi z izkupičkom 211 medalj (72 zlatih, 73 srebrnih, 66 bronastih).

Tekmovanja bodo potekala na gori Zwölferkogel, alpske smučarke se bodo merile na progi, poimenovani po Ulrike Maier, ki se je leta 1994 smrtno ponesrečila v padcu na smuku v Garmisch-Partenkirchnu, smučarji pa na progi Schneekristall.

Odličja slovenskih alpskih smučarjev in alpskih smučark:



Schladming 1982:

bron: Boris Strel (veleslalom)

srebro: Bojan Križaj (slalom)



Crans Montana 1987:

srebro: Mateja Svet (veleslalom)

bron: Mateja Svet (slalom), Mateja Svet (superveleslalom)



Vail 1989:

zlato: Mateja Svet (slalom)

bron: Tomaž Čižman (superveleslalom), Mateja Svet (veleslalom)



Saalbach 1991:

srebro: Nataša Bokal (slalom)



Sierra Nevada 1996:

bron: Urška Hrovat (slalom)



St. Anton 2001:

bron: Mitja Kunc (slalom)



Val d'Isere 2009:

srebro: Tina Maze (veleslalom)



Garmisch-Partenkirchen 2011:

zlato: Tina Maze (veleslalom)

srebro: Tina Maze (superkombinacija)



Schladming 2013:

zlato: Tina Maze (superveleslalom)

srebro: Tina Maze (superkombinacija), Tina Maze (veleslalom)



Vail 2015:

zlato: Tina Maze (smuk), Tina Maze (alpska kombinacija)

srebro: Tina Maze (superveleslalom)



St. Moritz 2017:

zlato: Ilka Štuhec (smuk)



Aare 2019

zlato: Ilka Štuhec (smuk)

srebro: Štefan Hadalin (alpska kombinacija)

Favoriti prvenstva so ...

Marco Odermatt Foto: Reuters Prvo ime prvenstva je Marco Odermatt, ki je favorit v smuku, veleslalomu in superveleslalomu. 27-letnik je v tej sezoni v svetovnem pokalu slavil sedem zmag (dva smuka, dva superveleslaloma, trije veleslalomi). Je bil pa lani v Saalbach-Hinterglemmu na finalu svetovnega pokala brez stopničk. V superveleslalomu je bil peti, padel je na veleslalomu, smuk pa je bil odpovedan.

Pri ženskah izrazite favoritinje ni, Italijanki Federica Brignone in Sofia Goggia, Švicarki Lara Gut-Behrami in Camille Rast, Švedinja Sara Hector, Hrvatica Zrinka Ljutić, ne moremo odpisati niti povratnice po petletnem odmoru Američanke Lindsey Vonn.

Največ neznank je povezanih z velezvezdnico Mikaelo Shiffrin. Američankin napad na stoto zmago v svetovnem pokalu v karieri je bil nenadoma ustavljen 30. novembra 2024. Shiffrin je ob padcu na veleslalomu v Killingtonu utrpela globoko rano v trebuhu. Zaradi tega je morala celo na operacijo. 20. januarja se je 29-letnica vrnila po 60 dneh odsotnosti z desetim mestom na nočnem slalomu v Courchevelu.